von Tyler Durden

Eine weitere Nacht ist vergangen, und die üblichen großen ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen, Einrichtungen und Tanker haben stattgefunden, diesmal mit Auswirkungen auf mindestens drei russische Regionen, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Angriffe trafen Öldepots in den Regionen Stawropol und Twer sowie eine Ölpumpstation in der Republik Baschkortostan und ein maritimes Verlade-terminal in der Region Rostow – zusammen mit anderen gemeldeten Einschlägen, berichtet die in Amsterdam ansässige Moscow Times.

Während des dieswöchigen NATO-Gipfels pries der ukrainische Präsident Selenskyj die Drohnenfähigkeiten seines Landes als unter den besten der Welt und sagte, dass nun praktisch kein Ort in Russland mehr sicher sei.

Dies wurde vielleicht am Montag deutlich, als Langstreckendrohnen offenbar einen neuen Entfernungsrekord aufstellten, indem sie eine riesige Ölraffinerie in der Stadt Omsk in Westsibirien trafen.

„Heute haben unsere Langstreckensanktionen die Ölraffinerie in Omsk erreicht – fast 2.500 Kilometer von der Ukraine entfernt“, hatte Selenskyj in einer nächtlichen Ansprache kurz nach dem Angriff verkündet.

„Modernisierte Fire-Point-Drohnen haben Sibirien in die Reichweite ukrainischer Präzision gebracht. Dies ist ein bedeutender Schlag gegen die russische Ölwirtschaft und ein wichtiger Erfolg für die Streitkräfte der Ukraine“, sagte Selenskyj.

Die Botschaft der in Ankara versammelten NATO-Führer war eindeutig unterstützend gewesen. So hatte Präsident Trump beispielsweise erklärt: „Es ist eine Eskalation, aber es ist auch eine Eskalation, die helfen kann, zum Ende [des Krieges] zu führen.“

Trump sagte auch: „Wir üben großen Druck auf Präsident Putin aus. Ich glaube nicht, dass ihm gefällt, was passiert.“ Er fügte hinzu: „Aber ich habe viel mit Präsident Putin gesprochen. Er will den Krieg beenden.“

Nach diesen Entwicklungen warnt der Kreml die westlichen Strategen eindringlich davor, „innezuhalten und nachzudenken“, bevor sie die Welt durch eine Konfrontation mit dem atomar bewaffneten Russland an den Rand des Desasters führen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte am Donnerstag: „Die europäischen Eliten positionieren sich als Führungskräfte in der Konfrontation zwischen dem ‚kollektiven Westen‘ und unserem Land“, so Sacharowa.

Die Russen wussten offensichtlich, dass Trump die Weitergabe von Zielinformationen an die Ukraine für tiefe Schläge gegen russische Energieinfrastruktur genehmigt hat. Russland hat darauf dieses Jahr mit der Bereitstellung von Zielinformationen an den Iran über US-Basen, Radaranlagen und Infrastruktur geantwortet. Iran hat die USA besiegt. Ganz ein brillanter Tauschhandel.

The Russians obviously knew Trump approved giving Ukraine targeting intel for deep strikes on Ru energy. Russia answered it this year by providing Iran targeting intel on US bases, radars & infrastructure. Iran defeated the US. Quite a brilliant tradeoff.https://t.co/X7vfRaExNO — Mark Ames (@MarkAmesExiled) July 8, 2026

„Sie scheinen nicht zu begreifen, dass dies nicht nur die Schaffung von Bedrohungen und Problemen für Russland mit sich bringt, sondern auch eine erhebliche Erschöpfung der Ressourcen und die Schaffung von militärischen Spannungsherden innerhalb Europas selbst“, fügte sie hinzu.

Sie unterstrich auch, dass das Streben nach Frieden mit Russland bei den NATO-Beratungen auf dem Türkei-Gipfel auffallend abwesend war. „Eine konstruktive Agenda bleibt für die NATO eine niedrige Priorität“, fuhr die Kreml-Sprecherin fort.

„Es ist eine Schande, dass die NATO-Strategen, wenn sie innegehalten und nachgedacht hätten, vielleicht nicht solche unverantwortlichen Entscheidungen getroffen hätten, die nicht nur für das Bündnis, sondern für die ganze Welt zu einer Katastrophe führen könnten“, sagte sie.

Weiteren ihrer Kommentare, die über englischsprachige staatliche Publikationen verbreitet wurden, zufolge:

Die russische Sprecherin nahm auch das NATO-Versprechen ins Visier, 2027 Militärhilfe in Höhe von 80 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitzustellen, während die wachsenden sozioökonomischen Probleme auf dem gesamten Kontinent ignoriert würden. Sie beschuldigte das Bündnis, die Ukrainer als „verbrauchbares Material für ihre geopolitischen Ambitionen“ zu behandeln. „Tatsächlich positionieren sich die derzeitigen europäischen Eliten auf Führungspositionen in der Konfrontation mit unserem Land“, erklärte sie.

Einige europäische Amtsträger äußerten sich tatsächlich ähnlich, aber sie bleiben eine winzige Minderheit:

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš: Jeder redet von Krieg, jeder redet von Aufrüstung, und gestern habe ich das Wort „Frieden“ nicht ein einziges Mal gehört.

Czech Prime Minister Andrej Babiš:



Everyone is talking about war, everyone is talking about rearmament, and yesterday I didn't hear the word "peace" even once. pic.twitter.com/KNfyVDzE6A — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Der prominente russische Schriftsteller und politische Philosoph Alexander Dugin hat ebenfalls kommentiert: „Der NATO-Gipfel ist ein klares Zeichen für die Eskalation im gesamten Spektrum. Das Wachstum der Russophobie und eine neue Phase des Krieges gegen den Iran.“

Tatsächlich werden sowohl die ukrainische als auch die iranische Konfliktarena wieder hitziger, und es kommt zu einer gleichzeitigen Eskalation. Dugin hat auch gewarnt, dass „das MoU vorbei ist. Die neue Phase des Krieges beginnt. Die Eskalation mit Russland wird zunehmen.“