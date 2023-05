Jordan Schachtel

150 Milliarden Dollar später bleiben die Amerikaner mit unbeantworteten Fragen zu Kiews strauchelnden Streitkräften zurück.

Auf den Tag genau vor fünf Monaten hielt der ukrainische Präsident Wolodomyr Zelenski eine mittlerweile berüchtigte Rede vor dem US-Kongress. In seiner Rede erklärte Zelensky kühn die Stadt Bakhmut zur „Hochburg im Osten“ seines Landes und fügte hinzu: „Der Kampf um Bakhmut wird den Verlauf unseres Krieges um Unabhängigkeit und Freiheit verändern.“

Anschließend überreichte Zelensky Nancy Pelosi und Kamala Harris eine Fahne, von der er behauptete, sie stamme von Soldaten in Bakhmut, das zu dieser Zeit ein heiß umkämpftes Schlachtfeld war. Er sagte unter tosendem Beifall:

„Lassen Sie diese Fahne bei Ihnen, meine Damen und Herren. Diese Flagge ist ein Symbol für unseren Sieg in diesem Krieg. Wir stehen, wir kämpfen und wir werden siegen, weil wir vereint sind – die Ukraine, Amerika und die gesamte freie Welt.“

Zelenskys kühne Proklamation hat sich nicht bewahrheitet. An diesem Wochenende übernahm die Wagner-Gruppe, ein moskautreues Söldner- und Strafbataillon, die vollständige Kontrolle über die Stadt und erklärte kurz darauf den Sieg.

Der Anführer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, erklärt den Sieg in Bakhmut

Die Konzernmedien hielten Bakhmut einst für strategisch wichtig und für ein „Symbol des heldenhaften Widerstands“. Doch jetzt, nach dem Fall von Bakhmut, betreiben die Medien und die mit der NATO verbündeten Regierungen Schadensbegrenzung, indem sie diesen verheerenden Verlust auf dem Schlachtfeld als unbedeutend abtun. Doch ganz gleich, wie sie es drehen und wenden, der Verlust von Bakhmut durch die Ukraine ist eine große Sache. Russland hat eine Stadt eingenommen, die es seinen Streitkräften ermöglicht, wichtige Nachschublinien zu unterbrechen. Außerdem eröffnet sich damit ein Angriffsweg auf mehrere weitere ukrainische Städte.

Unterdessen werden die Amerikaner weiterhin von unserer eigenen Regierung ausgeplündert, um Kiew zu subventionieren und das ständig schwächelnde ukrainische Militär zu versorgen. Anstatt eine mögliche Rolle als Vermittler zu übernehmen und Friedensgespräche zu fördern, ist die Biden-Administration eine antagonistische Kraft, die die ständige Lieferung von schweren Waffen und anderem Material an eine zunehmend vom Krieg zerrissene Ukraine erleichtert. Am Freitag gab das Weiße Haus Pläne zur Lieferung von F-16-Kampfjets an das ukrainische Militär bekannt. Ferner kündigte die Regierung Biden weitere 375 Millionen Dollar für Waffen und Lieferungen an die Ukraine an und unterstrich damit ihr Engagement für die Kriegsanstrengungen.

Trotz der sich häufenden Verluste der Ukraine wollen die Uniparty-Gegner in Washington D.C. und Brüssel das Schlachtfeld so weit wie möglich ausdehnen und wenn nötig aus der Ferne bis zum letzten Ukrainer „kämpfen“. Sie haben große Pläne für einen „Gegenangriff“ auf die von Russland kontrollierten Städte und wollen diesen Krieg auf ewig fortsetzen, um die Bereicherung ihrer Wohltäter zu finanzieren.

Die Amerikaner wurden um weit über hundert Milliarden Dollar geplündert, und die größten Förderer des Slava Slush Fund schweigen auffallend, während sie versuchen, die militärische Niederlage der Ukraine in Bakhmut auf ein russisches Söldnernetzwerk zu schieben. Wo genau sind die 150 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern der US-Steuerzahler gelandet, und wann, wenn überhaupt, werden die Verantwortlichen daran denken, ein Friedensabkommen zum Wohle der Menschheit abzuschließen?