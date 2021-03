„The Great Reset“ ist eine neue Form der Sklaverei

The Great Reset entwickelte sich aus dem Gehirn eines deutschen Ökonomen, der bei Henry Kissinger in der Lehre war. Sky News-Moderator Cory Bernardi hielt kürzlich einen Monolog über den Great Reset, der in den meisten westlichen Ländern niemals gesendet worden wäre.

Seiner Meinung nach sollten wir uns vor Organisationen hüten, die das Wort „Welt“ in ihrem Namen tragen. Nehmen Sie die Weltgesundheitsorganisation, die durch die Ausgabe von Pandemieanleihen 500 Millionen Dollar verdient hat. Anfang 2020 sollte die WHO 500 Millionen Dollar an Investoren zurückzahlen, falls eine Pandemie ausbricht. Die Anleger konnten auf ihr Geld pfeifen, das in den Taschen der WHO verschwand.

Dann gibt es noch das Welternährungsprogramm, das ebenfalls Teil der UN ist und 2020 den Friedensnobelpreis erhielt. Das klingt beeindruckend, es sei denn, man bedenkt, dass Barack Obama diesen auch 2008 gewonnen hatte. Und obwohl diese Organisation jedes Jahr acht Milliarden Dollar in den Kampf gegen den Hunger investiert, laufen immer noch 850 Millionen unterernährte und rund 780 Millionen fettleibige Menschen durch die Welt.

Dekarbonisierung, Deindustrialisierung und Entmachtung

Sie haben auch die Weltorganisation für Meteorologie, die in Klimaberichten Horrorszenarien über Treibhausgase, Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Meereis skizziert. Nehmen wir zum Beispiel den Bericht von 2019, in dem dieser Club grundsätzlich behauptet, dass die australischen Buschfeuer, die in diesem Jahr wüteten, das Ergebnis des Klimawandels waren. Nirgendwo in dem Bericht werden die Brandstifter oder die katastrophale Politik der Grünen erwähnt.

Und wo wären wir ohne die Welttourismusorganisation? Diese Organisation verwendet oft Schlagworte wie „soziale Eingliederung“ und „Klimaaktion“ und natürlich „Build Back Better“. Stolz berichtete die Welttourismusorganisation, dass die CO2-Emissionen durch die Abschaltung der Weltwirtschaft um satte acht Prozent reduziert wurden. Das heißt, wir haben nur noch 92 Prozent, bis wir wieder in Höhlen leben. Aber in der Zwischenzeit retten wir den Planeten.

Alle diese Behörden treiben die gleiche Agenda voran, eine Agenda, die darauf abzielt, die westliche Welt zu dekarbonisieren, zu deindustrialisieren und zu entmachten. Die Spinne im Netz ist das World Economic Forum, der Architekt des Great Reset und der vierten industriellen Revolution. Sie prägte den Begriff „Build Back Better“, der bei den Regierungseliten so ungemein beliebt ist.

Servitization ist nur ein anderer Name für wirtschaftliche Sklaverei.

Sie sagen sogar voraus, dass man bis 2030 „nichts besitzen und glücklich sein“ wird. Dies wird auch als „Servitisierung“ bezeichnet. Es bedeutet, dass Unternehmen zunehmend Waren mit Dienstleistungen verknüpfen. Das Leasing von Autos ist ein Beispiel für Servitization. Auch Amazon, Netflix und Facebook sind Beispiele dafür, dass die Bedeutung von Services exponentiell gestiegen ist.

Servitization ist der Leibeigenschaft sehr ähnlich. Das WEF behauptet, dass die Servitisierung den Planeten retten wird und gleichzeitig zur Erholung von Covid beiträgt. Aber wenn Sie nichts haben, wem gehören dann die Sachen, die Sie benutzen? Das sind die Leute, die sich jedes Jahr in Davos versammeln: die Wirtschaftsmagnaten, Vorstandsvorsitzenden, Regierungschefs, Bürokraten und Multimillionäre. Sie alle wollen mehr verdienen, als sie ohnehin schon tun, und mehr Macht über Sie gewinnen.

Sie sind ein Benutzer, sie sind der Eigentümer. Alles wird in den Händen einer kleinen Gruppe sein, während wir langsam zu wirtschaftlichen Vasallen dieser Oligarchen werden.

Servitization ist nur ein anderer Name für wirtschaftliche Sklaverei. Das ist Sozialismus im globalen Maßstab.

Der australische Sky News-Moderator Cory Bernardi entlarvt die wahren Absichten des Great Reset