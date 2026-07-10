Jetzt will auch die WHO plötzlich unsere Kinder vor dem Internet „schützen“ – Warum gerade jetzt?

Plötzlich entdeckt die Weltgesundheitsorganisation die digitale Kindheit.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklären in einem gemeinsamen Beitrag, soziale Medien, Computerspiele und künstliche Intelligenz seien zu mächtigen „Determinanten der Gesundheit“ geworden. Kinder seien keine Versuchspersonen, kein gefangener Markt und keine Ware. Deshalb müssten Regierungen, internationale Organisationen und Technologiekonzerne den digitalen Raum stärker regulieren.

Die Worte klingen fürsorglich. Doch der Zeitpunkt ist bemerkenswert.

Über viele Jahre wuchsen Kinder mit Smartphones, sozialen Netzwerken, Dauerwerbung, Online-Spielen, Streamingdiensten und manipulativen Algorithmen auf. Techkonzerne sammelten ihre Daten, Plattformen optimierten ihre Produkte auf möglichst lange Bildschirmzeiten, und politische Entscheidungsträger sahen weitgehend zu.

Nun aber, da immer mehr Regierungen Alterskontrollen, Zugangsbeschränkungen und digitale Identitätslösungen vorbereiten, wird die digitale Nutzung von Kindern plötzlich zur internationalen Gesundheitsfrage erklärt.

Vom Gesundheitsschutz zur Kontrolle des Internets

Der WHO-Beitrag fordert nicht ausdrücklich eine digitale Identität und auch keine allgemeine Überwachung privater Nachrichten. Das muss klar gesagt werden.

Doch er liefert die politische Begründung für eine erheblich weitergehende Regulierung: Digitale Räume sollen nach gesundheitspolitischen Kriterien „gestaltet“ werden. Plattformen sollen transparenter werden, altersgerechte Systeme einführen und enger mit Regierungen sowie öffentlichen Gesundheitsinstitutionen zusammenarbeiten. (Weltgesundheitsorganisation)

Damit verschiebt sich die Zuständigkeit der WHO erneut. Eine Organisation, die ursprünglich internationale Gesundheitsprobleme koordinieren sollte, beansprucht nun auch Einfluss auf Algorithmen, Werbung, soziale Medien, Computerspiele und generative KI.

Die entscheidende Frage lautet: Wer bestimmt künftig, welche digitalen Inhalte „gesund“, „schädlich“ oder „altersgerecht“ sind? Bill Gates, der Hauptsponsor der WHO?

Denn aus einem weit gefassten Gesundheitsbegriff kann schnell ein politisches Steuerungsinstrument werden. Sobald Informationen, Plattformdesign und Online-Kommunikation als Gesundheitsrisiko definiert werden, lassen sich Eingriffe nicht mehr nur mit Strafrecht oder Jugendschutz, sondern mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit rechtfertigen.

Die digitale Alterskontrolle ist bereits vorbereitet

Der WHO-Aufruf erscheint nicht im politischen Vakuum.

Die Europäische Kommission hat ihre Mitgliedstaaten im April 2026 aufgefordert, eine europäische App zur Altersüberprüfung rasch einzuführen. Diese kann eigenständig genutzt oder direkt in die europäische digitale Identitäts-Wallet integriert werden. Offiziell soll sie lediglich bestätigen, dass ein Nutzer eine Altersgrenze erreicht hat, ohne seine vollständige Identität an die Plattform weiterzugeben.

Frankreich geht noch weiter. Dort sollen zur Durchsetzung von Altersgrenzen nicht nur Kinder, sondern grundsätzlich alle Nutzer sozialer Medien ihr Alter nachweisen. Je nach technischer Umsetzung könnten dabei digitale Identitäten, Ausweisdokumente oder Gesichtsschätzungen zum Einsatz kommen.

Damit wird aus dem angeblichen Kinderschutz eine Kontrollarchitektur für die gesamte Bevölkerung. Denn um festzustellen, wer minderjährig ist, müssen letztlich auch Erwachsene nachweisen, dass sie erwachsen sind.

Die EU betont zwar, das System sei datensparsam und schütze die Privatsphäre. Sicherheitsforscher warnen jedoch, dass digitale Identitäts-Wallets zu übermässiger Datenweitergabe, Identitätsdiebstahl und anderen Missbrauchsmöglichkeiten führen können. Untersuchungen zu bestehenden Alterskontrollsystemen zeigen zudem technische Schwächen und erhebliche Datenschutzrisiken. (arxiv.org)

Warum ausgerechnet die WHO?

Misstrauen gegenüber der WHO lässt sich nicht einfach als „Verschwörungstheorie“ abtun. Es gibt sachliche Gründe, ihre Macht, ihre Finanzierung und ihre politischen Partnerschaften kritisch zu prüfen.

Die WHO wird nicht ausschliesslich durch feste Beiträge ihrer Mitgliedstaaten finanziert. Ein grosser Teil ihres Budgets stammt aus freiwilligen und häufig zweckgebundenen Zuwendungen. Dadurch erhalten grosse staatliche und private Geldgeber erheblichen Einfluss darauf, welche Programme finanziert und welche Prioritäten gesetzt werden. Analysen nennen insbesondere die starke Abhängigkeit von wenigen grossen Geldgebern, darunter die Gates-Stiftung. (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

Macron: Vom Rothschild-Banker zum digitalen Erzieher Europas

Auch Macrons Rolle verdient Aufmerksamkeit.

Bevor er französischer Präsident wurde, arbeitete Emmanuel Macron als Investmentbanker bei Rothschild & Cie. Dort stieg er zum Partner auf und war unter anderem an der milliardenschweren Übernahme der Säuglingsnahrungssparte von Pfizer durch Nestlé beteiligt. (Wikipedia)

Seine frühere Tätigkeit beweist selbstverständlich nicht, dass seine heutige Digitalpolitik von Rothschild gesteuert wird. Sie zeigt jedoch, aus welchem wirtschaftlichen und politischen Milieu er stammt: internationale Finanzwelt, Grosskonzerne, staatliche Eliten und transnationale Institutionen.

Wenn ausgerechnet Macron gemeinsam mit dem WHO-Chef fordert, den digitalen Alltag von Kindern weltweit politisch neu zu gestalten, ist Skepsis deshalb legitim. Nicht wegen seines früheren Arbeitgebers allein, sondern weil dieselben politischen Kreise, die jahrelang die Macht grosser Plattformen wachsen liessen, nun die Lösung in zentralisierten Alterskontrollen und staatlich anerkannten Identitätswerkzeugen sehen.

Kinderschutz – aber zu welchem Preis?

Kinder müssen im Internet geschützt werden. Suchtförderndes Plattformdesign, sexuelle Ausbeutung, aggressive Werbung, Mobbing und manipulative Algorithmen sind reale Probleme.

Doch daraus folgt nicht automatisch, dass jeder Bürger seine Identität oder sein Alter gegenüber digitalen Diensten nachweisen sollte.

Ein wirksamer Kinderschutz könnte Plattformen verpflichten, ihre Produkte grundsätzlich sicherer zu gestalten: weniger Datensammlung, keine personalisierte Werbung für Minderjährige, deaktivierte Suchtmechanismen, strengere Haftung und unabhängige Prüfungen. Dafür müsste nicht die gesamte Bevölkerung in eine digitale Nachweisarchitektur gedrängt werden.

Genau deshalb ist der gemeinsame Vorstoss von Tedros und Macron kritisch zu lesen. Der Text spricht von Gesundheit, Fürsorge und Kinderrechten. Gleichzeitig entsteht in Europa bereits die technische Infrastruktur, mit der der Zugang zum Internet an staatlich oder privat bestätigte Altersmerkmale gekoppelt werden kann.

Die WHO schreibt nicht von totaler Überwachung. Doch politische Kontrollsysteme werden selten unter diesem Namen eingeführt. Sie kommen als Komfort, Sicherheit, Gesundheitsschutz oder Schutz der Kinder.

Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob Kinder geschützt werden sollen. Die Antwort darauf ist selbstverständlich ja.

Die entscheidende Frage lautet: Wird der Kinderschutz benutzt, um eine digitale Kontrollstruktur einzuführen, die am Ende für jeden Erwachsenen gilt? Die Antwort ist JA?