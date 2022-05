„JETZT kommen harte Zeiten auf uns zu!“ (Marc Faber)

Marc Faber ist als Börsenguru und Buchautor bekannt und bei seinen Aussagen über die Strategie der Federal Reserve Bank bekommt man Gänsehaut. Wie steht es denn nun um den US-Dollar oder um es auf uns zu beziehen, wie steht es um Deutschland? Gibt es andere Länder, in denen die Lebensqualität besser ist? Können wir selbst etwas gegen die bevorstehenden Auswirkungen der Krise tun oder müssen wir uns voll und ganz auf die Politik verlassen? In diesem Interview sprechen wir über die Qualität der Finanzwelt und wohin dieser Krieg, den wir aktuell sehen, uns noch bringen wird. Marc Faber lässt uns seine Erfahrungen als Lehre mitnehmen und erklärt uns, warum die deutsche Politik uns alle und ganz Europa in den Ruin treiben könnte.