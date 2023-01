Der Niedergang des Imperiums: Parallelen zwischen den U.S.A. und Rom, Teil IV

Doug Casey

Hier der Erste, Zweite und der dritte Teil.

Um nun die Druiden unter Ihnen zu erfreuen.

Die Erschöpfung der Böden, die Abholzung der Wälder und die Umweltverschmutzung, die Seuchen begünstigten, waren für Rom ein Problem. Das Gleiche gilt für Bleivergiftungen, da das Metall in großem Umfang für Ess- und Trinkgeschirr sowie für Kochgeschirr verwendet wurde. Keines dieser Probleme konnte das Haus zum Einsturz bringen, aber sie verbesserten die Situation auch nicht. Heute könnte man sie mit Fast Food, Antibiotika in der Nahrungskette und industriellen Schadstoffen gleichsetzen. Ist die landwirtschaftliche Basis der USA instabil, weil sie sich auf gigantische Monokulturen von biotechnisch hergestelltem Getreide stützt, die wiederum auf einen hohen Einsatz von Chemikalien, Pestiziden und abgebauten Düngemitteln angewiesen sind? Es stimmt, dass die Produktion pro Acker aufgrund dieser Dinge stark gestiegen ist, aber das ist trotz der allgemeinen Abnahme der Tiefe des Mutterbodens, der Zerstörung der einheimischen Würmer und Bakterien und der zunehmenden Pestizidresistenz der Unkräuter der Fall.

Vielleicht noch wichtiger ist, dass die für die Bewässerung benötigten Grundwasservorräte erschöpft sind. Doch all diese Maßnahmen waren notwendig, um die Handelsbilanz der USA aufrechtzuerhalten, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten und die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Es könnte sich jedoch herausstellen, dass es ein schlechter Kompromiss war.

Ich bin technikbegeistert, aber es gibt einige Gründe zu glauben, dass uns ernsthafte Probleme bevorstehen könnten. Die globale Erwärmung gehört übrigens nicht dazu. Einer der Gründe für den Aufstieg Roms – und der zeitgleichen Han in China – könnte darin liegen, dass sich das Klima bis zum 3. Jahrhundert zyklisch stark erwärmte und dann viel kühler wurde. Dies steht auch im Kontext der Invasionen der Barbaren aus dem Norden.

Wirtschaft

Wirtschaftliche Probleme waren ein wichtiger Faktor für den Zusammenbruch Roms, der von Gibbon kaum berücksichtigt wurde. Dieser Faktor wird von Historikern im Allgemeinen stark unterschätzt, da sie in der Regel keine Ahnung von Wirtschaft haben. Inflation, Besteuerung und Regulierung erschwerten die Produktion zunehmend, als das Reich wuchs, genau wie in den USA. Die Römer wollten das Land verlassen, ähnlich wie viele Amerikaner heute.

Ich habe Ihnen vorhin ein Zitat von Priscus gegeben. Das nächste ist von Salvian, um 440:

Aber was können sich diese unglücklichen Menschen noch wünschen, die unter der unaufhörlichen und ständigen Zerstörung der öffentlichen Steuerabgaben leiden. Ihnen droht immer ein schweres und unerbittliches Verbot. Sie verlassen ihre Heimat, um nicht in ihrem eigenen Haus gefoltert zu werden. Sie suchen das Exil, um nicht gefoltert zu werden. Der Feind ist ihnen gegenüber nachsichtiger als die Steuereintreiber. Das beweist schon die Tatsache, dass sie zum Feind fliehen, um der vollen Wucht der schweren Steuererhebung zu entgehen. In den von den Barbaren eingenommenen Gebieten besteht daher bei allen Römern der Wunsch, nie wieder unter römische Gerichtsbarkeit zu geraten. In diesen Gebieten ist es das einzige und allgemeine Gebet des römischen Volkes, dass sie das Leben, das sie mit den Barbaren führen, weiterführen dürfen.

Eines der beunruhigendsten Dinge an dieser Aussage ist, dass sie zeigt, dass die Steuereintreiber zu einer Zeit am gierigsten waren, als das Reich fast aufgehört hatte zu existieren. Ich glaube, dass wirtschaftliche Faktoren für den Niedergang Roms ausschlaggebend waren, genau wie in den USA. Der Staat erschwerte und verteuerte die Produktion, schränkte die wirtschaftliche Mobilität ein, und die staatlich geförderte Inflation machte Sparen sinnlos.

Dies bringt uns zu einer weiteren offensichtlichen Parallele: die Währung. Die Ähnlichkeiten zwischen der Inflation in Rom und der in den USA sind frappierend und wohlbekannt. In den USA war die Währung seit der Gründung des Landes bis 1913, als die Federal Reserve gegründet wurde, im Grunde recht stabil. Seitdem hat die Währung über 95 % ihres Wertes verloren, und der Trend beschleunigt sich. Im Falle Roms war der Denar bis zum Fürstentum stabil. Danach verlor er immer schneller an Wert, bis er Mitte des 3. Jahrhunderts, zeitgleich mit dem Beinahe-Zusammenbruch des Imperiums, praktisch den Wert Null erreichte.

Noch interessanter ist ein Vergleich der Abbildungen auf den Münzen Roms und der USA. Bis zum Sieg Julius Caesars im Jahr 46 v. Chr. (einem Wendepunkt in der Geschichte Roms) erschien nie das Bildnis eines Politikers auf den Münzen. Alle früheren Münzen waren mit der Darstellung eines verehrten Begriffs, eines Gottes, eines sportlichen Bildes oder ähnlichem geschmückt. Nach Caesar zeigte die Vorderseite einer Münze immer den Kopf des Kaisers.

Die erste Münze mit dem Bild eines Präsidenten war 1909 der Lincoln-Penny, der den Indian Head-Penny ablöste; der Jefferson-Nickel ersetzte 1938 den Buffalo-Nickel; der Roosevelt-Dime ersetzte 1946 den Mercury-Dime; der Washington-Quarter ersetzte 1932 den Liberty-Quarter; und der Franklin-Halbdollar ersetzte 1948 den Liberty-Halbdollar, der wiederum 1964 durch den Kennedy-Halbdollar ersetzt wurde. Die Vergötterung politischer Persönlichkeiten ist ein beunruhigender Trend, den schon die Römer erkannt hätten.

Als Konstantin das Christentum als Staatsreligion einführte, verschlechterten sich die Bedingungen für die Wirtschaft, und das nicht nur, weil nun eine Klasse von Priestern durch Steuern unterstützt werden musste. Mit seiner Haltung des Wartens auf den Himmel und dem Glauben, dass diese Welt nur eine Prüfung ist, ermutigte es die Römer, materielle Dinge gering zu schätzen und Geld im Grunde zu verachten.

Das heutige Christentum tut das natürlich nicht mehr. Aber es wird durch neue säkulare Religionen ersetzt, die das tun.

Fortsetzung folgt nächste Woche…