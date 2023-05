Jetzt warnt die WHO vor „ungewöhnlicher“ Häufung schwerer Myokarditis-Fälle bei Neugeborenen und Kleinkindern

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen einer erheblichen Zunahme von Fällen „schwerer Myokarditis“ bei Neugeborenen und Kleinkindern in Wales und England Alarm geschlagen.

Die WHO hat am Dienstag eine Warnung herausgegeben, in der sie auf einen besorgniserregenden Anstieg dieser schweren Myokarditis-Fälle zwischen Juni 2022 und März 2023 hinweist und eine stärkere Sensibilisierung und weitere Untersuchungen der zugrunde liegenden Ursachen empfiehlt.

„Am 5. April 2023 informierte der nationale IHR Focal Point für das Vereinigte Königreich die WHO über eine Zunahme schwerer Myokarditis bei Neugeborenen in Verbindung mit einer Enterovirus-Infektion in Wales“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zehn Neugeborene wurden mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert, und eines von ihnen starb.

Zwischen Juni 2022 und April 2023 wurde bei zehn hospitalisierten Neugeborenen mit positivem Enterovirus-PCR-Test (Polymerase Chain Reaction) eine Myokarditis festgestellt. In sieben der zehn Fälle wurde eine weitere Subtypisierung vorgenommen, wobei entweder Coxsackie B3 oder Coxsackie B4 festgestellt wurde. Am 5. Mai 2023 befand sich ein Patient immer noch im Krankenhaus, und einer war gestorben.

Nach Angaben eines Vertreters der UK Health Security Agency (UKHSA), der mit der Epoch Times sprach, gab es in England auch fünf Fälle von Myokarditis.

Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, kann zu erheblichen Komplikationen und in schweren Fällen sogar zu Herzversagen führen. Normalerweise verlaufen Enterovirus-Infektionen bei Neugeborenen und Kleinkindern eher mild und selbstlimitierend. Der jüngste Anstieg schwerer Myokarditis-Fälle mit ungünstigem Ausgang in dieser Bevölkerungsgruppe ist jedoch höchst ungewöhnlich und erfordert sofortige Aufmerksamkeit.

„Obwohl Enterovirus-Infektionen bei Neugeborenen und Kleinkindern häufig vorkommen, ist die gemeldete Zunahme von Myokarditis mit schwerem Ausgang bei Neugeborenen und Kleinkindern in Verbindung mit Enterovirus-Infektionen ungewöhnlich“, so die WHO.

Die WHO fügte hinzu, dass die epidemiologischen Untersuchungen noch andauern.

Mehr aus der Pressemitteilung der WHO:

Am 5. April 2023 informierte der nationale IHR Focal Point für das Vereinigte Königreich die WHO über eine Zunahme schwerer Myokarditis bei Neugeborenen und Säuglingen in Verbindung mit einer Enterovirus-Infektion in Wales. Zwischen Juni 2022 und April 2023 wurden zehn Neugeborene im Alter von weniger als 28 Tagen mit einem Bild, das auf eine Myokarditis hindeutet, und einer positiven Enterovirus-PCR vorgestellt. Sieben Fälle wurden auf der Intensivstation behandelt, und ein Fall starb vor der Verlegung in die Tertiärversorgung. Die Fälle wiesen Merkmale einer Sepsis, Myokarditis oder eines Herz-Kreislauf-Stillstands auf. Die meisten Fälle traten im November 2022 auf, in den anderen Monaten traten sporadische Fälle auf.

Die Enterovirus-PCR-Untersuchung aller zehn Fälle (mit Blut-, Rachen-, Nasenabstrich-, Nasopharyngealaspirat- oder Liquorproben) bestätigte das Vorhandensein eines Enterovirus, wobei eine Subtypisierung (sofern verfügbar) entweder auf Coxsackie B3 oder Coxsackie B4 erfolgte. Die Patienten, die auf die Intensivstation kamen, wurden intensivmedizinisch betreut, einschließlich Intubation, Beatmung und Kreislaufunterstützung.

Am 5. Mai 2023 befand sich ein Patient immer noch im Krankenhaus und einer war verstorben. Die gemeldete Zunahme schwerer Myokarditis bei Neugeborenen und Säuglingen im Zusammenhang mit einer Enterovirus-Infektion ist ungewöhnlich. In dem Tertiärkrankenhaus, das die Region Südwales abdeckt, wurden in den sechs Jahren vor Juni 2022 zwei weitere ähnliche Fälle festgestellt.