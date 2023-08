Jetzt können mittels Luftübertragung mRNA-„Impfstoffe“ verabreicht werden

Forscher der Universität Yale haben eine neue Methode zur Verabreichung von mRNA-Impfstoffen über die Luft entwickelt, die ihrer Ansicht nach die Art und Weise, wie Menschen in naher Zukunft geimpft werden, grundlegend verändern wird. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht. „In dem neuen Bericht gibt es keine intramuskuläre Injektion mehr“, sagt Professor Mark Saltzman.

„Wir haben nur zwei Dosen, eine Grund- und eine Auffrischungsdosis, intranasal verabreicht und eine sehr schützende Immunantwort erhalten. Wir haben aber auch gezeigt, dass es generell möglich ist, verschiedene Arten von mRNA zu verabreichen. Sie eignet sich also nicht nur für einen Impfstoff, sondern möglicherweise auch für die Genersatztherapie bei Krankheiten wie Mukoviszidose und für das Gen-Editing. Wir haben am Beispiel eines Impfstoffs gezeigt, dass es funktioniert, aber es öffnet die Tür für all diese anderen Arten von Eingriffen“. – Prof. Mark Saltzman, 2023.