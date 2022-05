Baby ertrinkt im Badewasser, als seine Mutter einen Tag nach der Einnahme des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca in Ohnmacht fällt

Kürzlich ertrank ein Baby in drei Zentimetern Badewasser, als die Mutter, eine Anwältin, einen Tag nach der Einnahme des Impfstoffs Covid von AstraZeneca in Ohnmacht fiel.

Am Tag nach der ersten Dosis des Impfstoffs wurde die Anwältin Louise Atkinson beim Baden der neun Monate alten Eleanor, genannt Ellie, ohnmächtig.

Als ihr Mann James vom Zahnarzt nach Hause kam, fand er die Badezimmertür geschlossen und seine bewusstlose Frau auf dem Boden.

Er war schockiert, als er die kleine Tochter mit dem Gesicht nach unten und blau angelaufen in der Badewanne sah.

Herr Atkinson zog sie aus dem Wasser, nahm sie auf den Arm und weckte seine Frau. Dann legte er Ellie auf den Badezimmerboden und begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, während er über den Freisprecher die Nummer 999 anrief.

Herr Atkinson, ein Geschäftsführer, setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, bis die Rettungskräfte sechs Minuten später vor dem 500.000-Pfund-Anwesen in Christchurch, Dorset, erschienen.

Ellie wurde am 23. März 2021 mit einem Hubschrauber in das Southampton General Hospital in Hampshire geflogen, wo sie jedoch vier Stunden später starb.

Ellie war eine unbekannte Zeit lang untergetaucht, bevor Herr Atkinson sie entdeckte, aber es könnten bis zu 30 Minuten gewesen sein.

Eine Obduktion ergab, dass die Todesursache „aller Wahrscheinlichkeit nach Ertrinken oder Einatmen von Wasser“ war.

Ellies Tod wurde von der Polizei als „tragischer Unfall“ eingestuft.

Sie informierte Public Health England über Frau Atkinsons Reaktion auf den Impfstoff und erhielt einen allgemeinen Bericht, in dem es hieß, dass „Schläfrigkeit und Benommenheit“ eine seltene Nebenwirkung seien.

Ellie wurde mit 33 Wochen als Frühgeburt geboren, hatte einen Herzfehler und Probleme mit der Ernährung, die zu Untergewicht führten, wie die Untersuchung in Bournemouth ergab.

Frau Atkinson gab an, dass sie in den Tagen vor der Herzoperation Schwierigkeiten hatte, zu essen oder zu schlafen, weil sie sich darüber Sorgen machte.

Die zusätzliche Belastung durch die Organisation von Covid-Tests für sie und ihren Mann, damit sie Ellie während ihres zehntägigen Krankenhausaufenthalts begleiten konnten, wurde bei der Anhörung ebenfalls erwähnt.

Frau Atkinson erklärte, sie habe sich dafür entschieden, ihre Tochter zu baden, weil sie sich am Morgen unwohl gefühlt habe und eine „chirurgische Reinigung“ benötigte, bevor sie für den Eingriff ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Sie begann am 23. März um 10.30 Uhr mit dem Baden ihrer Tochter und gab an, dass dies normalerweise 10 bis 15 Minuten dauerte.

Frau Atkinson erzählte bei der Untersuchung, dass Ellie in einem Badewannensitz saß, der zehn Zentimeter tief im Wasser stand, und dass das Letzte, woran sie sich erinnert, ist, dass sie nach unten griff, um sie herauszuholen.

Ich fing an, sie hochzuheben, und das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass James geschrien und an mir gezogen hat“, erinnerte sich eine aufgewühlte Frau Atkinson.

Herr Atkinson, der per Videoschaltung an der Untersuchung teilnahm, schluchzte, als er erzählte, wie er seine Frau und seine Tochter um 11.15 Uhr entdeckte.

Er sagte: „Ich ging die Treppe hinauf und sah, dass die Badezimmertür geschlossen war, was ungewöhnlich war. Ich begann, die Tür aufzuschieben, aber ich konnte sie nicht öffnen. Ich drückte fester, und da sah ich Louise auf dem Boden und Ellie in der Badewanne.

Ich zwängte mich durch die Tür und hob Ellie aus der Badewanne. Ich legte Ellie auf den Boden, begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und rief den Notdienst an.

Ich habe versucht, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, während der Lautsprecher neben mir lag. Ich führte die Wiederbelebung durch, bis die Sanitäter kamen und übernahmen.

Frau Atkinson, die als leitende Anwältin für die AA arbeitet, sagte, Ohnmachtsanfälle seien für sie ungewöhnlich und seien vor Ellies Tod nur zweimal aufgetreten, beide Male in ihren späten Teenagerjahren.

Sie behauptet, dass sie einen weiteren Ohnmachtsanfall am Tag nach ihrer zweiten Oxford-Astrazeneca-Impfung im Juni 2021 hatte, als sie Ellies Grab besuchte.

Ein Passant bemerkte ihren Sturz und eilte ihr zu Hilfe.

Frau Atkinson erzählte bei der Untersuchung, dass sie sich nach ihrem zweiten Ohnmachtsanfall einer siebentägigen Untersuchung unterzog, und obwohl die Ärzte keine endgültige Ursache fanden, wurde ihre Reaktion auf den Impfstoff als ein mitwirkender Faktor angeführt.

Sie sagte: „Ich wurde am Tag vor Ellies Tod mit dem Covid-Impfstoff von Oxford-Astrazeneca geimpft, und rückblickend fühlte ich mich seltsam und nicht ich selbst.

Am Tag nach meiner zweiten Impfung im Juni 2021 ging ich zu Ellie, weil sie ganz in der Nähe begraben ist und wir jeden Tag hingehen.

Ich ging hin und hockte mich neben sie, und alles, woran ich mich danach erinnern kann, ist ein Mann, der mir half.

Er sagte, er habe gesehen, wie ich anfing zu fallen, und dass ich desorientiert war.

Ich wurde sieben Tage lang untersucht, und niemand war in der Lage, eine endgültige Erklärung zu liefern, aber man kam zu dem Schluss, dass es sich um eine Reaktion auf den Impfstoff handelte, wobei auch andere Umstände eine Rolle spielten.

Detective Sergeant Phil Read von der Polizei in Dorset sagte: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es ein tragischer Unfall war, dass Ellie durch Ertrinken in der Badewanne gestorben ist, und dass es möglicherweise Faktoren gab, die dazu beigetragen haben.

Einer davon war die mögliche schädliche Wirkung des Covid-Impfstoffs. Frau Atkinson hatte auch zu wenig geschlafen, da sie eine stressige Zeit durchlebte. Sie hatte nicht gegessen und ist von schlanker Statur.

All diese Faktoren hätten dazu führen können, dass sie aufgestanden wäre, sich gebückt hätte, um Ellie aufzuheben, und dann ohnmächtig geworden wäre.

Sie war möglicherweise zusammengebrochen oder über einen längeren Zeitraum bewusstlos geworden.

Brendan Allen, ein stellvertretender Gerichtsmediziner in Dorset, stellte einen Unfalltod fest. Ellie nahm zu Hause unter Aufsicht ihrer Mutter ein Bad, als ihre Mutter zusammenbrach und nicht mehr reagierte“, sagte er.

Ellie wurde von ihrem Vater in der Badewanne gefunden und der Rettungsdienst wurde gerufen. Sie wurde in das Krankenhaus von Southampton gebracht, wo sie starb.

Meine Schlussfolgerung ist, dass sie an den Folgen eines Unfalls gestorben ist.