US-Behörde CDC gibt Gesundheitswarnung an Kinderärzte und Eltern über seltene, schwere Atemwegserkrankung bei Kindern heraus

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) warnen Kinderärzte und Eltern vor einer seltenen und schwerwiegenden Atemwegserkrankung, von der Kinder betroffen sind.

Es handelt sich nicht um Covid-19 oder Grippe, sondern um das Enterovirus D68 (EV-D68).

„Gesundheitsdienstleister und Krankenhäuser in mehreren Regionen der Vereinigten Staaten meldeten den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im August 2022 einen Anstieg von pädiatrischen Krankenhausaufenthalten bei Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen, die auch positiv auf Rhinoviren (RV) und/oder Enteroviren (EV) getestet wurden… Nach weiterer Typisierung waren einige Proben positiv für Enterovirus D68 (EV-D68)“, heißt es auf der Website der CDC.

Die Diagnose von Enterovirus D68 kann schwierig sein, da die Symptome denen einer Erkältung wie laufende Nase, Husten und Fieber ähneln.

EV-D68 wurde mit akuter schlaffer Myelitis (AFM) in Verbindung gebracht, einer seltenen, aber schwerwiegenden neurologischen Komplikation, die Schwäche in Armen und Beinen verursachen und in einigen Fällen sogar zu Lähmungen führen kann.

„Zwischen April und August 2022 wurde EV-D68 bei einigen Kindern und Jugendlichen mit ARI an allen sieben Standorten nachgewiesen. Die Zahl der Nachweise im Juli-August 2022 war höher als im gleichen Zeitraum der drei Vorjahre (2019, 2020 und 2021). Bis zum 30. August 2022 hatte die CDC keine erhöhten Meldungen von AFM-Fällen mit Beginn im Jahr 2022 erhalten. Eine Zunahme von EV-D68-Atemwegserkrankungen ging jedoch typischerweise Fällen von AFM voraus, was darauf hindeutet, dass eine erhöhte Wachsamkeit für AFM in den kommenden Wochen unerlässlich sein wird“, so die Agentur.

Im Folgenden werden die Empfehlungen der CDC für die Öffentlichkeit aufgeführt:

Schützen Sie sich vor der Ansteckung und Verbreitung von Atemwegsviren wie Rhinoviren oder EV-D68, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

Waschen Sie sich häufig die Hände mit Wasser und Seife für 20 Sekunden.

Vermeiden Sie es, Ihre Augen, Nase und Ihren Mund mit ungewaschenen Händen zu berühren.

Vermeiden Sie engen Kontakt wie Küssen, Umarmen und das Teilen von Tassen oder Essgeschirr mit kranken Menschen und wenn Sie krank sind.

Bedecken Sie Husten und Niesen mit einem Taschentuch oder dem oberen Hemdsärmel, nicht mit den Händen.

Reinigen und desinfizieren Sie häufig berührte Oberflächen wie Spielzeug und Türklinken, besonders wenn jemand krank ist.

Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind.

Ziehen Sie das Tragen einer Maske in der Nähe anderer Personen in Betracht, wenn Sie Atemwegssymptome haben.

Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn Sie oder Ihr Kind Atemprobleme oder eine plötzlich auftretende Schwäche der Gliedmaßen haben.

Stellen Sie sicher, dass Sie oder Ihr Kind einen aktuellen Asthma-Aktionsplan befolgen, wenn Sie oder Ihr Kind an Asthma leiden.

Halten Sie alle empfohlenen Impfungen auf dem neuesten Stand.

Das wissen wir über das Enterovirus D68 (EV-D68):

Was ist das Enterovirus D68?

Das 1962 erstmals in Kalifornien identifizierte Enterovirus D68 (EV-D68) ist eines von mehr als 100 Enteroviren, die keine Polio sind. EV-D68 verursacht in der Regel Atemwegserkrankungen, die leicht (wie eine Erkältung) oder schwerwiegend sein können.

Was sind die Symptome einer EV-D68-Infektion?

EV-D68 kann eine leichte bis schwere Atemwegserkrankung oder gar keine Symptome verursachen.

Zu den milden Symptomen gehören laufende Nase, Niesen, Husten, Körper- und Muskelschmerzen.

Schwere Symptome können Keuchen und Atembeschwerden sein.

Jeder, der an einer Atemwegserkrankung leidet, sollte sich an seinen Arzt wenden, wenn er Atembeschwerden hat oder wenn sich seine Symptome verschlimmern.

EV-D68 kann auch eine akute schlaffe Myelitis (AFM) verursachen, eine seltene, aber ernsthafte neurologische Erkrankung, die meist Kinder betrifft und eine Schwächung der Muskeln und Reflexe im Körper verursacht.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie oder Ihr Kind eines dieser Symptome entwickeln, insbesondere nach einer Atemwegserkrankung:

Schwäche der Arme oder Beine

Schmerzen im Nacken, Rücken, in den Armen oder Beinen

Schluckbeschwerden oder undeutliches Sprechen

Schwierigkeiten, die Augen zu bewegen oder hängende Augenlider

Erschlaffung oder Schwäche des Gesichts

Wie verbreitet sich das Virus?

Da EV-D68 eine Atemwegserkrankung verursacht, kann das Virus in den Atemwegssekreten einer infizierten Person gefunden werden, z. B. in Speichel, Nasenschleim oder Sputum (schleimartige Sekrete aus der Lunge). EV-D68 wird wahrscheinlich von Mensch zu Mensch übertragen, wenn eine infizierte Person hustet, niest oder eine Oberfläche berührt, die dann von anderen berührt wird.

Wer ist gefährdet?

Im Allgemeinen sind Säuglinge, Kinder und Jugendliche am ehesten gefährdet, sich mit Enteroviren zu infizieren und zu erkranken. Das liegt daran, dass sie noch keine Immunität (Schutz) gegen frühere Expositionen gegenüber diesen Viren haben. Wir glauben, dass dies auch auf EV-D68 zutrifft. Auch Erwachsene können sich mit Enteroviren infizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie keine oder nur leichte Symptome haben, ist größer.

Kinder mit Asthma haben möglicherweise ein höheres Risiko für schwere Atemwegserkrankungen, die durch eine EV-D68-Infektion verursacht werden.