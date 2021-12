Jetzt sind die doppelt Geimpften eine Bedrohung für die dreifach Geimpften

Einer der führenden Ärzte in Ontario hat gewarnt, dass die doppelt Geimpften eine Bedrohung für die dreifach Geimpften darstellen und rät denjenigen, die noch nicht die dritte Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, davon ab, mit ihren älteren Angehörigen zu feiern. Diese Warnung steht im Zusammenhang mit dem Ausbruch der neuen Omikron-Variante und wirft so manche Familienplanung über den Haufen, die eigentlich geplant war.

„Vermeiden Sie soziale Kontakte mit älteren Menschen, auch wenn diese bereits zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben“, sagte Dr. Kieran Moore, leitender Gesundheitsbeamter der Provinz Ontario, am Freitag.

„Wenn Sie sich nicht anstecken wollen, sollten Sie sich schützen und distanzieren. Ich hoffe, dass das Wetter in ganz Ontario vernünftig bleibt, um das zu ermöglichen, denn ich denke, wir alle müssen in den letzten 20 Monaten lernen, wie wir die älteren Menschen in unseren Gemeinden am besten schützen können“, sagte Moore auf die Frage, ob es das Risiko wert sei, über die Feiertage die Großeltern zu besuchen, wenn man dreimal geimpft ist.

„Es tut mir leid, das zu empfehlen.“

Moore sagte, dass Menschen, die planen, mit einer ansteckungsgefährdeten Person zu feiern, eine dritte Dosis oder Auffrischungsdosis erhalten sollten.

„Sobald wir den Schweregrad dieses Virus besser verstehen, werden wir dies allen Ontariern mitteilen“, sagte er. „Zurzeit sind vor allem jüngere Menschen betroffen. Wir sind sehr besorgt darüber, wie sie andere infizieren könnte, also diejenigen, die älter sind“.

Mehrere Familien hoffen, in diesem Jahr ein Treffen veranstalten zu können, nachdem dies im Jahr zuvor nicht möglich war, als die Impfungen noch in der Anfangsphase waren. Bis 2020 wurden alle Einwohner von Ontario gebeten, einfach mit ihren Familienmitgliedern zu feiern und sich mit Familienmitgliedern und engen Freunden über das Internet auszutauschen.

Dr. Peter Juni, wissenschaftlicher Leiter des Ontario COVID-19 Science Advisory Table, sagte am Mittwoch, dass sechs Monate nach der zweiten Dosis die Wahrscheinlichkeit einer Infektion genauso hoch ist wie bei jemandem, der nie geimpft wurde.“ Er fügte hinzu, dass zu diesem Zeitpunkt die gesamte Definition der Impfung geändert werden müsse, um die dritte Dosis einzubeziehen.

Noch am selben Tag erweiterte die Provinz den Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung für alle Erwachsenen in Ontario und verkürzte den Abstand zwischen der zweiten und dritten Dosis auf drei Monate. Die Kapazitätsbeschränkungen für große Indoor-Einrichtungen, einschließlich Sport- und Freizeitanlagen, wurden wieder eingeführt.

Unterdessen unterzeichneten 16 000 Ärzte und medizinische Wissenschaftler in aller Welt eine Erklärung, in der sie öffentlich erklärten, dass gesunde Kinder nicht gegen COVID-19 geimpft werden sollten, da COVID-Impfstoffe „irreversibel und potenziell dauerhaft schädlich“ seien.

Wie die Gesundheitsbehörden von Chandigarh mitteilten, waren rund 77 % der im November aus der Stadt gemeldeten neuen Covid-Fälle vollständig geimpft. Von den vollständig geimpften Fällen, die COVID-19-positiv getestet wurden, mussten nur 10 %, einschließlich der Patienten mit Begleiterkrankungen, ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In einer großen Studie des japanischen Medical Bulletin wird davor gewarnt, dass das Risiko, an der COVID-19-Impfung zu sterben, für Menschen im Alter von 20 Jahren 40-mal höher sein könnte als die Krankheit selbst.

Den VAERS-Daten zufolge sind zahlreiche Todesfälle bei Säuglingen und Kindern nach COVID-Impfungen gemeldet worden.

Aus Dokumenten der Food and Drug Administration (FDA) geht hervor, dass der Arzneimittelhersteller Pfizer in den ersten Monaten der Markteinführung fast 160 000 unerwünschte Reaktionen auf seinen Impfstoff Covid-19 verzeichnete.