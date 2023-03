Pandemie-Gesetzentwurf sieht beschleunigte Einführung von 5G vor

Eine noch nie dagewesene Anzahl von Menschen arbeitet und kommuniziert online, und das beschleunigt die Einführung von 5G.

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen | meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der Secure 5G and Beyond Act (S. 893) und der Broadband Deployment Accuracy and Technological Availability Act (S. 1822) wurden im März 2020 in Kraft gesetzt

Das Duo wird die Einführung von 5G, oder „5. Generation“, drahtloser Netzwerke in den USA beschleunigen – und damit die Amerikaner zwingen, sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß der Millimeterwelle (MMW) auszusetzen

Die COVID-19-Pandemie veranlasst eine noch nie dagewesene Anzahl von Amerikanern, digital zu arbeiten und zu kommunizieren, was die Verbreitung von 5G-Netzen beschleunigt

Die US-Regierung hat die Verwendung chinesischer Komponenten im US-amerikanischen 5G-Netz aufgrund von Überwachungsängsten verboten, doch die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bleiben bestehen

Sobald das 5G-Netz installiert ist, können Sie sich nicht mehr dagegen wehren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Bedenken gegenüber Ihren lokalen Behördenvertretern äußern und für diejenigen stimmen, die die Gemeinden schützen und sich für die Gesundheit und Sicherheit der Bürger einsetzen werden

von Dr. Joseph Mercola

Seit COVID-19 aufgetaucht ist, ist der Gedankenaustausch im Grunde verboten. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 16. April, 2020

Im März 2020, als die USA von der COVID-19-Pandemie heimgesucht wurden, wurden der Secure 5G and Beyond Act (S. 893) und der Broadband Deployment Accuracy and Technological Availability Act (S. 1822) unterzeichnet.

Das Duo wird die Einführung von 5G, oder „5. Generation“, drahtloser Netzwerke in den USA beschleunigen – und damit die Amerikaner zwingen, sich einer noch nie dagewesenen Belastung durch Millimeterwellen (MMW) auszusetzen, die nachweislich die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen können.

Das 5G-Gesetz verpflichtet den Präsidenten, eine Strategie zu entwickeln, um die Sicherheit von 5G-Mobilfunksystemen und -Infrastrukturen in den USA zu gewährleisten und gleichzeitig „Verbündete und strategische Partner“ dabei zu unterstützen, die Sicherheit solcher Systeme zu maximieren.

Der Broadband Act verpflichtet die Federal Communications Commission (FCC), Regeln für die Datenerfassung zu erlassen, um letztlich die Genauigkeit der Karten zu verbessern, die zeigen, wo in den USA Breitband verfügbar ist.

Darüber hinaus verpflichtet das 5G-Gesetz den Präsidenten, sich mit der FCC, dem Heimatschutzministerium, dem Verteidigungsministerium und anderen Behörden abzustimmen und dem Kongress innerhalb von 180 Tagen einen Plan vorzulegen, in dem detailliert dargelegt wird, wie sicher 5G implementiert werden soll.

Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Amerikanern plötzlich aus der Ferne arbeiten, ist dies ein günstiger Zeitpunkt für die Regulierungsbehörden, um 5G voranzutreiben – aber es ist ein Schritt, der viele Experten besorgt macht. Dennoch wird die Gesetzgebung unter dem Deckmantel vorangetrieben, den Amerikanern schnelleres Internet zu bringen, koste es, was es wolle. Der Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses, der vom Vorsitzenden Frank Pallone Jr. geleitet wird, sagte in einer Erklärung:

„Die Gesetze, die der Präsident unterzeichnet hat, sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass alle Amerikaner Zugang zum Breitband haben und dass unsere Netze sicher und vertrauenswürdig sind. Der Bedarf an Konnektivität ist jetzt noch wichtiger, da Millionen von Amerikanern als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie von zu Hause aus arbeiten und lernen. Wir müssen unsere Netze auf die 5G-Zukunft vorbereiten und sicherstellen, dass die Bundesbehörden gemeinsam an einem umfassenden Plan arbeiten, um Sicherheitsrisiken bei 5G und künftigen Drahtlostechnologien zu identifizieren und anzugehen – der Secure 5G and Beyond Act verlangt genau das … Es ist auch längst an der Zeit, die fehlerhaften Breitbandkarten unseres Landes zu korrigieren. Eine genaue Kartierung der un- und unterversorgten Gemeinden ist unerlässlich, um die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsdiensten für alle Amerikaner zu fördern und sicherzustellen, dass unsere Investitionen maximale Wirkung haben. Der Broadband DATA Act wird uns bei diesen Bemühungen enorm helfen …“

Erhöht die EMF-Exposition das Coronavirus-Risiko?

Im obigen Interview erörtert Brian Hoyer – einer der wichtigsten Berater für mein neuestes Buch „EMF*D“ – wie sich die Strahlung elektromagnetischer Felder (EMF) auf die COVID-19-Epidemie und Ihr Infektionsrisiko auswirken kann. Viele haben die Frage aufgeworfen, ob es einen Zusammenhang zwischen 5G und dieser Pandemie gibt.

Eine aktuelle Theorie lautet, dass EMF-Strahlung – und insbesondere 5G – einen Einfluss haben könnte, auch wenn dies nicht bewiesen ist. Hoyer zitiert Daten aus Arthur Firstenbergs Buch „Der unsichtbare Regenbogen“ in dem er epidemiologische Belege dafür auflistet, dass mit der Elektrifizierung der Welt im Laufe der Geschichte virale Pandemien auftraten.

Einfach ausgedrückt: Eine schlechte Immunfunktion und ein schlechter Gesundheitszustand in Verbindung mit Umweltstressoren wie einer erhöhten EMF-Exposition könnten einen perfekten Sturm erzeugen, in dem das Virus leicht in den Körper eindringen und sich schneller vermehren kann.

Kleinere 5G-Wellenlängen stellen ein noch nie dagewesenes Risiko dar

Im folgenden Video – „5G Beware“, erstellt von Greater Earth Media – erörtern drei Experten die Fallstricke der Einführung der 5G-Technologie, bevor ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bekannt sind. Im Gegensatz zur derzeit verwendeten Technologie der „4. Generation“ (4G), die sich auf riesige 90-Fuß-Masten mit jeweils etwa einem Dutzend Antennenanschlüssen stützt, verwendet das 5G-System „kleine Zellen“ oder Stützpunkte mit jeweils etwa 100 Antennenanschlüssen.

Es wird erwartet, dass sie 10- bis 100-mal schneller als die 4G-Technologie sein wird und mindestens 100 Milliarden Geräte unterstützen kann. Laut EMF-Coach und Autor Lloyd Burrell stützt sich 5G in erster Linie auf die MMW-Bandbreite, die zwischen 30 GHz und 300 GHz liegt.

„MMWs … dringen nicht gut durch Gebäude und werden oft von Regen und Pflanzen absorbiert. Dadurch wird das Signal gestört. Hinzu kommt, dass Hochfrequenzwellen wie MMWs viel kürzere Wellenlängen haben, die sich nicht weit ausbreiten können“, sagt er.

„Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird 5G kleinere Mobilfunkstationen (und die Technologie des Beamforming) einsetzen, die Datenpakete verschlüsseln/entschlüsseln und auf einem störungsfreien Weg zu uns zurückleiten. Das könnte drahtlose Antennen an jedem Laternenpfahl, jedem Strommast, jedem Haus und jedem Geschäft in ganzen Stadtvierteln, Städten und Gemeinden bedeuten“, erklärt Burrell und hierin liegt eines der größten potenziellen Probleme – und eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit.

In „5G Beware“ geht Atul Deshmane, Kommissar des Whatcom County Public Utility District im Bundesstaat Washington, mit einem EMF-Messgerät die Straße entlang, das EMF-Werte anzeigt, die „weit über dem sicheren Grenzwert“ der 4G-Technologie liegen. „Wenn 5G diese Werte um eine Größenordnung erhöht, ist das vielleicht etwas, worüber man sich Sorgen machen sollte“, sagt er.

‚Das ist der Tabak unserer Generation‘

Jon Humphrey, ein Musikpädagoge in Bellingham, Washington, der über jahrzehntelange Berufserfahrung im IT-Bereich verfügt, verglich die Telekommunikationsbranche mit Big Tobacco und behauptete, die 5G-Technologie sei der Tabak unserer Generation. „Wie üblich ist 5G, wie 4G und 3G davor, vor allem ein Marketingbegriff, und das meiste von dem, was man Ihnen erzählt, ist nicht korrekt“, sagt Humphrey.

Die Antennengehäuse, die an Strommasten und Laternenpfählen angebracht werden, sind nicht nur ein Ärgernis für die Augen, sondern stellen auch eine sehr reale Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Obwohl MMW bisher noch nicht in großem Umfang eingesetzt wurden, gibt es laut Telecom Power Grab bereits einige besorgniserregende Erkenntnisse, darunter die, dass die Schweißkanäle der menschlichen Haut wie Antennen wirken, wenn sie mit MMW in Kontakt kommen.

Dr. Linda Goggin von Feel Good Functional Medicine in Bellingham warnt in dem Film auch davor, dass die 5G-Technologie uns alle in Laborratten verwandeln wird, die Teil eines riesigen Experiments sind, da niemand weiß, was 5G mit der menschlichen Gesundheit anstellen wird:

„Wir stecken noch in den Kinderschuhen, wenn es darum geht zu verstehen, was elektromagnetische Felder mit dem Körper machen. Und wir fragen uns, ob das ein Problem ist. Wir funktionieren aufgrund von sich bewegenden Strömen in unserem Körper. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Die Nerven funktionieren aufgrund von Verschiebungen in der Bewegung der elektrischen Ladung. Die Struktur des Wassers in unserem Körper ist sehr wichtig für die normale Funktion, und auch diese wird durch Ladungen von außerhalb des Körpers beeinflusst. Dieses ganze Feld des elektromagnetischen Spektrums wirkt auf uns ein … Es muss von Wissenschaftlern untersucht werden.“

5G-Verbindung in den von COVID-19 am stärksten betroffenen Gebieten

Interessanterweise haben viele der am stärksten von COVID-19 betroffenen Gebiete vor kurzem 5G eingeführt, was die Bewohner anfälliger für schwere Infektionen machen könnte, da ihre Immunfunktion geschwächt wird. Hoyer zitierte Dr. Thomas Cowan, der am 12. März 2020 bei einem Vortrag auf dem Health and Human Rights Summit in Tucson, Arizona, einen möglichen Zusammenhang zwischen 5G und COVID-19 herstellte.

Ich behaupte zwar nicht, dass 5G die Infektion verbreitet oder ein Infektionsvektor ist, aber es ist möglich, dass es das Risiko erhöht, indem es die Fähigkeit des angeborenen Immunsystems zur Bekämpfung des Coronavirus beeinträchtigt. Laut Hoyer:

„[Cowan] ist ein erstklassiger Arzt, er ist auf dem neuesten Stand … er spricht über Wuhan als eines der Testgebiete für 5G, wo 5G in China als erstes eingeführt wurde. Und das Interessante an Italien ist, dass Mailand – die Lombardi-Region in Italien, wo zwei Drittel der Fälle liegen – laut Vodafone, dem großen 5G-Betreiber, als 5G-Hauptstadt der Europäischen Union gilt … Wenn Sie auf die Website von Vodafone gehen, können Sie die 5G-Karte sehen, und sie ist über ganz Mailand und Lombardi, diese Provinz dort oben, verstreut. Das ist also definitiv ein konzentrierteres Gebiet. … Es gibt also 5G in Mailand, in Wuhan, und New York City ist eines der größten, intensivsten [5G]-Gebiete, die ich gesehen habe, und Seattle … Aber 5G spielt für mich keine so große Rolle. Es geht um die Intensität der EMF. New York war meiner Meinung nach schon so intensiv wie ein 5G-Gebiet, bevor 5G eingeführt wurde. Überall, wo ich hinkomme, sind alle unsere Messgeräte voll ausgelastet. In New York City gibt es überall versteckte Antennen. In Seattle gibt es viele Hügel in der Stadt, und direkt auf Queen Anne gibt es zwei riesige Funktürme mit wahrscheinlich 100 Antennen, die die ganze Stadt beschallen. Wir hatten dort Prüfungen, bei denen wir [unsere Messgeräte] voll ausgereizt haben und sogar Räume im Obergeschoss abgeschirmt haben, und es war immer noch das Maximum erreicht.„

US-Regierung gibt 9,7 Mrd. Dollar für 5G-C-Band-Spektrum aus

Teil des Plans der US-Regierung, die 5G-Einführung zu beschleunigen, ist ein Angebot von 9,7 Milliarden Dollar an Ausgleichszahlungen für Satellitenbetreiber, die ihre C-Band-Spektrum-Lizenzen aufgeben.

Das C-Band-Spektrum (von 3,7 GHz bis 4,2 GHz) wird derzeit von Satellitenbetreibern genutzt, ist aber für die Telekommunikationsbranche wünschenswert, da es laut der Nachrichtenagentur CommsMEA die Möglichkeit bietet, hyperschnelle Download-Geschwindigkeiten von mehr als 1 GBit/s mit einer deutlich verbesserten Ausbreitungsreichweite im Vergleich zu höheren Frequenzspektren zu liefern“.

In einer Erklärung bezeichnete die FCC dies als „kritischen Schritt bei der Umsetzung unseres umfassenden 5G-FAST-Plans, da er Innovatoren und Verbrauchern rasch das Mittelbandspektrum zur Verfügung stellt und den Weg für die Vereinigten Staaten ebnet, um bei der Einführung von 5G weltweit führend zu sein.“

US verbietet chinesische Komponenten aus Angst vor Spionage

Ein weiteres Problem ist der Datenschutz. Die US-Regierung hat bereits die Verwendung chinesischer Komponenten im 5G-Netz in den USA aufgrund von Überwachungsängsten verboten. Außerdem wurde US-Unternehmen der Verkauf von Computerchips an Huawei Technologies Co. untersagt, das 5G-Basisstationen herstellt, und zwar unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken. Laut Bloomberg:

„US-Beamte beschuldigen Huawei, wertvolles geistiges Eigentum zu stehlen und gegen ein Handelsembargo mit dem Iran zu verstoßen. Die Trump-Administration hat das Unternehmen letztes Jahr auf die schwarze Liste gesetzt, weil die Gefahr besteht, dass Huawei Peking Zugang zu sensiblen Daten verschafft, die durch Telekommunikationsnetze fließen, in denen seine Geräte eingesetzt werden. Huawei hat die Vorwürfe bestritten. Kritiker sagten auch, die US-Regierung habe die Sanktionen verhängt, um Chinas Führungsrolle bei wichtigen Aspekten der 5G-Technologie zu behindern.“

Das Verbot hat Huawei jedoch nicht davon abgehalten, weiterhin Basisstationen ohne US-amerikanische Komponenten zu produzieren. Bis Februar 2020 hatte Huawei etwa 600.000 Basisstationen an Mobilfunkunternehmen geliefert. Auch China hat den Ausbau seiner 5G-Netze vorangetrieben und plant, bis Ende 2019 mehr als 130.000 Basisstationen zu aktivieren, um sein 5G-Netz zu unterstützen.

Jetzt, da die Menschen die Technologie nutzen, um digital statt von Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren, wird praktisch die gesamte Kommunikation über von China hergestellte Netzwerke gesendet. Wenn Hintertüren für die Überwachung in 5G-Basisstationen eingebaut werden, wäre die Verfolgung und Überwachung, die daraus resultieren könnte, von nie dagewesenem Ausmaß. Humphrey zufolge ist jedoch selbst der Wettlauf mit China bei der Einführung von 5G nur Schall und Rauch. Er erklärt:

„Wir können bei der Vernetzung nicht mit China mithalten, auch nicht bei 5G. Warum? Weil China den größten Teil der Glasfaserverkabelung der Welt herstellt. Glasfaser ist hier [in den USA] nicht teuer, und in China ist sie sogar noch billiger. Kleine Zellen, wie sie bei 5G zum Einsatz kommen, müssen an Glasfaserkabel angeschlossen werden, und da China seine Glasfasern öffentlich verlegt, können sie diese auf die effizienteste und kostengünstigste Art und Weise nutzen.“

Humphrey stellt in „5G Beware“ auch fest, dass die USA dem Rest der entwickelten Welt weit hinterherhinken, weil es dort keine öffentlichen Glasfaserkabel gibt. Auch wenn manchmal behauptet wird, dass 5G letztlich die Glasfaser ersetzen wird, hält Humphrey dies für lächerlich, da 5G Glasfaser benötigt. „Glasfaserkabel sind sicher“, sagt er, „sie transportieren nur Licht. Man kann sich genauso gut direkt an die Glasfaser anschließen und hat die Wahl, wie viel EMF-Belastung man bekommt.“

Sie haben keine Wahlmöglichkeit, was können Sie also tun?

Sobald es in Ihrer Nachbarschaft installiert ist, haben Sie keine Möglichkeit mehr, sich der 5G-Exposition zu entziehen. „5G wird praktisch überall sein, und die Möglichkeiten, sich einfach „davon zu entfernen“, werden sehr begrenzt sein, wenn Millionen von Kleinzellengeräten installiert werden“, sagt Humphrey.

Was die Verringerung Ihrer EMF-Belastung betrifft, können Sie ein kostenloses Kapitel aus meinem Buch „EMF*D“ herunterladen, in dem die meisten der wichtigsten Empfehlungen zusammengefasst sind.

Artikel als PDF

Quellen: