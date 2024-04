Eine Botschaft Japans an die Welt

Ein Aufruf von Prof. Masayasu Inoue, emeritierter Professor der Medizinischen Fakultät der Universität Osaka.

Vielen Dank für diese wertvolle Gelegenheit, meine Botschaft über Menschenrechtsverletzungen in der Zeit von COVID-19 zu übermitteln. Mein Name ist Masayasu Inoue, emeritierter Professor der Medizinischen Fakultät der Osaka City University. Mein Fachgebiet ist die molekulare Pathologie und Medizin.

Die Pandemie wurde von der WHO als falscher Vorwand benutzt, um alle Menschen auf der Welt zu impfen. Es wurde ein Plan entwickelt, um die Zeit für die Entwicklung von Impfstoffen, die normalerweise mehr als zehn Jahre dauert, auf weniger als ein Jahr zu verkürzen. Operation Warp Speed. Mit dieser Operation sollten die Missverständnisse über genetische Impfstoffe vertuscht werden. Unter dem Vorwand, Zeit zu gewinnen, wurde eine äußerst gefährliche Methode gewählt.

Es handelt sich um die intramuskuläre Injektion von viralen Genen zur Produktion von toxischen Spike-Proteinen direkt in das menschliche Gewebe, um das Immunsystem zu stimulieren. Da es sich hierbei um eine vollkommen neue und schlecht konzipierte Methode handelt, die in der Geschichte der Menschheit noch nie angewandt wurde, ist es für die meisten Ärzte unmöglich, eine ordnungsgemäße Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen. Aufgrund der unverantwortlichen Werbekampagnen der Regierung und der Medien für den Impfstoff wurden jedoch 80% der Japaner geimpft.

Bisher wurden leider bis zu sieben Impfungen durchgeführt. Das ist die höchste und schlimmste Zahl in der Welt, und das Ergebnis war die Verursachung eines schrecklichen medikamenteninduzierten Schadens, den es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Ich glaube, dass die betrügerische Anwendung der experimentellen Gentherapie an gesunden Menschen, insbesondere an gesunden Kindern, eine extreme Verletzung der Menschenrechte darstellt. Keizo Takemi, der japanische Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales, betonte jedoch, dass es keine ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Schäden durch genetische Impfstoffe gebe. Und ohne aus der aktuellen Situation der geschädigten Patienten zu lernen, plant man, ein neues System zur Herstellung von Impfstoffen zu entwickeln, um für die nächste Pandemie gewappnet zu sein. Das ist eine unglaubliche und verrückte Situation.

Die japanische Regierung hat als erste in der Welt einen neuartigen Impfstoff, den sogenannten selbstreplizierenden Replikon-Impfstoff, zugelassen und will im Herbst und Winter mit der Auslieferung beginnen. Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie fördert dieses Projekt mit erheblichen Mitteln. Und in Japan entsteht eine Fabrik nach der anderen für die Herstellung neuer Impfstoffe. Ich habe diese Fabriken direkt besucht.

Ferner wirbt die japanische Regierung derzeit um 900 Millionen Dollar für großangelegte klinische Studien bei Pharmaunternehmen, die sich der Herausforderung stellen, Impfstoffe zu entwickeln, um sich auf die nächste Pandemie der Krankheit X vorzubereiten, die auf der diesjährigen Konferenz in Davos vorgeschlagen wurde. Es wird spekuliert, dass der Schritt der japanischen Regierung Teil der 100-Tage-Mission der CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovation ist, die darauf abzielt, die Zeit bis zur Operation Warp Speed um ein Drittel zu verkürzen. In der Tat wird versucht, den Geschäftszyklus für Impfstoffe zu verkürzen, indem ein Impfstoff in Hunderten Tagen entwickelt wird. Dies ist nur möglich, wenn die Menschenrechtsperspektive außer Acht gelassen wird. Änderungen der WHO, der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des sogenannten Pandemievertrags, die auf der 77. Weltgesundheitsversammlung in diesem Jahr verabschiedet werden sollen, versuchen, solchen unwissenschaftlichen und gefährlichen Wahnsinnsplänen Rationalität und Rechtsverbindlichkeit zu verleihen.

Wenn das so weitergeht, besteht ein hohes Risiko, dass in Japan hergestellte Impfstoffe unter dem Deckmantel falschen Vertrauens exportiert werden. Sollte Japan zum Impfstoff-Sünder werden, würde dies irreparable Schäden für zukünftige Generationen hinterlassen. Deshalb MUSS das Vorgehen der japanischen Regierung durch internationale Zusammenarbeit gestoppt werden.

Obwohl ich bereits vor drei Jahren damit begonnen habe, Vorträge zu halten, um die japanische Bevölkerung über die Gefahren von Impfstoffen aufzuklären, ist es immer noch schwierig, die Schallmauer der Mainstream-Medien zu durchbrechen. Wenn wir auf YouTube die Wahrheit über Impfstoffe sagen, wird es innerhalb eines Tages gelöscht. Die Realität ist, dass wir fast täglich mit Zensur und Sprachunterdrückung konfrontiert sind.

Deshalb habe ich meine Hoffnung in die Veröffentlichung eines Buches gesetzt, das die letzte Version der Rede enthält, und ein Buch mit dem Titel “Withdraw From WHO” veröffentlicht. Die Botschaft, die ich der Welt vermitteln möchte, lautet: Wenn in der Zukunft die Krankheit X ausbricht, sollte man niemals dem in Japan hergestellten Impfstoff vertrauen, der in kurzer Zeit entwickelt wurde, um die Menschenrechte zu schützen, wenn die Kontrolle über nationale Grenzen hinausgeht.

Ich glaube, dass der Austausch von Informationen über die Wahrheit und über Länder so wichtig ist und dass dies ein Schritt in Richtung Einheit und Solidarität ist. Nur durch den Prozess des Informationsaustausches zwischen allen Ländern der Welt können wir Hoffnung inmitten der Verzweiflung finden. Ich hoffe, dass meine Erklärung Ihnen allen helfen wird, Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie zu schützen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Prof. Masayasu Inoue, emeritierter Professor der Medizinischen Fakultät der Universität Osaka.