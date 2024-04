Joe Rogan erklärt, warum die meisten Ärzte zu den Covid-Impf-Schäden und -Todesfällen schweigen

Rogan erzählte auch einige beunruhigende Anekdoten.

Der weltweit beliebteste Podcaster enthüllte kürzlich in Folge 2132 von The Joe Rogan Experience mit Andrew Schulz einige interessante Erkenntnisse. Unter anderem lieferte er eine logische Erklärung dafür, warum so viele Ärzte über Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff schweigen.

“Man muss schon sehr mutig sein, um zu sagen: ‘Ich habe mich nicht nur geirrt, ich habe wahrscheinlich auch Menschen betrogen. Und viele Menschen könnten darunter gelitten haben”, sagte Rogan.

“Sie haben dir gesagt, du sollst es tun. Wahrscheinlich haben sie die Leute, die es nicht verstanden haben, gezüchtigt und ausgeschimpft. Jetzt haben sie diese Meinung, mit der sie angefangen haben und bei der sie geblieben sind, und sie wollen recht haben”.

Rogan erzählte auch einige beunruhigende Anekdoten im Zusammenhang mit den COVID-Aufnahmen:

1.) Zwei seiner Freunde haben nach der Einführung der C19-Injektionen jetzt Herzschrittmacher. “Einer ist in den Dreißigern, [und] einer in den Vierzigern.

2.) “Leute, die ich kenne, [die] die Spritze bekommen haben, hatten einen Blackout – eine ganze Reihe”.

“Es gibt viele Faktoren, warum mehr Menschen sterben, aber einer davon könnte dieses experimentelle Medikament sein”, argumentierte Rogan.

Vollständiges Video: