Hält Biden Amerika als Geisel bis zum „Independence“ Day?

Von Ron Paul: Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Letzte Woche hat Präsident Biden am ersten Jahrestag der Ausrufung des Coronavirus als „Pandemie“ eine Rede an die Nation gehalten. Es war eine beunruhigende Rede, in der er uns warnte, dass der „hoffnungsvolle Frühling“ nur dann „aus einem dunklen Winter“ hervorgehen wird, wenn sich alle Amerikaner „an die Regeln halten.“

Wessen Regeln? Seine Regeln.

Die Botschaft des Präsidenten war klar: Er wird uns nur dann einen Teil unserer Freiheiten zurückgeben, wenn wir genau das tun, was er uns sagt. Es war die Sprache der Erpressung, eines Bankräubers, der verlangt, dass Sie tun, was er sagt, oder die Konsequenzen tragen. Es war nicht die Sprache von jemandem, von dem man uns sagt, er sei der Führer der freien Welt.

In der Rede legte Biden eine Liste dessen vor, was uns im vergangenen Jahr genommen wurde: „Hochzeiten, Geburtstage, Abschlüsse … Familientreffen, die Sonntagabendrituale.“ Es war, als ob irgendwie das Virus, anstatt autoritärer Regierungsbeamter, uns daran hinderte, diese normalen menschlichen Aktivitäten zu genießen.

Obwohl wir weiterhin sehen, wie Covid mit dem Ende der Wintersaison im ganzen Land verschwindet, war Biden nicht im Begriff, seine vermeintliche Macht, unser Leben zu kontrollieren, aufzugeben. Er sagte: „Wenn wir all dies tun, wenn wir unseren Teil tun, wenn wir dies gemeinsam tun, dann besteht eine gute Chance, dass Sie, Ihre Familien und Freunde, bis zum 4. Juli in Ihrem Hinterhof oder in Ihrer Nachbarschaft zusammenkommen können und einen Grillabend oder ein Barbecue veranstalten und den Unabhängigkeitstag feiern. Das bedeutet keine großen Veranstaltungen mit vielen Leuten, aber es bedeutet, dass kleine Gruppen in der Lage sein werden, zusammenzukommen.“

Stellen Sie sich vor, unsere Gründer hätten diese Rede gehört. Der US-Präsident könnte – nur könnte – in vier Monaten kleine Familientreffen zu Hause erlauben, wenn wir alle seine Regeln befolgen. König George sah im Vergleich dazu wohlwollend aus!

Rep. Thomas Massie, Twitterte kurz nach der Rede, „Wenn Sie für die Erlaubnis des Chief Executive warten, um den Unabhängigkeitstag mit Ihrer Familie zu feiern, Sie eindeutig nicht das Konzept der Unabhängigkeit zu begreifen.“

Es scheint wie gestern, dass Biden uns „fragte“, nur die Maske für 100 Tage zu tragen. „Nur 100 Tage die Maske tragen, nicht für immer. 100 Tage“, sagte er. Also von „nur 100 Tage“ zu vielleicht kann man eine kleine Versammlung bis zum 4. Juli haben? Vielleicht hat er nur seine frühere Rede vergessen?

Wie üblich werden die Torpfosten immer wieder verschoben, weil Politiker die Möglichkeit nicht ertragen können, dass sie etwas von der Macht über uns aufgeben müssen, die sie für sich selbst ergriffen haben. Fauci machte am Wochenende die üblichen Runden in den Mainstream-Medien und wurde von dem kriecherischen Moderator gefragt, wann die Amerikaner wieder Hochzeiten abhalten dürfen!

Jetzt brauchen die Amerikaner also die Erlaubnis von Fauci, um zu heiraten? Was geschieht mit diesem Land? Die Propaganda ist so unerbittlich, dass es scheint, dass die meisten Amerikaner nicht sehen, wie nicht normal das ist! In gesünderen Zeiten würde Fauci von der Bühne gelacht werden. Jetzt wird er als eine Art göttliche Quelle der Wahrheit behandelt.

Biden versprach, dass er „jede Macht … als Präsident der Vereinigten Staaten nutzen würde, um uns auf eine Kriegsgrundlage zu stellen.“ Daran habe ich keinen Zweifel. Aber Bidens Krieg richtet sich nicht gegen den Virus. Es ist gegen die US-Verfassung und Freiheit selbst.