Der kommende Radikalismus von Donald J. Trump

Alex Berenson

Die Anklagen haben ihn beflügelt. Wenn er 2024 gewinnt, wird seine zweite Präsidentschaft diese persönliche Wut mit einem konservativen Angriff auf den Verwaltungsstaat verbinden, um die Regierung radikal umzugestalten.

Donald Trump hat den Stiefel der Regierung im Nacken gespürt.

Und er ist wütend.

Die gängige Meinung über Trumps erste Amtszeit ist, dass er trotz all seines Getöses wie ein ziemlich normaler Konservativer regiert hat.

Und – wie es manchmal so ist – die konventionelle Weisheit stimmt. Was auch immer Trumps radikale Impulse waren, die Bürokratie und seine eigenen Grenzen hielten sie bis 2020 in Schach.

Trump senkte die Steuern, ernannte konservative Richter für den Obersten Gerichtshof und ließ die Regierung weiter wachsen. Er hat über die NATO geredet, aber letztlich nichts getan. Er hat die Südgrenze verstärkt, aber noch lange nicht geschlossen. Als Covid an die Macht kam, überließ er sich den Gesundheitsexperten und kämpfte nicht gegen die Abschottung oder den Mundschutz.

Trump redete wie ein Populist. Aber er regierte in der amerikanischen Tradition der Nachkriegszeit und des New Deal, die davon ausging, dass die Welt ein widerspenstiger Ort ist und nur ein starkes Amerika mit einer großen Bundesregierung an der Spitze sie führen kann.

Unabhängig davon, ob man dieser Ansicht zustimmt oder nicht, sollten wir alle anerkennen, dass dies drei Generationen lang der Konsens war.

Aber der Konsens bröckelt, vor allem auf der rechten Seite.

Die populistische Rechte ist wütend über die Unterstützung des Staates für die immer offensichtlicheren kulturellen Angriffe der Linken. Außerdem sieht sie weder im Neoliberalismus, den die Linke vor 2008 vertrat, noch in der vom Klimawandel getriebenen Anti-Wachstumspolitik, mit der die Linke seither hausieren geht, einen finanziellen Vorteil. (Die populistische Linke verspricht, ihre Lektion aus dem Neoliberalismus gelernt zu haben und den Kuchen für die Arbeiterklasse gerechter zu verteilen. Sie verkennt dabei, dass die populistische Rechte vorwiegend ein größeres Stück vom Kuchen will.

Diese Strömungen sind nicht neu, aber vor Donald Trump hatte die Republikanische Partei sie eine Generation lang weitgehend unterdrückt. Die rechte Elite – die Washingtoner Rechte – begnügte sich damit, an den Rändern des Verwaltungsstaates zu nagen, während sie zwei Kriege im Irak vom Zaun brach (der zweite war monumental dumm und zerstörerisch) und es nicht schaffte, sich aus Afghanistan zu befreien.

–

(Wütender alter Mann)

Es war das Scheitern des zweiten Irakkrieges, das den Weg für Donald Trump ebnete und die republikanische Basis auf eine langsamere, aber vielleicht noch tiefgreifendere Weise radikalisierte, als das Scheitern des Vietnamkrieges die demokratische Basis radikalisierte.

So gewann Trump die republikanische Nominierung und schlug dann Hillary Clinton, die Neoliberale schlechthin, obwohl all die guten Menschen, die alles richtig fanden, einschließlich der Medien, auf seiner Seite waren.

Doch bei allem Getöse wusste Trump nicht so recht, was er mit seiner Macht anfangen sollte.

Er regiert aus dem Bauch heraus, aber er ist schlampig und unbeherrscht, leicht ablenkbar und nicht besonders intelligent. Er genießt die Vorzüge des Amtes und die Aufmerksamkeit der Welt, aber wenn er mit etablierten und mächtigen Interessen konfrontiert wird, zieht er sich zurück. Es ist kein Zufall, dass die beeindruckendste Einzelentscheidung, die er als Präsident getroffen hat, die Ermordung des Generals der iranischen Revolutionsgarden, Qassim Soleimani, war – eine spontane Entscheidung, die das Militär schnell ausführte, bevor ihn jemand einschüchtern oder vom Gegenteil überzeugen konnte.

–

Doch 2023 ist nicht 2016 und auch nicht 2020.

Die rechte Elite ist bereit, einen umfassenden Angriff auf den Verwaltungsstaat zu starten, weil sie gesehen hat, dass die Demokraten bereit sind, die Hebel der nicht gewählten Regierung in noch nie dagewesener Weise zu nutzen.

Die Biden-Administration hat versucht, den Covidienotstand zu nutzen, um ihren Anhängern Hunderte Milliarden Dollar an Studentenschulden zu erlassen. Noch bemerkenswerter ist, dass sie die Centers for Disease Control benutzte, um Hausbesitzer daran zu hindern, ihre Rechte auszuüben und Mieter zu vertreiben. Und natürlich nutzte sie die OSHA, um Unternehmen zu zwingen, ihre obszönen mRNA-Immpf-Vorschriften durchzusetzen.

Auch Donald Trump hat mit eigenen Augen gesehen, wie Gesundheitsbeamte und die Presse Covid benutzt haben, um ihn und die Vereinigten Staaten zu manipulieren.

Und das nicht nur auf politischer Ebene, nicht nur durch die Abschottungs-, Masken-, Schulschließungs- oder Testpolitik, die er akzeptieren musste. Er hat es persönlich erlebt. Er überlebte den Covid-Bazillus, schlug ihn in wenigen Tagen zurück und sagte der Welt, dass sie sich nicht zu sehr fürchten müsse. Für diesen Mut wurde er von der Linken an den Pranger gestellt.

–

Jetzt hat Trump die Macht der Regierung so direkt und schmerzhaft zu spüren bekommen wie nur wenige Menschen mit seinem Reichtum.

Der Leviathan ist hinter ihm her, um ihn seiner Freiheit zu berauben. Wegen Spionage, Mord, Verrat, Vergewaltigung? Nein, wegen des Verbrechens, an einer Wahl teilgenommen und darauf bestanden zu haben, das Ergebnis nicht zu akzeptieren. Obwohl er das Ergebnis nach dem törichten Aufstand, den er am 6. Januar angezettelt hatte, tatsächlich akzeptiert hat.

Angesichts der Tatsache, dass Trump gute Chancen zu haben scheint, die nächsten Wahlen zu gewinnen – er liegt nun Kopf an Kopf mit der Figur, die unter dem Namen Joseph Biden bekannt ist – hat diese Wendung der Ereignisse ihn und seine Anhänger wütend gemacht.

Inzwischen hat die rechte Elite ihr Terrain abgesteckt. Vergangenen Monat schrieb die New York Times:

Trump und seine Verbündeten schmieden Pläne zur Stärkung der Macht des Präsidenten im Jahr 2025

Der ehemalige Präsident und seine Unterstützer wollen die Macht des Weißen Hauses stärken und die Unabhängigkeit der Bundesbehörden einschränken.

–

Das Erstaunliche an diesem Artikel war, dass die zitierten Republikaner keinen Hehl daraus machten, dass sie die Grundlagen der modernen (Bundes-)Regierung angreifen wollten, nämlich die Behörden, die weitgehend unabhängig vom Weißen Haus arbeiten.

Warum verbargen sie ihre Radikalität nicht?

Weil sie ein Mandat haben wollen, wenn Trump gewinnt. Sie wollen nicht, dass der Kongress sagt, Trump habe seine Ziele nicht im Voraus erklärt.

Nun, auch hier kann man der Weisheit dieser Ideen zustimmen oder sie ablehnen. Wie mir jemand schrieb, ist es für einen Republikaner eine wunderbare Idee, die Behörden und das Justizministerium zu Geschöpfen des Weißen Hauses zu machen, solange man vorhat, bis in alle Ewigkeit jede Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Aber. Machen Sie keinen Fehler. Wenn Trump 2024 gewinnt, wird er 2025 keine Gefangenen machen. Und seine Nominierungen auch nicht.

Die Bundesregierung wird wahrscheinlich ganz anders aussehen und handeln. Sie wird kleiner und politisierter sein. Und seien Sie nicht überrascht, wenn Trump die Außenpolitik auf den Kopf stellt. Alles wird zur Debatte stehen, auch der Austritt aus der NATO und das Ende jeglicher Unterstützung für die Ukraine.

All jene, die Trump seit 2016 hassen, werden es herausfinden, wenn sie es nicht schon getan haben. Es steht viel auf dem Spiel. Das bedeutet, dass die Wahl 2024 die letzten beiden Wahlen wie eine Kissenschlacht aussehen lassen wird, vor allem, wenn Trump und Biden in einem Jahr noch eine Münze werfen. Es wird der härteste politische Zyklus seit 1968.

Und 1968 war ein miserables Jahr für die USA.