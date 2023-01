Joe Allen: Vaxxbots sind ein Virus des Geistes

Joe Allen weiß eine Menge über den Transhumanismus und die Technologie, die für seine Behauptungen eingesetzt wird. Im Laufe seiner Forschungen hat er so ziemlich jede Anti-Impf-„Verschwörungstheorie“ untersucht, die hervorgezaubert wurde, um zu erklären, was die Eliten der Menschheit antun. Wilde Behauptungen, so leicht sie auch zu beschwören sind, tragen einfach nicht zum richtigen Verständnis bei. Wir sollten uns auf das stützen, was wir wissen, und nicht auf eitle Spekulationen. ⁃ TN-Redakteur

Im Jahr 1986 setzte der Molekularingenieur Eric Drexler mit seinem Buch Engines of Creation einen Geistesvirus frei: The Coming Era of Nanotechnology (Das kommende Zeitalter der Nanotechnologie). Er beschrieb Armeen von mikroskopisch kleinen Robotern, die auf der Nanoskala gebaut sind (ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter). Diese Kerlchen wären kleiner als Blutzellen und könnten sich selbst in jede erdenkliche Form bringen. Manche sind traumhaft, andere albtraumhaft.

Ray Kurzweil, der Dorfälteste des Transhumanismus, ist von dieser Idee besessen. Er versprach, dass winzige Roboter durch unseren Blutkreislauf schwimmen werden. Sie werden Medikamente verabreichen, geschädigtes Gewebe reparieren oder Tumore zerkleinern.

Die Nanoroboter werden Ihr Gehirn füllen und sich mit jedem Neuron verbinden. Sie werden sich mit der digitalen Cloud verbinden, Ihre Gedanken lesen und schreiben und Ihren Geist mit übermenschlicher künstlicher Intelligenz verschmelzen. Es wird eine Mini-Singularität sein.

Andererseits warnte Eric Drexler, dass, wenn selbstreplizierende Nanobots außer Kontrolle geraten, sie alles in ihrem Weg in immer mehr Nanobots verwandeln könnten – uns eingeschlossen – und schließlich den gesamten Planeten mit einer pulsierenden Schicht von Mikromaschinen bedecken.

Dann geschah es. Als die fragwürdigen Covid-Impfungen im Jahr 2020 auf den Markt kamen, begannen sich die Bilder von Nanorobotern im Kopf wie Viren zu vermehren und Millionen von Gehirnen in grauen Glibber zu verwandeln. Dieser wogende Schwarm bereitet mir seither Kopfschmerzen.

Heute gibt es eine blühende Subkultur von Leuten, die davon überzeugt sind, dass die Covid-Impfstoffe winzige molekulare Roboter enthalten – oder „Vaxxbots“, wie ich sie nenne. Inzwischen haben sie sich alle möglichen Szenarien ausgemalt. Diese Leute sind sehr skeptisch gegenüber offiziellen Berichten – zu Recht -, aber sie glauben alles über Vaxxbots. Sie sind die flachen Erdenbürger der Mikrobiologie.

Nicht, dass ich hier hochmütig werden will. Sie würden nicht glauben, was für dumme Dinge ich für wahr gehalten habe. Zum Teufel, ich würde die, die ich immer noch glaube, nicht glauben.

Wenn unser medizinisches Establishment in den letzten drei Jahren nicht nach Strich und Faden gelogen hätte, würden diese alternativen Realitäten jedenfalls nicht so viel Anklang finden. Aber da es keine offiziellen Fakten über den Inhalt der Impfstoffe, ihre langfristigen Auswirkungen, ihre Unwirksamkeit und ihre ernsten Gefahren gibt, hat sich an der Stelle, wo eigentlich zuverlässige Informationen sein sollten, eine gähnende Leere aufgetan.

Auch wenn seriöse Analysten diese Lücke mit validen Daten füllen, wird sie vom Vaxxbot-Gedankenvirus verdrängt.

Ich bekam die erste Ausgabe Ende 2020 zu sehen, als mir ein Freund ein Erklärvideo schickte. Eine hübsche blonde Dame umklammerte einen goldenen Kreuzanhänger in ihren zarten Fingern. Sie wusste, wie man mit diesem süßen Lächeln vor der Kamera glänzt, und erklärte, dass die Covid-Impfstoffe Hydrogel und Luziferase enthalten und daher das Werk Satans sein müssen.

Ich habe meinen Freund darüber informiert, dass Hydrogel nicht in den Impfstoffen von Pfizer oder Moderna verwendet wird. Ja, es wurde als Verabreichungssystem für Impfstoffe vorgeschlagen, ähnlich wie Lipid-Nanopartikel verwendet werden, um mRNA in die Zelle einzuschleusen. Sein Polymernetz kann als Matrix für Biosensoren dienen und lässt sich so manipulieren, dass es in kontrollierten Umgebungen alle möglichen seltsamen Dinge tut. Aber es besitzt keine eigenen bösartigen Kräfte.

Abgesehen davon wollte ich mich nicht auf die Experimente einlassen. Ich sollte in der Kontrollgruppe bleiben.

Ich versicherte ihm auch, dass Luziferase, so unheimlich es auch klingen mag, ein biolumineszentes Protein ist, mit dem die Genexpression in der Arzneimittelforschung verfolgt werden kann. Es wird schon seit Jahrzehnten verwendet. Es gäbe keinen Grund, Luziferase in die eigentlichen Impfstoffe zu geben – außer als dämonischen Streich, um Menschen Enzyme zu injizieren, deren lateinischer Name wie Luzifer klingt.

„Haha, wir haben dich mit dem Teufel gespritzt! Erwischt!!“

Mein Freund sagte, ich sei einem bösen Zauber verfallen. Die Covid-Spritzen würden jeden, der gespritzt wird, innerhalb von zwei Jahren töten. Außerdem, schwärmte er, ist Covid gar nicht echt. Es ist nur eine Grippe, Bruder. Niemand hat jemals das Covid-19-Genom sequenziert. Die Impfung ist ein Trick, um UNS ALLE zu TÖTEN, und Leute wie ich fallen darauf herein.

Jetzt, über zwei Jahre später, vergeht kaum ein Tag, an dem mich nicht jemand nach meiner Meinung über diese dummen Vaxxbots fragt. Sie krabbeln aus den Augäpfeln der Leute und die Wände hoch! Sie machen einen TRANSHUMANISMUS mit uns!!

Nun, hier sind meine Gedanken. Danach möchte ich kein Wort mehr darüber hören.

Spektral © 123rf.com

Zu meinen Aufgaben bei der Berichterstattung über Transhumanismus für den War Room gehört es, verrückte Behauptungen zu überprüfen. Technologie ist beängstigend, und sie wird immer beängstigender. Also zieht das Thema Spinner an. (Was glauben Sie, wie ich hier gelandet bin?) Einige Spinner sind allerdings gut im Überprüfen von Fakten, während sich andere darin hervortun, sich etwas auszudenken. Um meine Sorgfaltspflicht zu erfüllen, gehe ich jeder Spur nach und versuche, den Schwachsinn herauszufiltern.

Im Fall der injizierbaren Vaxxbots wurde ich mit einer absurden Behauptung nach der anderen überschwemmt. Zum Beispiel…

Die Impfstoffe enthalten Luziferase, die Ihr Blut satanisch machen wird. Sie enthalten lumineszierende Quantenpunkte, um Sie zu verfolgen. Sie enthalten „intelligente“ Hydrogelschlangen, die sich vermehren und wie lebende Spaghetti durch Ihren Körper ziehen, um allerlei Unfug zu treiben. Sie enthalten parasitäre Organismen – winzige Hydras -, die in Ihren Eingeweiden herumkrabbeln. Die Impfungen sind in Wirklichkeit schwarzmagisches Schlangengift.

Die Impfstoffe verändern die menschliche DNA. Ihre molekularen Bestandteile könnten „Satan“ oder „666“ auf die Nukleotidbuchstaben des Genoms schreiben. Die Impfstoffe sind das Zeichen der Bestie. Sie schreiben patentierte Codes in die Gene, was bedeutet, dass jeder, der geimpft wird, jetzt ein transhumanes Produkt ist, das Big Pharma gehört.

Lies das, sagen sie immer. Sehen Sie sich diese obskure Studie an, die meiner Behauptung vage ähnelt. Und lies das hier.

Die Impfstoffe enthalten Nanobots. Sehen Sie sich nur die Patente an!! Die Impfstoffe schaffen „körpereigene Nano-Netzwerke“, die durch 5G-Funksignale aktiviert werden. Die Impfstoffe sind ein Überwachungssystem. Sie sind ein Gedankenkontrollsystem. Sie sind ein Bestiensystem, und wenn Ihre Lieben die Impfung bekommen haben, können Sie sie genauso gut als 5G-Zombies abschreiben.

Die Injektionsstellen senden Bluetooth-Signale aus. Sie senden Mac-Adressen aus. Sie sind magnetisch, d. h. man kann einen Löffel auf die Einstichstelle legen, und er bleibt einfach haften – ähnlich wie wenn die Haut vom Schweiß klebrig ist, nur eben magnetisch.

Wenn man die Impfstoffe unter dem Mikroskop betrachtet, erkennt man eine Vielzahl von Nanotech-Geräten. Sie enthalten kleine, drahtlose Router. Sie enthalten selbstorganisierende Magnetscheiben. Sie enthalten Graphenoxid-Strukturen.

Wenn unsere übermenschlichen Herren den 5G-Hauptschalter umlegen, wird sich das Graphen in wirbelnde Rasierklingen-Tornados verwandeln, die jeden töten, der eine Spritze bekommen hat. Oder vielleicht wird es eher wie bei den Zombies sein.

Sehen Sie hier! Wenn man dieses mikroskopische Bild des Impfstoffs noch ein wenig vergrößert, kann man die vagen Umrisse von Bigfoot und Fledermauskind erkennen, die wie Cowboys auf dem Monster von Loch Ness reiten, während eine fliegende Untertasse hinter ihnen her ist. Aber ich schweife ab…

Die Impfstoffe sind eine Biowaffe, so heißt es zumindest. Sie sind mit Vaxxbots gefüllt, die sich mit dem Quantenfeld verbinden. Das ist so etwas wie die ganz normale Newtonsche Strahlung, nur nicht von dieser Welt und daher magisch. Die Vaxxbots sind lebende, intelligente Parasiten, die aus programmierbaren Lipid-Nanopartikeln bestehen, die mRNA-Computercode verwenden, um die DNA in etwas Dämonisches umzuprogrammieren.

Sehen Sie sich nur die Patente an! Hier sind die Belege! Sehen Sie sich diese zufälligen Studien an, die halbwegs relevante Schlüsselwörter wie „mRNA“ und „Lipid-Nanopartikel“ und „künstliche Intelligenz“ und „elektromagnetisch“ enthalten. Seien Sie kein Hasser. „Peer-reviewed!“ Das ist Wissenschaft pur!

Aber es kommt noch schlimmer. Diese Vaxxbots, die von 5G angetrieben werden, werden geimpfte Menschen zu „KI“ verschmelzen – was so etwas wie KI ist, aber mit amateurhafter Großschreibung.

Das Schlimmste von allem ist, dass wir mit Gott durch elektromagnetische Wellen kommunizieren, und weil diese Wellen von allen Geräten um uns herum ausgestrahlt werden, bilden sie eine energetische Barriere, die uns vom Göttlichen trennt. Offenbar ist Gott nicht schlau genug, um herauszufinden, wie man das System hacken kann.

Warte mal. Was war das? Nun, ja, es ist seltsam, dass diese ausgeklügelten körpereigenen Nanonetzwerke anscheinend nichts weiter tun, als Blutgerinnsel und Herzmuskelentzündungen zu verursachen. Offensichtlich arbeiten unsere super-brillanten übermenschlichen Herren noch an den Fehlern. Was sind Sie, ein Pharmavertreter? Sehen Sie sich die Patente an!

Übrigens, Viren gibt es nicht. Niemand hat je einen Virus gesehen. Die elektronenmikroskopischen Bilder werden falsch interpretiert. Die vielen Tausend Virologen auf der ganzen Welt studieren einfach, nun ja, nichts. Das gesamte Gebiet ist ein Betrug.

Was wir „Covid-19“ nennen, ist eine synthetische Biowaffe – eine Biowaffe aus Lipid-Nanopartikeln. Sehen Sie sich dieses unscharfe Mikroskopbild dieses Nanogelpartikels auf der linken Seite an (das sich völlig von einem Lipid-Nanopartikel unterscheidet, Karen, aber kümmern Sie sich nicht um die feinen Details).

Sehen Sie, wie die Eisenoxidstrukturen nach außen ragen und eine stachelige Kugel bilden?

Sehen Sie sich nun diese verschwommene 3D-Grafik eines Coronavirus auf der rechten Seite an. Sehen Sie sich die Spike-Proteine an, die überall herausragen. Sehen Sie, wie ähnlich sich die beiden Bilder oberflächlich gesehen sind – so als würde man ein unscharfes Foto eines Roboterhundes neben einen unscharfen Zeichentrickhund stellen? Die Karikatur ist der Roboter! Der Roboter ist der Zeichentrickfilm! Der Virus ist nur ein synthetischer Klecks!!

Es ist also klar, dass diese angeblichen „Coronaviren“ nur programmierbare Nanogel-Lipid-Quanten 5G Parasiten satanische Biowaffen sind – genau wie die Vaxxbots. „Vertrauen Sie mir, ich bin ein Experte auf meinem Gebiet.“ (Nur kostenpflichtige Abonnements.)

Oder vielleicht gibt es doch Viren, sagen manche, aber sie verursachen definitiv keine Krankheiten. Wenn Sie „Geländetheorie“ googeln, erfahren Sie, dass Viren nur dann Krankheiten verursachen, wenn der Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das heißt, man wird nur krank, wenn das elektromagnetische Feld des Körpers nicht harmonisiert ist. Krankheitsverursachende Viren sind also nicht real. Aber Vaxxbots schon.

„Okay, würden Sie dann live im Fernsehen ein Fieberbläschen lecken, um es zu beweisen? Es ist nur Herpes. Es kann dich nicht verletzen.“

Ähm… Nun… Was hier wichtig ist, ist, dass unser hervorragendes Team von Nanoingenieuren ein patentiertes Kohlenstoff-60-Nanopartikel entwickelt hat, das Ihre Vaxxbots heilen wird und in Pillenform erhältlich ist. Nur $66,60 pro Flasche!!

seufz

Und so weiter. Ich schätze, das sind die Menschen in unserem Leben.

In den letzten zwei Jahren habe ich viele Stunden damit verbracht, diese Behauptungen zu überprüfen. Wann immer ich auf ein mir unbekanntes Konzept stieß, habe ich das Quellenmaterial sorgfältig durchgelesen. Was ich fand, war eine breite Palette potenziell erschreckender Projekte, aber kaum Beweise für eine konsequente Durchführung, geschweige denn für einen groß angelegten Einsatz.

Kürzlich befragte ich eine ihrer „Expertinnen“. Es überrascht nicht, dass sie sich weigerte, selbst auf die einfachste Frage eine sinnvolle Antwort zu geben.

FAZIT: Die Vaxxbots sind ein Schmarrn. Für den Moment.

Wenn Sie meinem Urteil nicht trauen, dann hören Sie nicht zu. Ich kann das Negative nicht beweisen. Glauben Sie, was Sie wollen.

Tragen Sie einen Faradayschen Käfig auf Ihrem Kopf. Verleugnen Sie Ihre geimpften Familienmitglieder, bevor sie sich in 5G-Zombies verwandeln und Ihr Hirn auffressen. Schlucken Sie haufenweise Carbon-60-Pillen, bis Sie jeden Morgen grauen Glibber pissen. Baden Sie sich in Herpes. Was kümmert’s mich?

Außerdem, vielleicht liege ich ja falsch. Wenn sich herausstellt, dass der halbe Planet mit Billionen von mikroskopisch kleinen Bewusstseinskontrollgeräten geimpft wurde – im Gegensatz zu einer Gehirnwäsche durch Lügen auf ihren Smartphones – dann werden diese Vaxxbot-„Whistleblower“ sicherlich Pulitzer und Nobelpreise für ihre unermüdliche Forschung und absurden Theorien kassieren. Und ich werde mit leeren Händen dastehen.

Oder schlimmer noch: Jahre später werden unsere transhumanen Eliten der Bevölkerung tatsächlich Nanobots injizieren. Und ihr werdet dann sagen: „Ich dachte, es gäbe keine Nanobots, Joe! Was ist passiert?“

Und ich werde sagen: „Damals gab es keine!“

Und ihr werdet sagen: „Mmm hmmm…“

Wenn Sie sich schon auf dieses Hirngespinst einlassen, tun Sie wenigstens dies. Wenn Sie eine außergewöhnliche Behauptung sehen, die ein wissenschaftliches Papier zitiert, lesen Sie dieses Papier sorgfältig. Vaxxbot-„Experten“ neigen dazu, eine dumme Theorie mit willkürlichen Begriffen zu untermauern, die wie ihre Theorie klingen, aber nicht wirklich.

Und denken Sie daran: Ein Patent beweist nur, dass jemand eine Idee hatte und ein paar hundert Dollar dafür bezahlt hat. Wenn Sie ein Vaxxbot-Schema sehen, das sich auf Patente beruft, finden Sie heraus, ob das Patent jemals genehmigt oder sogar entwickelt wurde.

Erfinder, Unternehmen und Regierungsbehörden melden mehr Patente an als Hunter Biden Steine verstreut. In den USA werden jedes Jahr über 600.000 Patente angemeldet, von denen etwa die Hälfte genehmigt wird. Weltweit werden jedes Jahr Millionen von Patenten angemeldet. Von all diesen verrückten Ideen, die im Umlauf sind, wird nur ein kleiner Teil erfolgreich entwickelt, geschweige denn lizenziert oder vermarktet.

Wenn die Vaxxbot-Leute also sagen: „Lies das Patent!“, meinen sie in Wirklichkeit: „Seht euch diese verrückte Idee an, für die jemand bezahlt hat.“

Und schließlich sollten Sie sich fragen, ob der Vaxxbot-Pusher nur versucht, Geld zu verdienen. Wenn Sie damit einverstanden sind, von psychischen Vampiren ausgebeutet zu werden, kann ich nur sagen: Folgen Sie Ihrem Glück. Trickbetrüger müssen ihre Kinder füttern wie jeder andere auch.

Die Realität ist, dass die Menschen als Trottel geboren werden. Jeder von uns. Manche arbeiten mit Vernunft daran, es zu überwinden. Andere schwimmen einfach mit dem Strom.

Ähnlich wie die maskierten, sozial distanzierten Idioten, die sich sicher waren, dass Covid die nächste Schwarze Pest ist, gibt es eine kleinere Gruppe von Idioten, die an Vaxxbots glauben wollen. Sie müssen es glauben.

Wenn ich diesen Leuten sage, dass sie belogen wurden, werden sie natürlich wütend auf mich und nicht auf diejenigen, die sie belogen haben. Und das ist für mich völlig in Ordnung.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich bin selbst ein begnadeter Hasser. Aber ich werde meinen Hass jetzt auf etwas anderes richten, denn diese ausgereizte Besessenheit ist so f***in‘ langweilig.