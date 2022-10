John Bolton ruft zu Putins Ermordung und Regimewechsel auf

Der frühere nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton, ruft in den Netzwerken zur Ermordung des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf. „Ich denke, wir sollten öffentlich klarstellen, dass nicht nur Putin, sondern die gesamte russische Führung… wenn Putin den Einsatz einer Atomwaffe genehmigt, unterschreibt er seinen eigenen Abschiedsbrief“, sagte der bekannte neokonservative Falke in einem Auftritt am Freitag auf CBS.

Bolton beschrieb, dass Putin das Kommando und die Kontrolle über alle russischen Streitkräfte – einschließlich der Nuklearstreitkräfte – innehat, und erklärte weiter, was seiner Meinung nach offizielle US-Politik sein sollte: „Er ist ein legitimes militärisches Ziel… er muss wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt auf unserer Zielliste steht.“ Bolton rief die USA im Wesentlichen dazu auf, den russischen Staatschef zu ermorden, falls sich die Gelegenheit dazu ergeben sollte.

Bolton ging dann auf einen Meinungsartikel ein, den er einige Tage zuvor in der Online-Militärzeitschrift 1945 veröffentlicht hatte und in dem es um einen Regimewechsel in Russland ging.

„Es gibt keine langfristige Aussicht auf Frieden und Sicherheit in Europa ohne einen Regimewechsel in Russland. Die Russen diskutieren bereits darüber, im Stillen, aus offensichtlichen Gründen. Wenn die Vereinigten Staaten und andere so tun, als gäbe es das Thema nicht, schadet das weit mehr als es nützt“, so Bolton in dem Meinungsartikel.

„Um zu verhindern, dass sich der Krieg auf unbestimmte Zeit hinzieht, müssen wir das heutige Kalkül ändern. Die vorsichtige Unterstützung russischer Dissidenten, die einen Regimewechsel anstreben, könnte die Antwort sein, so Bolton weiter. „Russland ist natürlich eine Atommacht, aber das ist genauso wenig ein Argument gegen einen Regimewechsel wie gegen die Unterstützung der ukrainischen Selbstverteidigung.“

Bolton plädierte für einen Umsturz im Stil einer farbigen Revolution oder für Bemühungen, die Regierung von innen heraus zu zersetzen, schrieb er:

Einen Regimewechsel tatsächlich herbeizuführen, ist zweifellos das schwierigste Problem, aber es erfordert keine ausländischen Streitkräfte. Der Schlüssel liegt darin, dass die Russen selbst die Spaltung unter den wirklich Verantwortlichen, den siloviki, den „Männern der Macht“, verschärfen. Wie in allen autoritären Regimen gibt es bereits Meinungsverschiedenheiten und Animositäten, die von Dissidenten ausgenutzt werden können, wenn sie es wollen. Als Boris Jelzin 1991 auf einem Panzer vor dem russischen Weißen Haus stand, war dies ein Beweis für die Zersplitterung der sowjetischen Führungsschicht. Sobald der Zusammenhalt und die Solidarität des Regimes zerbrechen, ist ein Wandel möglich.

Die extrem provokative Forderung nach einem Regimewechsel von einem so auffälligen ehemaligen Regierungsvertreter wie Bolton wird mit Sicherheit die Aufmerksamkeit Moskaus auf sich ziehen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen durch die Äußerungen von Präsident Biden zum nuklearen „Armageddon“, die den Kreml ebenfalls überrascht und verärgert haben, auf dem Siedepunkt sind.