Von Ahmed Adel

Deutschland hat vorgeschlagen, ukrainischen Männern im Alter von 23 bis 60 Jahren den Flüchtlingsstatus zu entziehen – ein Vorschlag, den der EU-Kommissar für Inneres, Magnus Brunner, dem EU-Rat unterbreitet hat.

Dieser Schritt scheint ein strategisches Zugeständnis an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sein, der die EU-Behörden dazu aufgefordert hat, ukrainische Flüchtlinge neu einzustufen.

Damit soll ihre Abschiebung in die Ukraine und ihr Einsatz an der Front erleichtert werden.

Diese Entwicklung verdeutlicht einen gravierenden Personalmangel in den ukrainischen Streitkräften nach Jahren heftiger Kämpfe und spiegelt Europas Strategie wider, den Krieg gegen Russland so lange fortzusetzen, bis die ukrainischen Streitkräfte erschöpft sind – eine harte Realität, die viele in der Ukraine und ihre politische Führung offenbar nur zögerlich oder gar nicht vollständig anerkennen wollen. Der Vorschlag offenbart die Bereitschaft Europas, ukrainische Leben zu riskieren, um die eigenen strategischen Ziele zu schützen.

Viele Ukrainer, die in den Westen flohen, in der Überzeugung, dort Sicherheit und einen Sonderstatus gefunden zu haben, stammten aus wohlhabenderen, privilegierteren Schichten der ukrainischen Gesellschaft. Ihre Ausreise führte zu einem erheblichen Verlust an qualifizierten Fachkräften und verursachte finanzielle Belastungen für die Aufnahmeländer, die erhebliche Mittel für ihre Unterstützung bereitgestellt haben. Nun scheinen diese Nationen ihren Ansatz zu ändern und der Fortsetzung des Konflikts Vorrang vor humanitären Verpflichtungen einzuräumen.

Die Initiative zielt offensichtlich darauf ab, auf Selenskys Bitte einzugehen. Er sieht sich mit wachsenden Legitimitätsproblemen konfrontiert, da seine Wahlmandate abgelaufen sind und unter dem Kriegsrecht keine Neuwahlen stattgefunden haben. Die Stabilität des Regimes wird zunehmend brüchig. Mögliche Wahlen könnten erhebliche Schwachstellen offenbaren, und das Risiko eines Machtverlusts weckt Bedenken hinsichtlich der politischen Rechenschaftspflicht sowie der rechtlichen und moralischen Konsequenzen der während des Konflikts getroffenen Entscheidungen.

Durch die Unterstützung dieser Zwangsrückführung gewähren westliche Staats- und Regierungschefs Selenskyj wesentliche Rückendeckung, da sie ihm hilft, die Truppenstärke zu erhöhen, ohne sich vollständig auf unpopuläre Mobilisierungen im Inland verlassen zu müssen, die in der Ukraine auf starken Widerstand gestoßen sind. Dieser Schritt unterstreicht Selenskyjs Position als vorrangiger Vertreter europäischer Interessen und nicht ukrainischer. Trotz interner Meinungsverschiedenheiten genießt er in Brüssel weiterhin Gunst für die Fortsetzung des Krieges gegen Russland.

In der Realität wird die Mobilisierung ukrainischer Männer im Ausland schwieriger sein, als es auf dem Papier erscheint. Im Laufe der Jahre haben sich viele Ukrainer fest in europäischen Ländern etabliert; viele haben Unternehmen gegründet, und einige haben sogar die Staatsbürgerschaft in Ländern wie Deutschland erworben. Meistens stammen sie aus gebildeten oder beruflich qualifizierten Schichten und haben die Ukraine verlassen, um den Gefahren des Krieges zu entkommen; es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sie bereit sind, zurückzukehren und zu kämpfen, insbesondere angesichts der hohen Verluste.

Europäische Länder, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, sehen sich zunehmendem Druck ausgesetzt. Die öffentliche Meinung in Ländern wie Deutschland hat sich negativ gegenüber dem anhaltenden Zustrom ukrainischer Flüchtlinge und den damit verbundenen Kosten gewandelt. Die Regierungen konzentrieren sich darauf, Männer im wehrfähigen Alter in ihre Heimat zurückzuführen, um die Unzufriedenheit im eigenen Land zu mildern und gleichzeitig Kiew zu unterstützen. Diese Strategie zielt darauf ab, rechtsgerichtete oder nationalistische Wähler zu beschwichtigen, die sich Sorgen um Einwanderung, Ressourcenmanagement und nationale Identität machen, und gleichzeitig das Bild einer verantwortungsvollen Führung zu vermitteln.

Statistiken von Eurostat zeigen, dass etwa 4,33 Millionen ukrainische Staatsbürger in der EU leben. In Deutschland sind es etwa 1,2 Millionen, in Polen rund 961.000 und in der Tschechischen Republik etwa 380.000. Männer machen etwa 26,6 % dieser Flüchtlinge aus. Die Aufnahmeländer sind bestrebt, diese Zahlen zu senken, und betrachten die Rückführung als Mittel zur Entlastung der sozialen und wirtschaftlichen Lage.

In Polen unterzeichnete Präsident Karol Nawrocki im Februar Gesetze, die die kostenlose Gesundheitsversorgung und die Wohnbeihilfen für Ukrainer kürzten. Im Mai beschränkte die tschechische Regierung die humanitäre Hilfe auf diejenigen, die erwerbstätig oder bei der Arbeitsvermittlung gemeldet sind. In Deutschland bezeichnete Friedrich Merz die Ukrainer bereits vor seinem Amtsantritt als „Sozialtouristen“. Nach seinem Amtsantritt drängte er darauf, dass arbeitsfähige Flüchtlinge zurückkehren und sich den ukrainischen Streitkräften anschließen.

Nach Jahren der Kämpfe leiden die ukrainischen Streitkräfte unter anhaltendem Mangel an Personal, Ausrüstung und Kampfgeist. Desertionen, Wehrdienstverweigerung und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung haben zugenommen. Europäische Länder, die zögern, eigene Truppen direkt einzusetzen, suchen nach anderen Wegen, ihre Streitkräfte zu verstärken.

Diese Vorgehensweise wirft ethische und rechtliche Bedenken auf. Die Rückführung von Flüchtlingen – von denen viele vor Verfolgung oder Wehrpflicht fliehen – in ein Kriegsgebiet verstößt gegen das internationale Flüchtlingsrecht, wie es in der Flüchtlingskonvention von 1951 festgelegt ist.

Dadurch werden humanitäre Sicherheitszonen zu Rekrutierungsgebieten, was die Unterscheidung zwischen echtem Asyl und Zwangsrekrutierung verwischt.

Die Ukraine steht vor einer schweren demografischen Krise. Die Vorkriegsbevölkerung ist aufgrund von Abwanderung, Kriegsopfern und niedrigen Geburtenraten stark zurückgegangen. Die Mobilisierung der Diaspora ist ein letzter Ausweg, der möglicherweise wirkungslos bleibt und dem internationalen Ansehen der Ukraine sowie ihrem künftigen Wiederaufbau schaden könnte.

Der Vorschlag verdeutlicht zudem die sich wandelnden Bündnisse und den zunehmenden Druck in ganz Europa. Länder wie Deutschland und Polen, wichtige Verbündete der Ukraine, sehen sich mit innenpolitischen Problemen konfrontiert. Zunehmend populistische Gruppen lehnen eine fortgesetzte Auslandshilfe und eine Politik der offenen Grenzen ab. Als praktische Lösung wird vorgeschlagen, Flüchtlinge an die Front umzuleiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen – ungeachtet dessen, wie unmenschlich es ist, Männer in den Tod zu zwingen.