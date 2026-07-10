Knochentests aus ganz Europa zeigen, dass Migranten massenhaft über ihr Alter lügen – alles aufgrund spezifischer Vorteile für „Minderjährige“, die auch vor Abschiebung geschützt sind

MALAGA, SPANIEN – Eine Gruppe von Migranten wartet darauf, von einem Rettungsschiff von Bord gehen zu können, nachdem sie im Hafen von Malaga angekommen sind.

Die spanische Stadt Madrid hat eine deutliche Bestätigung für langjährige Verdächtigungen über unbegleitete ausländische Migranten geliefert, die behaupten, minderjährig zu sein. Wenn diese Gruppe strengen medizinischen Altersüberprüfungen unterzogen wird, stellt sich heraus, dass 70 Prozent tatsächlich Erwachsene über 18 sind.

Dabei handelt es sich nicht um einige wenige isolierte Vorfälle, sondern um ein systemisches Muster, das in der Hauptstadt Spaniens zur Norm geworden ist. Die Ergebnisse, die in offiziellen Daten detailliert und von dem spanischen Medium El Debate berichtet wurden, unterstreichen eine wachsende „Farce“ im Umgang mit Behauptungen über unbegleitete Minderjährige im ganzen Land.

Im Jahr 2024 eröffneten die Behörden in der Region Madrid 848 Altersfeststellungsverfahren für Personen, die behaupteten, unbegleitete ausländische Minderjährige zu sein – ein starker Anstieg gegenüber 482 im Vorjahr. Mehr als die Hälfte dieser Fälle wurden archiviert, weil die Antragsteller das Verfahren vor der Durchführung des wichtigsten medizinischen Tests abbrachen, bei dem es sich um eine Röntgenaufnahme des Handgelenks zur Knochenalterbestimmung handelt.

Von den 378 Personen, die sich dem Test unterzogen, wurden nur 112 als minderjährig bestätigt, während 266 als Erwachsene bestimmt wurden – etwa 70 Prozent.

Die Zahl der aufgedeckten Betrugsfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Seit 2018 hat Madrid mehr als 11.000 unbegleitete ausländische Minderjährige in seinem Schutzsystem betreut. Allein im Jahr 2024 wurden 2.442 neue Jugendliche in das System aufgenommen. Die Regionalregierung hat bereits 29 Strafanzeigen erstattet, nachdem eigene Überprüfungen ergaben, dass Erwachsene unrechtmäßig in Einrichtungen für Minderjährige untergebracht waren.

Auf nationaler Ebene meldete die Fiscalía General del Estado 7.562 vorprozessuale Altersfeststellungsfälle im Jahr 2024. Von diesen endeten 2.457 mit der Feststellung, dass es sich um Erwachsene handelte, während viele andere entweder das Verfahren abbrachen oder den Vorteil des Zweifels erhielten.

Reale Vorteile für Betrug

Wie Remix News bereits berichtet hat, gewährt der Minderjährigenstatus nach spanischen und EU-Regeln erhebliche Vorteile, darunter die Unterbringung in speziellen Schutzzentren mit Unterkunft, Bildung, Gesundheitsversorgung und rechtlichen Garantien.

Es gibt auch erheblich größere Schwierigkeiten bei der Abschiebung; und in vielen Fällen Wege zur Familienzusammenführung oder Aufenthaltsgenehmigungen, die Erwachsenen nicht zur Verfügung stehen. Viele Antragsteller verschwinden aus den Zentren, sobald die Altersüberprüfung beginnt, um die Bestätigung ihres wahren Alters zu vermeiden.

Ähnlicher Betrug in ganz Europa

Diese Enthüllung aus Madrid ist keineswegs ein Einzelfall. Remix News hat ausführlich über parallele Fälle von Altersbetrug durch Migranten berichtet, die in ganz Europa den Status eines unbegleiteten Minderjährigen beanspruchen, wobei es sich oft um dieselben Nationalitäten handelt, namentlich Algerier, Marokkaner, Tunesier und Afghanen.

Frankreich hat einige der krassesten Zahlen zu verzeichnen. Im Département Marne ergaben Knochenanalysen von 240 Personen, die behaupteten, unbegleitete Minderjährige zu sein, dass 80 Prozent (192 Personen) tatsächlich Erwachsene waren.

Der französische Abgeordnete Charles de Courson wies in einer Parlamentsrede auf die finanzielle Belastung hin: „80 Prozent der unbegleiteten Migranten im französischen Département Marne im Nordosten, die sich als solche erklärten, sind keine Minderjährigen, wobei die Kosten für die Betreuung dieser 160 falschen Minderjährigen 5.000 Euro pro Monat betragen, was 60.000 Euro pro Jahr für jeden einzelnen entspricht.“

Ein separates Experiment der Pariser Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2019 untersuchte 154 formal als „Minderjährige“ identifizierte Personen und stellte bei medizinischen Untersuchungen fest, dass 91,6 Prozent (141) Erwachsene waren. Die Staatsanwälte stellten fest, dass Erwachsene systematisch das für Minderjährige nach einem Gesetz von 1945 geschaffene Schutzregime ausnutzten.

Belgien berichtete über vergleichbare Ergebnisse. Eine Studie mit Daten von Justizminister Koen Geens zeigte, dass von 4.563 Migranten, die sich als Minderjährige erklärten, die Behörden 2.546 Behauptungen anzweifelten. Altersests an einer Stichprobe ergaben, dass 73,7 Prozent über 18 waren. Der flämische Abgeordnete Tom Van Grieken erklärte unverblümt: „Asylbewerber, die sich des Altersbetrugs schuldig machen, sollte das Recht auf Asyl verweigert werden.“

Schweden verzeichnete eine noch höhere Rate: Die Gesundheitsbehörden stellten fest, dass 84 Prozent der getesteten „Kindermigranten“ tatsächlich 18 Jahre oder älter waren. In Deutschland ergaben forensische Untersuchungen in Münster, dass etwa 40 Prozent der untersuchten „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ nachweislich Erwachsene waren, wobei viele auffällige Geburtsdaten am 1. Januar teilten – ein häufiger Indikator für erfundene Identitäten.

Remix News hat auch spezifische Vorfälle in Spanien selbst dokumentiert, die diesem Muster entsprechen. In einem Madrider Fall, der im Oktober 2025 gemeldet wurde, behauptete ein Marokkaner, der beschuldigt wurde, ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben, 17 zu sein; die Altersüberprüfung ergab, dass er wahrscheinlich 23 war, mit 14 Vorstrafen, was zur Überweisung seines Falles an ein Erwachsenengericht führte.

Eine Untersuchungsmission des Europäischen Parlaments auf den spanischen Kanarischen Inseln ergab ebenfalls, dass etwa die Hälfte der dortigen unbegleiteten Minderjährigen tatsächlich Erwachsene waren, was auf Versäumnisse bei der Altersfeststellung angesichts hoher illegaler Einreisen hinweist.

Ein europaweites Problem

In ganz Europa bleibt die Anreizstruktur weitgehend unverändert, wobei der Minderjährigenstatus sofortigen Schutz und Ressourcen bietet, während der Erwachsenenstatus oft zu schnelleren Abschiebeverfahren führt. Medizinische Tests wie Knochendichte-, Zahn- oder Handgelenksröntgenaufnahmen sind unvollkommen, zeigen aber bei Anwendung immer wieder hohe Betrugsraten. Einige Länder reagieren mit strengeren Tests, aber oft wollen linksgerichtete Parteien solche Tests ganz verbieten.

Die Daten der Madrider Fiscalía für 2024 fügen Spanien der wachsenden Liste europäischer Rechtsgebiete hinzu, in denen offizielle Statistiken bestätigen, dass die Kategorie der „unbegleiteten Minderjährigen“ massiv ausgenutzt wird. Mit über 11.000 Fällen allein in Madrid seit 2018 und einer Verdreifachung der Betrugsfälle in einem einzigen Jahr deutet das Ausmaß darauf hin, dass das Problem nicht anekdotisch, sondern strukturell ist.