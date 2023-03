Jimmy Dore über Nord Stream: „Amerika ist der Terrorist der Welt“!

„Die Amerikaner sind das weltweit am meisten propagierte Volk“, sagte der linke Komiker Jimmy Dore am 26. Februar zu Tucker Carlson. „Sie wissen nicht einmal, was mit der Nord Stream-Pipeline passiert. Sie denken, Propaganda sei etwas, das anderen Menschen passiert. Dies ist zu 100% ein Propagandakrieg“.

„Warum will Joe Biden das nicht untersuchen?“, fragte Dore. „Warum will der Kongress das nicht untersuchen?“

Wenn die Vereinigten Staaten nicht hinter dem Nord-Stream-Bombenanschlag steckten, „warum wird das nicht untersucht?“ fragte Dore. „Schweden, Dänemark und Norwegen haben bereits ihre eigenen Untersuchungen durchgeführt. (aber) sie werden sie nicht veröffentlichen. Warum nicht?“

„Genauso wie sie die Ursache des Ausbruchs des Coronavirus nicht untersuchen wollen – sie wollen es nicht untersuchen, weil sie die Antworten bereits kennen.“

Chris Hedges habe Amerika einen „Mafia-Staat“ genannt, so Dore. „Eine winzige Kabale von Leuten hat die Kontrolle über unsere Regierung, und sie benutzen sie, um Krieg für wirtschaftlichen Profit zu führen. Der Unterschied zwischen unserem Mafia-Staat heute und damals (ist), dass die Mafia geholfen hat, die Nazis zu besiegen. Jetzt bewaffnen wir tatsächlich Nazis“ in anderen Ländern, sagte der Komiker.

„Hier geht es wirklich um den Dritten Weltkrieg“.

Die Presse ignoriert den Artikel von Seymour Hersh über die Bombardierung von Nord Stream, sagte Dore. „Die amerikanische Presse stellt den Leuten, die er in seinem Artikel genannt hat, nicht einmal eine Frage dazu. Sie werden Victoria Nuland nicht fragen, sie werden Jake Sullivan nicht fragen, sie werden Antony Blinken nicht fragen. Diese Leute werden nicht einmal eine Erklärung dazu abgeben.“

„Das sind die gleichen Leute, die uns in den Irakkrieg gelogen haben. Sie haben uns in Bezug auf Libyen belogen, sie haben uns in Bezug auf Syrien belogen und so viele Bomben auf Syrien abgeworfen, dass ihnen die Bomben ausgingen. Amerika ist der Terrorist der Welt. Wir haben 400 Militärbasen rund um China. Wir haben das provoziert.“

„Die Leute wissen nicht, dass die CIA mit Nazis ins Bett gestiegen ist, um die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine 2014 zu stürzen“, sagte Dore. „Wir hatten ein Friedensabkommen. Es wurde das Minsker Abkommen genannt. Und dann haben sie es gebrochen. Die Ukraine hat den Donbass, die russischsprachigen Gebiete im Osten der Ukraine, immer wieder beschossen. Deshalb musste Putin provoziert werden, um einzumarschieren und diese Menschen zu schützen. Niemand wird Ihnen das sagen.“

In einem Gespräch mit Tucker Carlson am 4. März bezeichnete der ehemalige Repräsentant Dennis Kucinich (D – Ohio) den Angriff auf die Nord-Stream-Pipeline als „einen beispiellosen Akt in der amerikanischen Geschichte“.

„Die Menschen in den Vereinigten Staaten haben ein Recht darauf zu erfahren, ob ihre Regierung die Pipeline gesprengt hat“, sagte Kucinich. „Wenn man sich die Details in Seymour Hershs Untersuchungsbericht ansieht, gab es einen Plan, die Pipeline vor der russischen Invasion zu zerstören. Es gab belastende Aussagen von Präsident Biden, Victoria Nuland und dem Nationalen Sicherheitsberater (Jake) Sullivan, bevor die Pipeline gesprengt wurde.“

„Der Kongress der Vereinigten Staaten hat die Pflicht zu untersuchen“

„Sullivan ist hier der Schlüssel, denn er half bei der Organisation, dann versuchte er, Russland die Schuld zu geben. In Wirklichkeit ging es darum, Russland aus dem europäischen Erdgasmarkt zu verdrängen.“

„Der Kongress der Vereinigten Staaten hat die Pflicht, die Angelegenheit zu untersuchen“, sagte Kucinich. „Niemand hat das Ende der Geschichte gehört.“