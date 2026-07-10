Gesunder Mann stirbt an toxischem Schock nach Verabreichung des neuen mRNA-1018-Impfstoffs von Moderna gegen die Vogelgrippe

Von Jon Fleetwood

Wissenschaftler von Moderna hatten zuvor eingeräumt, dass mRNA-Medikamente ein „inakzeptables Toxizitätsniveau“ aufweisen, wobei sich die LNPs von Moderna in der Leber, der Milz, im Plasma (Blut), in den Nieren, im Herzen und in der Lunge von Säugetieren anreichern.

Ein gesunder 74-jähriger Mann starb während der klinischen Phase-1/2-Studie von Moderna zu dessen experimentellem Pandemie-Grippeimpfstoff mRNA-1018 an einem toxischen Schocksyndrom. Dies geht aus einer Studie hervor, die im April in Clinical Infectious Diseases von Wissenschaftlern von Moderna und kooperierenden Institutionen veröffentlicht wurde.

Die Wissenschaftler von Moderna und den kooperierenden Einrichtungen behaupten, der Tod stehe in keinem Zusammenhang mit der Moderna-Impfung, ohne jedoch zu erläutern, wie diese Feststellung getroffen wurde.

Die Ergebnisse werden bekannt, während Moderna die Entwicklung seines mRNA-1018-Impfstoffs gegen die Vogelgrippe-Pandemie mit bis zu 54,3 Millionen US-Dollar an Unterstützung durch die von Bill Gates unterstützte Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) vorantreibt, nachdem das US-Gesundheitsministerium seine bisherige Finanzierung des Programms eingestellt hatte.

Ein im Januar 2023 in Nature Reviews Drug Discovery veröffentlichter Artikel, an dem Wissenschaftler von Moderna mitverfasst haben, räumt unverblümt ein, dass die Vermeidung „inakzeptabler Toxizität“ bei mRNA-Impfstoffen nach wie vor eine große Herausforderung darstellt, und warnt, dass „strukturelle Bestandteile der Lipid-Nanopartikel, Herstellungsverfahren, Verabreichungswege und aus komplexierten mRNAs produzierte Proteine allesamt Bedenken hinsichtlich der Toxizität aufwerfen“ und dass die Art und Weise, wie sich diese Impfstoffe im Körper ausbreiten, aufgrund von „Zelltropismus und Gewebeverteilung … sowie ihrer möglichen Reaktogenität“ Schaden verursachen kann. “

Moderna legte im November 2017 Daten vor, die belegen, dass sich die Lipidnanopartikel (LNPs) ihres mRNA-Impfstoffs in der Leber, Milz, im Plasma (Blut), in den Nieren, im Herzen und in der Lunge von Säugetieren anreichern.

Das toxische Schocksyndrom wird typischerweise auf Toxine zurückgeführt, die bei bestimmten bakteriellen Infektionen entstehen, doch der Artikel liefert zu wenige klinische Informationen, um unabhängig beurteilen zu können, ob ein anderer Mechanismus, wie beispielsweise LNPs, zum Tod des Teilnehmers beigetragen haben könnte.

Im Rahmen der Studie wurden fünf experimentelle mRNA-Impfstoffkandidaten untersucht, die gemeinsam als „mRNA-1018“ bezeichnet werden und zum Schutz vor Influenza-A-Viren mit pandemischem Potenzial, darunter H5N1, H5N8 und H7N9, dienen sollten.

An der Studie nahmen ausschließlich gesunde Erwachsene an Standorten in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich teil; die Teilnehmer erhielten zwei Injektionen im Abstand von 21 Tagen.

„Teilnahmeberechtigt waren gesunde Erwachsene ab 18 Jahren“, heißt es in der Veröffentlichung.

Tatsächlich mussten die Teilnehmer laut den ergänzenden Daten auf der Grundlage ihrer Anamnese, der körperlichen Untersuchung, der Laboruntersuchungen und der Ergebnisse des Elektrokardiogramms als gesund eingestuft werden, während Personen mit instabilen Gesundheitszuständen, Immundefekten, immunvermittelten Erkrankungen oder signifikanten Laborabweichungen von der Teilnahme ausgeschlossen wurden.

Die Impfstoffe sollen aus Boten-RNA bestehen, die in Lipid-Nanopartikel verpackt ist und für Influenza-Oberflächenproteine kodiert.

Die Impfstoffe wurden unter Verwendung derselben mRNA-Plattform hergestellt, die Moderna auch für seine zugelassenen Produkte wie den COVID-19-Impfstoff nutzt.

Die Studie berichtet über den Todesfall:

„Ein Todesfall (aufgrund eines toxischen Schocksyndroms), der als nicht im Zusammenhang mit dem Studienimpfstoff stehend eingestuft wurde, wurde am Tag 139 bei einem 74-jährigen Mann gemeldet, der zwei Dosen à 50 µg des reinen H7-Impfstoffs erhalten hatte“, schrieben die Autoren.

Die Veröffentlichung enthält keine weiteren Angaben zu diesem tödlichen Fall.

Sie nennt weder den für das toxische Schocksyndrom verantwortlichen Erreger, noch gibt sie Auskunft darüber, ob der Teilnehmer zuvor eine Infektion entwickelt hatte, berichtet über Einzelheiten des Krankenhausaufenthalts, erörtert Laborbefunde, liefert Informationen zur Autopsie oder erläutert die Methodik, mit der die Forscher zu dem Schluss kamen, dass der Todesfall nicht im Zusammenhang mit der Impfung stand.

Das Fehlen dieser Details macht es den Lesern unmöglich, den tödlichen Vorfall oder die Kausalitätsbeurteilung der Forscher unabhängig zu bewerten.

Da der Teilnehmer als gesunder Erwachsener in die Studie aufgenommen wurde, wirft der Artikel Fragen auf, die er nicht beantwortet: War die tödliche Erkrankung völlig unabhängig von der Impfung, oder könnte der Impfstoff durch einen nicht identifizierten biologischen Mechanismus dazu beigetragen haben?

Die Veröffentlichung untersucht nicht, ob Impfstoffkomponenten selbst, die Expression der kodierten Influenzaproteine, eine Schädigung des Immunsystems oder ein anderer Wirkmechanismus eine Rolle dabei gespielt haben, dass der Teilnehmer die Erkrankung nicht überleben konnte.

Stattdessen wird lediglich die Schlussfolgerung der Forscher wiedergegeben, dass der Tod nicht im Zusammenhang mit dem Studienimpfstoff stand.

Abgesehen von dem Todesfall berichteten die Forscher über weitere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse während der Studie.

In der Veröffentlichung heißt es, dass bei 24 Teilnehmern in Teil A und vier Teilnehmern in Teil B schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten.

Ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis, eine Synkope (Ohnmacht), wurde als impfungsbedingt eingestuft.

Die Forscher identifizierten außerdem zwei impfungsbedingte Fälle von Thrombozytopenie (abnorm niedrige Anzahl von Blutplättchen, sogenannten Thrombozyten, im Blut) und einen impfungsbedingten Fall von akuter Thyreoiditis (Entzündung der Schilddrüse), der dazu führte, dass ein Teilnehmer die Studie abbrach.

Bei den meisten Teilnehmern traten zudem kurzfristige Reaktionen nach der Impfung auf.

Über die verschiedenen Impfstoffkandidaten und Dosierungen hinweg traten erwartete lokale Reaktionen – einschließlich Schmerzen an der Injektionsstelle – bei etwa 70 % bis über 90 % der Teilnehmer auf, während systemische Reaktionen wie Müdigkeit und Kopfschmerzen bei mehr als der Hälfte auftraten.

Höhere Dosierungen führten im Allgemeinen zu höheren Raten an unerwünschten Reaktionen.

Fazit

Modernas eigene Studie berichtet, dass ein gesunder Teilnehmer nach der Verabreichung des experimentellen mRNA-1018-Impfstoffs gegen die Vogelgrippe an einem toxischen Schocksyndrom starb; dennoch wird dieser Todesfall in einem einzigen Satz zusammengefasst, bevor die Forscher ihn als nicht mit der Impfung in Zusammenhang stehend einstufen.

Diese Auslassung ist umso bedeutsamer, als Wissenschaftler von Moderna separat eingeräumt haben, dass bei mRNA-Impfstoffen potenzielle Bedenken hinsichtlich „inakzeptabler Toxizität“ bestehen, die mit Lipid-Nanopartikeln und den von der injizierten mRNA produzierten Proteinen zusammenhängen, während Modernas eigene Daten zeigten, dass sich ihre LNPs in Säugetierorganen anreichern können.

Ohne die klinischen Belege aus der Untersuchung des Todesfalls bleibt es den Lesern verwehrt, zu beurteilen, ob der tödliche Vorfall tatsächlich in keinem Zusammenhang stand – oder ob der Impfstoff durch einen Mechanismus dazu beigetragen hat, den die Studie nie untersucht.