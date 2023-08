Gates Foundation und DOD helfen bei der Finanzierung eines Pandemie-Frühwarnüberwachungssystems in Afrika

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Sentinel ist ein firmeneigenes System, das auf der CRISPR-Geneditierungstechnologie basiert und „partizipative“ digitale Gesundheitstools verwendet, die mit finanzieller Unterstützung der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-Verteidigungsministeriums entwickelt wurden.

Wissenschaftler entwickeln ein firmeneigenes „Frühwarnsystem“ – angetrieben durch die CRISPR-Gentechnologie – um „tödliche Krankheitserreger“ in Afrika zu erkennen und zu charakterisieren, „bevor sie sich weltweit ausbreiten“, berichtet STAT News.

Das Überwachungssystem mit dem Namen Sentinel wurde mit finanzieller Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation und anderer eingerichtet. Es nutzt „partizipatorische“ digitale Gesundheitstools, die mit Mitteln der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-Verteidigungsministeriums entwickelt wurden.

Die leitenden Entwickler von Sentinel sind Dr. Pardis Sabeti und Dr. Christian Happi, die die Technologie patentieren, um sie in den USA zu vermarkten.

Sabeti ist ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums, Harvard-Professor und Direktor des Sabeti-Labors des Broad Institute. Happi ist Professor für Molekularbiologie und Genomik an der Redeemer’s University in Nigeria, außerordentlicher Professor für Immunologie und Infektionskrankheiten in Harvard und Direktor des African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases (ACEGID), eines auf Afrika ausgerichteten Genomforschungsinstituts, das er zusammen mit Sabeti in Nigeria gegründet hat.

Sentinel zielt darauf ab, Schnelltests am „Point-of-Care“ – überall dort, wo Tests durchgeführt werden können, auch in nicht-klinischen Einrichtungen – im ländlichen Afrika einzusetzen, um Krankheitserreger zu identifizieren und genetisch zu sequenzieren. Anschließend werden die Forscher Cloud-basierte Technologien nutzen, um diese Informationen im gesamten Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verbreiten.

Forscher im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens können dann „Bedrohungen“ verfolgen und vorhersagen und diese Informationen nutzen, um rasch neue Diagnostika und Impfstoffe zu entwickeln – was die Forscher als „positiven Kreislauf“ bezeichnen, so die Entwickler in einem 2021 in Viruses veröffentlichten Papier.

Das Sentinel-Projekt wurde offiziell im Jahr 2020 mit Mitteln des Audacious Project von TED gestartet, das von Jeff Bezos‘ Ex-Frau MacKenzie Scott, Open Philanthropy, der Skoll Foundation und der Gates Foundation unterstützt wird.

Aber auch die DARPA, die National Institutes of Health (NIH), der Wellcome Trust und andere finanzierten die Entwicklung der CRISPR-Technologie, die das Projekt zur Erkennung pathogener Bedrohungen einsetzen wird.

In einem Interview mit The Defender sagte der Professor für internationales Recht an der University of Illinois, Francis Boyle, J.D., Ph.D., ein Biowaffenexperte, der den Anti-Terrorismus-Gesetzentwurf für biologische Waffen von 1989 entworfen hat:

„Sie haben die feste Absicht, die synthetische Biologie zur Erforschung, Entwicklung und Erprobung von biologischen Kampfstoffen einzusetzen. Das ist die Motivation der DARPA für die Finanzierung dieses Projekts. „Es passt zu Predict und seinem Nachfolger, der ebenfalls von der USAID [U.S. Agency for International Development] finanziert wird, die eine Tarnorganisation für die CIA ist, um in die Welt hinauszugehen und jede exotische Krankheit, jeden Pilz, jedes Toxin und jeden Virus zu finden, die sie finden können, um sie hierher zu bringen und sie dann in ihren BSL3- [Biosicherheitsstufe 3] und BSL4-Labors zu bewaffnen.“

Laut Boyle ist das Broad Institute eines der führenden DARPA-finanzierten Forschungszentren für synthetische Biologie in den USA.

Happi und Sabeti starteten Sentinel offiziell in Westafrika, einen Monat bevor die Weltgesundheitsorganisation COVID-19 zur Pandemie erklärte. Anfang Februar 2020 setzten sie das System ein, um COVID-19-Schnelltests und genomische Sequenzierung in Krankenhäusern in Sierra Leone, Senegal und Nigeria durchzuführen – noch bevor dies in den USA möglich war, wie STAT berichtete.

Im März 2020 bestätigte das Labor von Happi den ersten COVID-19-Fall in Nigeria und war das erste afrikanische Labor, das ein SARS-CoV-2-Genom sequenzierte.

„Experten“ erklärten gegenüber STAT, dass Afrika ein „Hot Spot für neu auftretende Infektionskrankheiten“ sei, weil das bestehende System der Krankheitsüberwachung zu zentralisiert und von oben nach unten ausgerichtet sei.

Happi und Sabeti wollen das ändern, indem sie die Krankheitsüberwachung „von unten nach oben“ ausrichten – indem sie „gewöhnliche Afrikaner“ und Gemeindeangestellte als „Wächter“ einsetzen, um ihre Freunde und Gemeinden auf Krankheiten zu überwachen.

Sie sagten, ihr Projekt könne die Art und Weise, wie die Krankheitsüberwachung weltweit funktioniert, verändern. „Jeder Mensch auf der Welt sollte ein Sentinel sein, nicht nur für seine eigene unmittelbare Gemeinschaft, für sein eigenes Land – sondern ein Sentinel für den ganzen Globus“, sagte Happi.

„Sehr reiche Leute haben herausgefunden, wie sie damit extrem reich werden können“.

Die Entwickler erklärten, das Sentinel-Programm sei notwendig, weil Viren jederzeit zu einer pandemischen Bedrohung mutieren können, und dieses System sei darauf ausgelegt, sie frühzeitig zu erkennen.

Sabeti beschrieb seine Arbeit in einem Video, das letztes Jahr von Bill Gates getwittert wurde.

.@PardisSabeti is working to detect pathogens earlier and stop pandemics in the their tracks. pic.twitter.com/g9ejMe3O2B — Bill Gates (@BillGates) May 23, 2022

Sentinel soll Krankheitserreger auf möglichst lokaler Ebene identifizieren und dann diagnostische und genomische Informationen so schnell wie möglich an Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Forscher weitergeben, die Behandlungen, Impfstoffe und neue Tests entwickeln.

Kliniker oder andere Personen sollen „Point-of-Care“-Tests verabreichen, bei denen die CRISPR-Geneditierungstechnologie zum Einsatz kommt, die mit Hilfe verschiedener Techniken, von denen sich einige noch in der Entwicklung befinden, Gen-Editoren in Pathogen-Detektoren verwandelt.

Die erste Interventionslinie von Sentinel ist das SHINE-Diagnoseinstrument (SHERLOCK and HUDSON Integration to Navigate Epidemics), das an fast jedem Ort angewendet werden kann. Es testet Blut- oder Urinproben und zeigt die Ergebnisse auf einem Blatt Papier ohne High-Tech-Ausrüstung an.

Happi sagte gegenüber STAT, die Durchführung des Tests sei wie eine PCR auf einem Blatt Papier“ und so einfach, dass seine Großmutter ihn in ihrem Dorf durchführen könne.

SHINE – eine Verbesserung von Sabetis früherem SHERLOCK-Test (Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter UnLOCKing) – kann jedoch nur einen Erreger auf einmal nachweisen.

Wenn dieser Test nichts nachweist, führen die Sentinel-Forscher ihren Test der nächsten Stufe ein, CARMEN (Combinatorial Arrayed Reactions for Multiplexed Evaluation of Nucleic acids), der bis zu 16 Erreger gleichzeitig nachweisen kann und in einem nahe gelegenen ländlichen Krankenhaus durchgeführt werden muss.

Die Forschung zur CARMEN-Technik wurde von DARPA, NIH und Wellcome finanziert und 2020 in Nature veröffentlicht.

Wenn CARMEN versagt, wird die Probe an ein regionales Genomikzentrum weitergeleitet, wo jedes Virus in der Probe, ob bekannt oder unbekannt, sequenziert wird.

Forscher können diese Sequenzen nutzen, um schnell neue diagnostische Tests für die neu identifizierten Erreger zu entwickeln, berichtet STAT.

Die über Sentinel gesammelten Daten werden von Gesundheitskliniken und Gesundheitsbehörden über proprietäre mobile Apps und Cloud-basierte Meldesysteme weitergegeben, die von Dimagi – einem von der Gates Foundation finanzierten, gewinnorientierten Technologieunternehmen, das sich an einkommensschwache Gemeinden richtet – und Fathom – einem von Sabeti Labs finanzierten, gewinnorientierten Softwareentwickler – entwickelt wurden.

Sabeti meldete Patente für die Technologie an und war Mitbegründer des Biotech-Start-ups Sherlock Biosciences, das diese Tests für den Einsatz in den USA vermarkten soll.

Sherlock verfügt auch über eine Anschubfinanzierung durch die Gates Foundation, Open Philanthropy und eine Reihe anderer Biotech-Risikokapitalgesellschaften.

Mit finanzieller Unterstützung der DARPA, des Battelle National Biodefense Institute, des U.S. Department of Homeland Security, des NIH und anderer haben die Forscher des Broad Institute und der Princeton University mit SHINE einen Schnelltest für COVID-19 entwickelt.

Sabeti ist Vorstandsmitglied und Aktionär der Danaher Corporation, die Forschungsinstrumente zur Ermittlung von Krankheitsursachen und zur Identifizierung neuer Therapien und Tests für Medikamente und Impfstoffe entwickelt.

Happi arbeitet auch mit dem Pandemic Prevention Institute der Rockefeller Foundation und dem Biotechnikunternehmen Ginkgo Bioworks zusammen, um Ginkos Automatisierungstechnologien in seinem Labor für die Sequenzierung von Genomen einzusetzen.

Aber Sabeti erklärte gegenüber STAT, dass ihre eigentliche Priorität darin besteht, den Menschen den Zugang zu Tests zu ermöglichen. Sie ist Mitglied im Vorstand einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, dass die Tests, die ihr neues Unternehmen herstellt, in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen „zum Selbstkostenpreis“ geliefert werden.

Der eigentliche Beitrag von Sentinel, so Sabeti, liegt in seiner Ausrichtung auf „Empowerment“.

Sabeti und Happi führen derzeit Feldtests mit SHINE und CARMEN durch. Dabei schulen sie Wissenschaftler in genomischer Überwachung und sammeln Hunderttausende von Genomen.

STAT gab nicht an, ob es sich dabei um Virusgenome oder um die Genome von Menschen handelt, aber Boyle sagte, die Tests würden es ermöglichen, auch die Genome afrikanischer Menschen zu sammeln, was seiner Meinung nach eine Form der Biopiraterie sei.

Zu den anderen namhaften Mitarbeitern an der Arbeit von 2021 Viruses, die dazu beitrug, dass Sentinel an die Öffentlichkeit gelangte, gehört der Virologe Kristian Andersen, Ph.D. vom Scripps Research Institute, Mitverfasser der berüchtigten Nature-Veröffentlichung „Proximal Origins“, mit der die Theorie aufgestellt wurde, dass COVID-19 in der Natur entstanden ist. Aus Andersens privaten Mitteilungen ging später hervor, dass er den Verdacht hegte, dass ein Teil des SARS-CoV-2-Genoms in einem Labor manipuliert worden sein könnte.

Happi und Andersen haben bei mehreren Projekten und Veröffentlichungen zusammengearbeitet.

Beispiele für Interessenkonflikte unter den Co-Autoren des Virus-Papiers sind auch Anthony Philippakis, M.D., Ph.D., ein Risikopartner bei Google Ventures; Jonathan Jackson, CEO von Dimagi; und Robert Garry, Ph.D., Matthew L. Boisen, Ph.D., und Luis M. Branco, Ph.D., die alle für Zalgen Labs arbeiten, ein „Biotechnologieunternehmen, das Gegenmaßnahmen für neu auftretende Viren entwickelt“.

Garry ist auch Mitverfasser der Studie „Proximal Origins“.

Zalgen hat einen Vertrag mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Lassa-Fieber, der Krankheit, die bei der Entwicklung des Sentinel-Systems verwendet wurde.

Sie alle werden vom Erfolg von Sentinel profitieren.

Dr. David Bell, ein Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Biotech-Berater im Bereich der globalen Gesundheit, sagte gegenüber The Defender, das Sentinel-Programm spiegele ein breiteres Problem mit den globalen Prioritäten der öffentlichen Gesundheit wider.

„Die öffentliche Gesundheit ist zu einer gewinnorientierten Industrie geworden, die sehr, sehr lukrativ ist“, sagte Bell. Infolgedessen wird nicht mehr daran gearbeitet, die Wirtschaft, die sanitären Einrichtungen, die Ernährung, den Zugang zu grundlegenden Medikamenten und die Erforschung der wichtigsten endemischen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und Malaria zu verbessern.

Stattdessen werden Forschungsgelder in die „Pandemievorsorge“ umgeleitet, also in Krankheiten, an denen relativ wenige Menschen sterben.

sagte Bell:

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sehr reiche Leute herausgefunden haben, wie sie damit extrem reich werden können, und sie haben genug Geld, um die Agenda vollständig zu kontrollieren. So kontrollieren sie jetzt im Wesentlichen die Agenda der globalen Gesundheit. „Man hört also nicht mehr viel über Hygiene und Ernährung, weil die Leute, die die Agenda bestimmen, damit kein Geld verdienen können.“

Was sie tun, ist nicht „an sich schlecht“, sagte Bell. „Die Frage ist, ob es in einem angemessenen Verhältnis zum Bedarf steht oder ob es eine Abzweigung von Ressourcen ist, die dadurch einen Nettoschaden verursacht. Und das ist eine Frage, über die man nicht sprechen will“.

Sabeti, Happi und das Broad Institute stehen seit Jahren an der Spitze der Forschung über virale Hämorrhagie in Afrika

Sabeti, Happi und das Broad Institute stehen auch an vorderster Front bei der Erforschung viraler hämorrhagischer Fieber in Afrika, einschließlich Lassa-Virus und Ebola.

Andersen, Garry, Sabeti und Happi gehören alle dem Vorstand des Viral Hemorrhagic Fever Consortium (VHFC) an, das 2010 mit finanzieller Unterstützung des NIH, des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und der Tulane University gegründet wurde.

Sabeti und Happi begannen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2008, als sie das Virus untersuchten, das das als Lassa-Fieber bekannte virale hämorrhagische Fieber auslöst, mit dem sich Hunderttausende infizieren – von denen die meisten wieder genesen – und an dem nach jüngsten Schätzungen weltweit etwa 5.000 Menschen pro Jahr sterben. Lassa-Fieber gilt als Bioterror-Bedrohung der Kategorie A (höchste Gefahr).

Der Artikel Viruses berichtet über die Arbeit von Sabeti und Happi zu Lassa. Durch die Kartierung menschlicher Genomvariationen in Westafrika fanden sie heraus, dass das Lassa-Virus dort seit einem halben Jahrtausend existiert, aber unentdeckt geblieben war, weil die Menschen eine genetische Resistenz dagegen entwickelt hatten.

Außerdem wurden viele Lassa-Kranke fälschlicherweise diagnostiziert, weil sie unspezifische Symptome hatten.

Diese Arbeit führte zu einer Erleuchtung – „der Erkenntnis, dass wir in vielen Teilen der Welt sowohl für die Verbreitung bekannter Infektionskrankheiten als auch für das Auftreten neuer Bedrohungen weitgehend blind sind“, heißt es in dem Papier.

Durch die Entwicklung besserer Diagnoseinstrumente für das medizinische Personal vor Ort, so die Schlussfolgerung des Papiers, können Krankheiten erkannt und bessere Behandlungen und Impfstoffe sowie noch bessere Diagnoseinstrumente entwickelt werden, „anstatt auf den nächsten Ausbruch zu warten“.

Das Lassa-Virus ist ein BSL4-Erreger, heißt es in dem Papier – obwohl es in Westafrika in einer Forschungseinrichtung ohne diese Sicherheitsstufe untersucht wird – und es plädiert für eine BSL4-Forschung in Afrika.

„Angesichts der zunehmenden Globalisierung und einer immer größer werdenden menschlichen Bevölkerung ist der Bedarf an groß angelegten Forschungsinitiativen zu BSL-4-Erregern nach wie vor akut“, heißt es in dem Papier.

„Da es in ganz Westafrika nur ein einziges BSL-4-Labor gibt, sind transnationale Partnerschaften auch heute noch von entscheidender Bedeutung, um die laufende Untersuchung von BSL-4-Erregerproben zu ermöglichen.“

Ihre Arbeit an Lassa veranlasste die Forscher, ein umfassenderes Überwachungsmodell zu entwickeln und dann ACEGID an der Redeemer University mit Unterstützung von Tulane, dem NIH und der Weltbank zu gründen.

Dem Artikel zufolge spielte ACEGID dann eine Schlüsselrolle während des Ebola-Ausbruchs 2014 in Westafrika, der genau zu dem Zeitpunkt stattfand, als ACEGID im März desselben Jahres ins Leben gerufen wurde.

Das Team von Happi identifizierte den ersten Ebola-Fall in Nigeria und sequenzierte 2014 das Genom des Ebola-Virus, hieß es.

Die Mainstream-Presse berichtete, dass der Ebola-Ausbruch von 2014 – der in Westafrika 11.000 Menschenleben forderte – von einem zweijährigen Jungen in Guinea ausging, der in einem von Fledermäusen befallenen Baumstumpf spielte.

U.S. Right to Know berichtete jedoch, dass unabhängige Beweise und phylogenetische Analysen Zweifel an dieser Darstellung aufkommen lassen.

Chernoh Bah, ein unabhängiger Journalist und Historiker aus Sierra Leone, berichtete von Fehlern in der etablierten Erzählung, die er in seinen Interviews aufgedeckt hatte.

Recherchen des Enthüllungsjournalisten Sam Husseini und des Virologen Jonathan Latham, Ph.D., stützten sich auf Bahs Recherchen und wiesen auf eine undichte Stelle in dem von der US-Regierung unterstützten Forschungslabor in Kenema, Sierra Leone, hin, wo das VHFC an Ebola und Lassa forschte.

Das gleiche Argument brachte Boyle auch 2014 vor.

In einem von Sabeti, Happi, Andersen und Dutzenden anderen mitverfassten Artikel, der in Science veröffentlicht wurde, wurde argumentiert, dass der Ebola-Ausbruch einen zoonotischen Ursprung in Zentralafrika hatte.

Happis Labor sequenzierte auch das Lassa-Virus bei einem Ausbruch im Jahr 2018.

Einem Artikel in Nature zufolge lieferte Happis Sequenzierung auch den Beweis, dass der Lassa-Ausbruch einen zoonotischen Ursprung hatte und nicht auf eine Mutation zurückzuführen war, die die Krankheit übertragbarer machte.

In dem Artikel über Viren heißt es, dass der Erfolg von ACEGID bei der Bewältigung der Ebola-Krise zusammen mit der Arbeit an Lassa den Grundstein für Sentinel gelegt hat, das nur wenige Monate vor der COVID-19-Pandemie gestartet wurde.

Angesichts dieser Vorgeschichte, sagte Boyle: