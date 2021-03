Atombomber und Luftangriffe sind keine Friedenssignale

Von Brian Cloughley. Er ist Veteran der britischen und australischen Armeen, ehemaliger stellvertretender Leiter der UN-Militärmission in Kaschmir und australischer Verteidigungsattaché in Pakistan

Papst Franziskus hatte absolut Recht, dass Frieden mächtiger ist als Krieg – aber militärische Konfrontation ist beliebt und profitabel.

Bei seinem Besuch im kriegszerstörten Irak am 7. März in Mosul bekräftigte Papst Franziskus seine Überzeugung, dass „der Frieden mächtiger ist als der Krieg.“ Zufälligerweise und ironischerweise schickte die Kriegsmaschinerie des Pentagon am selben Tag einen Flug von B-52-Atombombern, um den Iran zu bedrohen, der als nächstes auf der Zerstörungsliste Washingtons/Israels zu stehen scheint. Das Zentralkommando des US-Militärs erklärte daraufhin, dass die Operation dazu diente, „Aggressionen abzuschrecken und Partnern und Verbündeten das Engagement des US-Militärs für die Sicherheit in der Region zu versichern“, aber es ist nicht bekannt, ob der Papst mit solchen Gefühlen einverstanden war.

Die U.S. Air Force Times veröffentlichte ein Foto eines der Atombomber, auf dem ein Aufkleber auf der Nase zu sehen ist, der ihn „Wham Bam II“ nennt – ein guter Hinweis auf den Ethos und die Politik der Biden-Administration, die am 27. Februar ein Lager in Nordsyrien, einem Land, mit dem sie sich zumindest offiziell nicht im Krieg befindet, mit einem Bombardement belegte. Die Operation wurde als Vergeltung für einen Raketenangriff auf eine US-Basis im Irak am 15. Februar bezeichnet.

Associated Press berichtete, dass die US-Angriffe „Einrichtungen zerstörten, in denen wertvolle“ Fähigkeiten“ untergebracht waren, die von iranisch unterstützten Milizgruppen genutzt wurden, um amerikanische und alliierte Streitkräfte im Irak anzugreifen. John Kirby, der Hauptsprecher des Pentagon, sagte, die Mitglieder des Kongresses seien vor den Anschägen benachrichtigt worden als zwei Flugzeuge der Air Force F-15E sieben Raketen abfeuerten, und dabei neun Einrichtungen zerstörten und zwei weitere schwer beschädigten, sie wurden beide „funktionsunfähig“. Er sagte, die Einrichtungen an den „Einreisekontrollpunkten“ an der Grenze seien von Miliztruppen genutzt worden die für die jüngsten Angriffe auf die US-Interessen im Irak verantwortlich sind. “

Als Präsident Biden gefragt wurde, welche Botschaft er mit dem Angriff auf Syrien aussenden wolle, antwortete er, er warne den Iran: „Ihr könnt nicht ungestraft handeln. Seid vorsichtig.“

Es ist bedauerlich, dass Präsident Biden die Politik seiner Vorgänger in Bezug auf Wham-Bam-Angriffe auf der ganzen Welt fortgesetzt hat, und es ist faszinierend, wie Jonah Shepp im New York Magazine hervorhebt, dass „Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris … in den Akten die rechtliche Grundlage von Luftangriffen in Frage stellen, die der ehemalige Präsident Donald Trump 2017 und 2019 angeordnet hat.“

Es gibt zwingende rechtliche Argumente gegen solche Angriffe, wie die Aussage des demokratischen Senators Tim Kaine andeutet: „Das amerikanische Volk verdient es, die Begründung der Administration für diese Angriffe und ihre rechtliche Rechtfertigung für das Handeln ohne den Kongress zu erfahren. Offensive Militäraktionen ohne Zustimmung des Kongresses sind nicht verfassungsgemäß, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor.“ Aber es gibt auch einen ethischen Aspekt, und viele von uns dachten, dass Onkel Joe Biden, dieser fromme Katholik, den moralischen Aspekten des Luftangriffs in fremden Ländern mehr Aufmerksamkeit schenken würde als sein unmittelbarer Vorgänger. Man hoffte, dass er die „Botschaft an den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joseph R. Biden“ am Tag seiner Amtseinführung beherzigen würde, in der Papst Franziskus seine Gottheit bat, „[Bidens] Bemühungen zu leiten, Verständnis, Versöhnung und Frieden innerhalb der Vereinigten Staaten und unter den Nationen der Welt zu fördern, um das universelle Gemeinwohl voranzubringen.“

Es besteht kein Zweifel daran, dass Joseph Biden zu Hause gute Arbeit leistet, um Amerikas ärmsten und am meisten benachteiligten Bürgern zu helfen, und dafür gebührt ihm Anerkennung. Am 11. März erklärte er, dass „Einheit das ist, was wir als Mitbürger Amerikas gemeinsam tun“, was ein lobenswertes Zeichen dafür ist, dass er die Beschwörung des Papstes über innenpolitische Versöhnung und Frieden akzeptiert.

Leider ist Onkel Joe sehr wählerisch, wenn es darum geht, Ratschläge von Leuten zu befolgen, die gerne sehen würden, dass er eine Politik der Versöhnung und des Friedens zwischen den Nationen der Welt verfolgt, und obwohl die Erklärung des Weißen Hauses zum Irak-Besuch des Papstes den päpstlichen Satz erwähnte, dass Frieden mächtiger sei als Krieg, scheint es keine Möglichkeit zu geben, dass die Biden-Administration aufhören wird, Atombomber um die Welt zu schicken, um Nationen zu bedrohen, die das Washingtoner Establishment auf irgendeine Weise verärgern. Genauso wenig wird sie die „Wham-Bam“-Luftangriffe wie den auf Syrien einstellen, von dem das Pentagon ankündigte, er solle „eine unmissverständliche Botschaft“ senden: Präsident Biden wird handeln, um amerikanisches und koalitionäres Personal zu schützen. Gleichzeitig haben wir auf eine bewusste Art und Weise gehandelt, die darauf abzielt, die Gesamtsituation sowohl im Osten Syriens als auch im Irak zu deeskalieren.“

Es ist nicht klar, wie ein Luftangriff mit sieben Raketen auf Syrien irgendeine Situation „deeskalieren“ könnte. Und andere US-Militäroperationen auf der ganzen Welt setzen weiterhin eher auf Konfrontation als auf Deeskalation.

An dem Tag, an dem der Papst den Irak verließ, nachdem er betont hatte, dass er Frieden dem Krieg vorzieht, schickte das Pentagon einen B-1-Bomber zur Landung auf einem Luftwaffenstützpunkt am Polarkreis, um zu demonstrieren, dass solche Operationen „an vorgeschobenen Standorten uns zu der schnellen, widerstandsfähigen und einsatzbereiten Truppe macht, die wir sein müssen.“ Der Begriff „Forward Location“ taucht nicht im DOD Dictionary of Military Terms auf, aber „Forward Presence“ ist definiert als „Aufrechterhaltung von nach vorne verlegten oder stationierten Streitkräften im Ausland, um die nationale Entschlossenheit zu demonstrieren, Bündnisse zu stärken, potenzielle Gegner abzuschrecken und die Fähigkeit zu verbessern, schnell auf Eventualitäten zu reagieren.“ Es könnte kaum offensichtlicher sein, dass das Pentagon darauf bedacht ist, das Niveau der Konfrontation aufrechtzuerhalten, indem es sich mit militärischen Provokationen von der Arktis bis zum Südchinesischen Meer überschlägt, und dass Onkel Joe Biden sich in die Politik einfügt, die in der Nationalen Verteidigungsstrategie vom Januar 2018 beschrieben wird.

Wie das Pentagon erklärt, baut sein Programm „auf der Nationalen Sicherheitsstrategie der Administration“ von Bidens Vorgänger auf und sieht „die primäre Herausforderung, vor der das Verteidigungsministerium und die Joint Force stehen, in der Erosion des militärischen Vorteils der USA gegenüber China und Russland, die, wenn sie nicht angegangen wird, letztlich unsere Fähigkeit zur Abschreckung von Aggression und Zwang untergraben und die freie und offene Ordnung gefährden könnte, die wir mit unserer Bündniskonstellation zu untermauern versuchen.“ Die Strategie nimmt auch den Iran und Nordkorea in die Kritik und Bedrohung.

Vor drei Jahren nannte das Pentagon seine Feinde und das Washingtoner Establishment lehnte die Ansicht ab, dass es Kompromisse oder Dialog geben sollte. Man bevorzugte unerbittliche Einschüchterung und kolossale Militärausgaben, die beide von der Biden-Administration aufrechterhalten werden. Am 13. März schlugen Medea Benjamin und Nicolas Davies von Codepink for Peace vor, dass „Biden längerfristig tiefere Kürzungen der Pentagon-Ausgaben anstreben sollte, wie in der Gesetzesvorlage der Abgeordneten Barbara Lee, die eine Kürzung des US-Militärbudgets um 350 Milliarden Dollar pro Jahr vorsieht, um Ressourcen freizusetzen, die wir nicht brauchen. Militärhaushalt zu kürzen, um Ressourcen freizusetzen, die wir dringend brauchen, um in Gesundheitsfürsorge, Bildung, saubere Energie und moderne Infrastruktur zu investieren“, aber leider gibt es wenig Unterstützung im Kongress, weil der militärisch-industrielle Komplex dafür gesorgt hat, dass die Waffenhersteller über das ganze Land verteilt sind, unzählige Tausende von Menschen beschäftigen und es jedem Gesetzgeber sehr schwer machen, Prinzipien vor die Abstimmung zu stellen.

Auch die Worte von Papst Franziskus fallen auf steinigen Boden. Er hatte absolut Recht, dass Frieden mächtiger ist als Krieg – aber militärische Konfrontation ist populär und profitabel, und wir können sicher sein, dass der Wham-Bam-Geist gedeihen wird. Luftangriffe und Atombombenprovokationen sind nicht als Friedenssignale gedacht, und sie werden die Spannungen weiter anheizen.