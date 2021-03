Jetzt wird das Betriebssystem DNA des Menschen, durch ein Betriebssystem verändert, das von Gates „brillantem“ aber teuflischem Verstand entwickelt wurde

Bill Gates hat seit Beginn seiner verderblichen Karriere bei all seinen Betrugsdelikten die gleiche Vorgehensweise angewandt. Angefangen mit seiner Computersoftware-Firma war die Strategie, die Hegelsche Dialektik anzuwenden, bestehend aus 1) These: Problem, 2) Antithese: Reaktion, und 3) Synthese: Lösung.

Dies wurde dadurch erreicht, dass seine Microsoft-Techniker Viren entwickelten, um Microsoft-Computersoftware-Programme zu infizieren, wodurch die PCs der Benutzer infiziert wurden, und dann das Gegenmittel in Form der von Microsoft entwickelten Anti-Virus-Programme lieferten.

Der Benutzer kaufte dann das Anti-Virus-Programm online, installierte es auf seinem Computer und schon war das Problem gelöst – so dachte der Benutzer. In Wirklichkeit hatte das Anti-Virus-Programm zwar den schuldigen Virus neutralisiert, aber einen weiteren auf der Festplatte des Anwenders platziert, so dass ein paar Wochen später eine weitere Virenwarnung erschien, die den Anwender aufforderte, ein weiteres Anti-Virus-Programm herunterzuladen, um die neueste Virusinfektion auf seinem PC zu bekämpfen.

Nur wenige hinterfragten die verdächtigen Popup-Fenster des Antivirenprogramms, die sofort auf dem PC des Benutzers erschienen, um ihn zu warnen, dass sein Computer infiziert war. Konnten sie nicht sehen, dass der so genannte PC-Impfstoff mit dem Virus selbst verbunden war und dass sie sich gegenseitig Beihilfe leisteten?

Wie bei den Computer-Software-Programmen, so sind die Biowaffen-Labortechniker, die mit Gain-of-Function-Viren experimentieren, die gleichen Wissenschaftler, die an den sogenannten Impfstoffen für diese waffenfähigen Viren arbeiten.

Und es ist nicht überraschend, dass Dr. Evil Bill Gates und seine Stiftung hinter dem gleichen Problem-Reaktion-Lösung-Strategie-Spiel stehen, um die Viren zu säen, den Impfstoff bereitzustellen, ein weiteres Virus einzupflanzen oder zumindest das Auftreten eines solchen durch die Produktion von Autoimmun-Symptomen mittels des Impfstoffs selbst, was wiederum einen weiteren Impfstoff in einer endlosen positiven Rückkopplungsschleife von Infektion, Krankheit und Tod erfordern würde.

Jetzt wird das Betriebssystem des Menschen – die DNA – durch ein Betriebssystem verändert, das von Gates‘ brillantem, aber teuflischem Verstand entwickelt wurde. Mit finanzieller Unterstützung der Bill and Melinda Gates Foundation haben Moderna und Pfizer mit der Entwicklung von so genannten mRNA-„Impfstoffen“ begonnen, bei denen es sich in Wirklichkeit um Betriebssysteme handelt, die Veränderungen in der DNA durch umprogrammierte RNA-Transkription und -Translation programmieren sollen, indem sie die Software des Lebens hacken.

Dabei wird die mRNA so umprogrammiert, dass sie die Zellen anweist, die gleichen Proteinspitzen zu erzeugen, die auch im CoViD-19-Virus vorkommen. Dies führt zu einer Autoimmunreaktion, bei der das körpereigene Immunsystem beginnt, das eigene gesunde Gewebe anzugreifen, um die dort eingebetteten Spike-Proteine zu bekämpfen.

Darüber hinaus haben Gates und Co. einen Plan umgesetzt, das Enzym Luciferase in den Impfstoff zu implantieren, so dass beim Passieren von Kontrollpunkte der Zukunft, Scanner erkennen können, dass die Person den CoViD-19-Impfstoff erhalten hat. Gates Forderung nach Impfstoffzertifikaten wird letztendlich zu Nanobot-Implantaten führen, die nicht nur als Zertifikate dienen, sondern auch als Mittel zur Verbindung mit 5G-Kommunikationstürmen.

Natürlich gibt es die üblichen Versuche der Mainstream-Medien, all diese Behauptungen als haarsträubende Verschwörungstheorien zu entlarven, die die meisten seriösen Menschen daran gewöhnen soll, dies als haarsträubende Ideen von unzufriedenen, verbitterten und verdientermaßen marginalisierten Unruhestiftern zu akzeptieren.

Indem sie ihre übliche Prophylaxe gegen die Verbreiter solcher Behauptungen betreibt, hat die BBC kürzlich untersucht, was sie als „eine Verschwörungstheorie“ bezeichnet, dass die Coronavirus-„Pandemie“ eine Tarnung für einen Plan ist, verfolgbare „Mikrochips“ in Impfstoffempfänger zu implantieren und dass Bill Gates dahinter steckt. Und so befinde ich mich wieder einmal im Bunker und entlarve die Verschwörungsentlarver.

Laut BBC gibt es keinen Impfstoff-„Mikrochip“ und es gibt keine Beweise für die Behauptung, dass Bill Gates eine solche Maßnahme für die Zukunft plant. Die Bill and Melinda Gates Foundation sagte der BBC, die Behauptung sei „falsch“. Es ist kaum überzeugend, ein solches Dementi von der Organisation selbst zu erhalten.

Außerdem, wenn man Kriminellen eine Frage stellt, die sich auf eine kriminelle Handlung bezieht, werden sie diese wohl kaum zugeben. Und wie viel wissen die Pressesprecher der Stiftung überhaupt über den Impfstoff? Solche Sprecher antworten möglicherweise im Namen der Organisation auf der Grundlage dessen, was sie wissen und was ihnen gesagt wurde. Möglicherweise sind sie nicht einmal in der Lage, eine Expertenmeinung zu diesem Thema abzugeben.

Immerhin agieren sie als Sprecher der Organisation, und da sie einen Gehaltsscheck von der Organisation erhalten, ist es unwahrscheinlich, dass sie schlecht über die Organisation sprechen oder die Vorzüge eines von ihr beworbenen Impfstoffs in Frage stellen.

Ein TikTok-Benutzer erstellte ein Video, in dem er davon sprach, dass Menschen „mikrogechippt“ werden und bezeichnete den Impfstoff als „Zeichen der Bestie“.

Die BBC bestätigte daraufhin, dass Gates in einem Interview zugab, dass wir irgendwann „einige digitale Zertifikate haben werden“, die verwendet werden würden, um zu zeigen, wer sich erholt hat, getestet wurde und schließlich, wer einen Impfstoff erhalten hat. Laut BBC erwähnte Gates keine Mikrochips. Dies ist wirklich eine Frage der Semantik, dem Zweig der Linguistik und Logik, der sich mit der Bedeutung beschäftigt.

Was ist mit „digitalen Zertifikaten“ gemeint und wie sind sie von Mikrochips zu unterscheiden? Es sind zwar keine Chips im eigentlichen Sinne, aber sie werden dennoch mit der Impfstoffinjektion subkutan in den Körper eingebettet, um als Nachweis für den Erhalt des Impfstoffs zu dienen.

Die BBC verweist dann auf einen Artikel mit dem Titel: „Bill Gates will Mikrochip-Implantate zur Bekämpfung des Coronavirus einsetzen.“ Laut BBC bezieht sich der Artikel auf eine von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierte Studie über eine Technologie, die die Impfdaten einer Person in einer speziellen Tinte speichern könnte, die gleichzeitig mit der Injektion verabreicht wird.

Nun, technisch gesehen ist es vielleicht nicht dasselbe wie ein Mikrochip, aber es tut dasselbe, wofür ein Mikrochip gedacht ist – die Daten der Person zu speichern, damit sie gescannt und überprüft werden können. Es handelt sich um ein anderes Etikett oder einen anderen Namen für etwas, das im Wesentlichen das Gleiche tut.

Dennoch verteidigt die BBC die Technologie und behauptet: „Die Technologie ist jedoch kein Mikrochip und ähnelt eher einer unsichtbaren Tätowierung. Sie wurde noch nicht eingeführt, würde es nicht erlauben, Menschen zu verfolgen und persönliche Informationen würden nicht in eine Datenbank eingegeben werden, sagt Ana Jaklenec, eine an der Studie beteiligte Wissenschaftlerin.“

Semantik Ana, Semantik. Ob es nun ein Mikrochip oder ein unsichtbares Tattoo ist, es ist immer noch invasive Technologie, die subkutan in unseren Körper injiziert wird, ohne unsere Erlaubnis und im Falle vieler Menschen ohne ihre „informierte Zustimmung“, was gegen die Bestimmungen des Nürnberger Kodex verstößt.

Wie schnell und einfach ist es für Regierungen weltweit gewesen, die vergangenen Maßnahmen ohne den geringsten Widerstand der Öffentlichkeit zu wiederholen. Alles, was die Behörden tun müssen, ist, eine angesehene Institution wie die BBC zu benutzen, um zu bekräftigen, dass alles gut ist, und jeder wird in ein Gefühl der Zustimmung und Akzeptanz eingelullt.

Die BBC würde niemals lügen, werden sie sagen, während die Tatsache ist, dass das Umgehen des Themas und die Verschleierung oft schlimmer ist, weil es eine Grauzone ist, die weder wahr noch falsch ist und die Menschen in einem Niemandsland der völligen Unsicherheit zurücklässt.

Die BBC verteidigt dann einen der größten Verbrecher auf dem Planeten, Bill Gates, zweifelsohne, weil sie, wie andere Mainstream-Medienagenturen, Gelder und Werbeeinnahmen von genau den Impfstoffherstellern erhalten hat, die von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert und unterstützt werden, daher die Verteidigung des Mannes durch die BBC: „Der Milliardär und Gründer von Microsoft ist während der Pandemie Gegenstand vieler falscher Gerüchte gewesen. Er wurde wegen seiner philanthropischen Arbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Impfstoffentwicklung ins Visier genommen.“

Die Wahrheit ist, dass er nicht das Opfer von falschen Gerüchten ist. Viele der Behauptungen über ihn sind wahr. Er wurde für schuldig befunden, Impfschäden bei Tausenden von Indern verursacht zu haben, und in Indien wurde deswegen ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet. In jüngerer Zeit wurde er auch beschuldigt, mit einer Polio-Impfkampagne einen Polio-Ausbruch in Afrika südlich der Sahara verursacht zu haben, obwohl diese Krankheit in der Region nicht einmal ein Problem darstellt und Durchfall und Malaria weitaus ernstere Krankheitsgefahren darstellen.

Laut BBC ergab im Mai 2020 eine YouGov-Umfrage unter 1.640 Personen, dass 28% der Amerikaner glauben, Gates wolle Impfstoffe nutzen, um Menschen Mikrochips zu implantieren. Nun, es mag kein Mikrochip per se sein, aber das Implantieren einer „unsichtbaren Tätowierung“ namens Luziferase, die subkutan ein rotes Leuchten aussendet, das von einem Scanner erkannt werden kann, läuft auf etwas ebenso Dystopisches und ebenso Invasives hinaus wie das Mikrochippen der Bevölkerung.

Menschen ein „unsichtbares Tattoo“ einzupflanzen, ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte und in höchstem Maße entmenschlichend und entwürdigend. Es zeigt offensichtlich, dass wir wie Vieh behandelt werden, indem wir gezwungen werden, etwas Invasives in unseren Körper einpflanzen zu lassen. Mikrochip hin oder her, es ist ein Implantat und es ist abtastbar. Was auch immer der Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen sein mag, ein „unsichtbares Tattoo“ ist kaum etwas, das die Menschen akzeptieren und für das sie Schlange stehen sollten.

Die BBC versucht dann, Behauptungen zu entlarven, dass Impfstoffe das Lungengewebe eines abgetriebenen Fötus enthalten, was laut BBC falsch ist, und beruft sich dabei auf die Autorität von Dr. Michael Head von der University of Southampton: „Es werden keine fötalen Zellen in der Impfstoffproduktion verwendet.“ Nun, damit ist die Sache erledigt, nicht wahr? Gott hat gesprochen. Seit wann ist die Universität von Southampton das A und O? Und wer ist Dr. Michael Head, außer ein weiterer sprechender Kopf?

Die BBC bezieht sich dann auf ein Video, das auf einer Anti-Impfstoff-Facebook-Seite gepostet wurde, in dem „der Erzähler“ behauptet, es sei ein Beweis dafür, was in den von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Impfstoff geht. Warum identifiziert die BBC nicht die Facebook-Seite und das fragliche Video, so dass diejenigen, die den Artikel lesen, es selbst nachprüfen können? Liegt es daran, dass die BBC Angst hat, dass sie durch das Video mehr überzeugt werden könnten als durch die lahmen Versuche des Senders, das Argument zu entlarven und abzutun?

Die BBC behauptet, dass der Erzähler die Studie falsch interpretiert habe. Laut dem Sender ging es bei der Studie darum, zu untersuchen, wie der Impfstoff reagiert, wenn er in einem Labor in menschliche Zellen eingebracht wird. Dies ist jedoch wieder nur Semantik und Verschleierung. Es wird eindeutig impliziert, dass in einem Labor Zellen gezüchtet wurden, die Nachkommen von embryonalen Zellen waren, „die sonst zerstört würden.“

Die BBC erklärt weiter und behauptet, dass der YouTube-Videosprecher die Wissenschaft nicht verstanden hat:

Die Verwirrung könnte entstanden sein, weil es einen Schritt im Prozess der Entwicklung eines Impfstoffs gibt, der Zellen verwendet, die in einem Labor gezüchtet werden, die die Nachkommen von embryonalen Zellen sind, die sonst zerstört worden wären. Die Technik wurde in den 1960er Jahren entwickelt, und für die Zwecke dieser Forschung wurden keine Föten abgetrieben.

Viele Impfstoffe werden auf diese Weise hergestellt, erklärt Dr. David Matthews von der Universität Bristol, und fügt hinzu, dass jegliche Spuren der Zellen umfassend aus dem Impfstoff entfernt werden, „und zwar nach außergewöhnlich hohen Standards.“

Die Entwickler des Impfstoffs an der Universität Oxford sagen, dass sie mit geklonten Zellen gearbeitet haben, aber diese Zellen „sind nicht selbst die Zellen von abgetriebenen Babys.“

Dr. Matthews erklärt weiter, dass die Zellen wie eine Fabrik zur Herstellung einer stark abgeschwächten Form des Virus arbeiten, die an die Funktion als Impfstoff angepasst ist. Doch auch wenn das abgeschwächte Virus mit Hilfe dieser geklonten Zellen hergestellt wird, werden diese Zellen bei der Reinigung des Virus entfernt und nicht für den Impfstoff verwendet, versichert er.[i]

Die Biologin Pamela Acker, die einen Master-Abschluss in Biologie von der Katholischen Universität von Amerika hat, hat Beweise dafür vorgelegt, dass Zelllinien, die von abgetriebenen Babys stammen und für die Produktion oder das Testen verschiedener Impfstoffe verwendet werden, einschließlich einer Reihe von CoViD-Impfstoffen, höchstwahrscheinlich von Babys stammen, die abgetrieben wurden, und gemäß der allgemeinen Praxis, die in der medizinischen Literatur beschrieben wird, möglicherweise lebend in einen Kühlschrank gelegt wurden, um auf eine Operation zu warten, bei der ihre Organe entnommen werden.

„Eine Reihe dieser Abtreibungen, die auf diese Weise durchgeführt wurden, werden in der medizinischen Literatur als ‚abdominale Hysterektomien‘ bezeichnet. In einigen Fällen wurden die Frauen also tatsächlich auch sterilisiert“, sagte sie. „Diese Babys wurden also buchstäblich lebendig in den Kühlschrank gelegt und dann zwischen einer und 24 Stunden gelagert, bis sie im Grunde zerstückelt werden konnten. Und das ist genau dort in der wissenschaftlichen Literatur.“

Acker machte diese Kommentare während einer Online-Konferenz, die von LifeSiteNews mit dem Titel „Unmasking CoViD-19: Vaccines, Mandate, und Globale Gesundheit“.

Vor etwa einem Jahrzehnt, verbrachte Acker etwa neun Monate in einem Labor um einen HIV-Impfstoff mit einem Zuschuss von der Bill and Melinda Gates Foundation zu entwickeln, als Ihr Team beschloss, HEK-293-Zellen für das Projekt zu verwenden, wurde sie beunruhigt durch die Ethik einer solchen Entscheidung.

„Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Leute von diesen (Zelllinien) gehört, weil sie mit den CoViD-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht. Also fragte ich (meine Kollegin), wofür ‚HEK‘ steht, und sie sagte mir, ‚Human Embryonic Kidney'“, so Acker.

Erst nach der Lektüre des Aufsatzes von Dr. Alvin Wong mit dem Titel „The Ethics of HEK 293“, der in der Herbstausgabe 2006 des National Catholic Bioethics Quarterly erschien, konnte Acker eine richtige moralische Position einnehmen.

Acker erklärte die Bedeutung hinter den Buchstaben und Zahlen HEK 293, der 1973 von Dr. Frank Graham in den Niederlanden entwickelten Zelllinie.

„HEK steht für Human Embryonic Kidney. Aber 293 steht für das 293. Experiment, das dieser bestimmte Forscher durchgeführt hat, um die Zelllinien zu entwickeln“, erklärte sie.

Die Niere stammte von einem 1972 abgetriebenen, „völlig normalen“ ungeborenen Mädchen, mit dem laut Alex van der Eb, dem Arzt, der das Team zur Entwicklung der Zelllinie leitete, „nichts nicht stimmte“.

Acker spekuliert, dass hinter der endgültigen Entwicklung der Zelllinie wahrscheinlich weit mehr Abtreibungen steckten, denn „für 293 Experimente braucht man weit mehr als eine Abtreibung. Wir reden hier wahrscheinlich von Hunderten von Abtreibungen“, sagt sie.