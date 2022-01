Jetzt sterben die Menschen an dem Impfstoff

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

OneAmerica ist eine große Lebensversicherungsgesellschaft in Indianapolis. Der Vorstandsvorsitzende Scott Davison hat soeben bekannt gegeben, dass nach den Versicherungsansprüchen zu urteilen, Amerikaner im arbeitsfähigen Alter plötzlich in noch nie dagewesener Zahl sterben. Er berichtet, dass alle Lebensversicherungsgesellschaften einen 40%igen Anstieg der Sterberate verzeichnen. „Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist: Ein Drei-Sigma-Szenario oder eine Katastrophe, die einmal in 200 Jahren eintritt, würde einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. Also sind 40 % einfach unerhört.“ Dies sind keine Covid-Todesfälle. Es handelt sich um Todesfälle aufgrund von Erkrankungen, die durch den Impfstoff verursacht werden.

Brian Tabor, Präsident der Indiana Hospital Association, berichtet von einem entsprechenden enormen Anstieg der Krankenhausfälle, nicht durch Covid, sondern durch alle möglichen Dinge, die als Risiken des Impfstoffs bekannt sind.

Mit anderen Worten, der außerordentliche Anstieg der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte steht im Zusammenhang mit den Covid-Impfstoffen.

Seit einem Jahr und vielleicht noch länger berichte ich über die Erkenntnisse und Vorhersagen führender medizinischer Wissenschaftler, die nicht auf der Gehaltsliste von Big Pharma oder Fauci stehen. Die Ergebnisse dieser Wissenschaftler wurden von Fauci und den Instituten unterdrückt. Kurz gesagt, der Impfstoff untergräbt das menschliche Immunsystem und macht es zu einer Waffe gegen den eigenen Körper. Das Ergebnis sind Herzinfarkte und eine Reihe von unerwünschten Wirkungen, die jetzt mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden. Ein verzweifelter und verärgerter Dr. Sucharit Bhakdi erklärt den Vorgang hier.

Eine Reihe von Experten ist zu dem Schluss gekommen, dass ein großer Prozentsatz der Geimpften Behinderungen erleiden und sterben wird. Wie Dr. Bhakdi erklärt, trifft es nicht jeden sofort. Bei einigen tritt der Tod oder die Behinderung sofort ein, bei einigen einen Monat später, bei einigen ein Jahr später und bei einigen über einen längeren Zeitraum.

Soweit ich weiß, steigt die Sterbe- und Invaliditätsrate der mit Covid geimpften Menschen mit der Zeit an. Wenn der Prozess schnell verläuft, könnte eine Folge der Zusammenbruch der Gesellschaft sein. Bei einem langsamen Prozess würden die am stärksten geimpften Bevölkerungsgruppen einen zahlenmäßigen Rückgang erleben.

Es ist klar, dass die Impfkampagne ein großer Fehler oder eine absichtliche Bevölkerungskontrollmaßnahme war. Aber jetzt, da bekannt ist, dass der Impfstoff gefährlicher ist als das Virus, sollten alle Impfungen eingestellt werden.

Die Zensur renommierter medizinischer Experten muss aufhören, damit wir der Marketing-Propaganda entkommen und uns ein Bild von der wahren Situation machen können.

Covid war nicht tödlich, außer für unbehandelte Personen mit Komorbiditäten. Die aktuelle Variante, Omikron, scheint milder zu sein als eine Erkältung, und da der Impfstoff gegen beides nicht schützt, ist sein Einsatz völlig unverantwortlich. Die Menschheit wird noch jahrzehntelang für die Kosten der mRNA-Impfstoffe aufkommen müssen.