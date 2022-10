Versicherungsunternehmen stellt fest, dass Dreifach-geimpfte eher an COVID erkranken als Ungeimpfte

Dr. Fauci arbeitet inzwischen mit Stephen Colbert zusammen, um für Auffrischungsimpfungen zu werben

Letztes Jahr schimpfte Präsident Biden über die etwa 25 % der Amerikaner, die sich gegen den experimentellen mRNA-Impfstoff gegen eine Krankheit entschieden haben, die für die meisten Menschen eine Überlebensrate von fast 100 % hat, und warf ihnen vor, sie seien für eine „Pandemie der Ungeimpften“ verantwortlich.

Regierungsdaten aus aller Welt haben die Behauptung des Präsidenten widerlegt, und nun hat der Versicherungsriese Kaiser Permanente – der auch ein Gesundheitsdienstleister ist – eine Studie in Auftrag gegeben, um die Wirksamkeit des mRNA-Impfstoffs gegen die vorherrschenden Omicron-Untervarianten zu bewerten.

Kaiser fand heraus, dass Menschen, die dreifach geimpft sind, nicht nur eher mit COVID-19 infiziert werden, sondern auch eher schwer erkranken und an der Krankheit sterben, berichtet der Enthüllungsjournalist Daniel Horowitz.

Ein Diagramm auf Seite 30 der Preprint-Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Omikron-Untervarianten 14 bis 30 Tage nach einer Impfung deutlich abnimmt. Die Wirksamkeit nimmt in den folgenden Monaten weiter ab und erreicht nach fünf Monaten einen negativen Wert, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken, höher ist, als wenn man nicht geimpft worden wäre.

Außerdem zeigt die Studie, dass Personen, die drei Impfungen erhalten haben, nach fünf Monaten ein höheres Risiko haben, an COVID zu erkranken, als Personen, die zwei Impfungen erhalten haben.

Horowitz wies darauf hin, dass die American Association of Physicians and Surgeons einen Twitter-Thread mit zahlreichen aktuellen Studien gepostet hat, die ebenfalls negative Auswirkungen der Impfungen zeigen.

This is the latest in a string of studies that report COVID vaccine effectiveness (VE) wanes into negative territory. Here are some of the others. 🧵 1/ https://t.co/7YP8Mc2cub — AssocAmerPhys&Surg (@AAPSonline) October 2, 2022

Horowitz, der im vergangenen Jahr über die negative Wirksamkeit des Impfstoffs berichtet hat, sagte, es scheine, dass die Impfungen „den Körper darauf vorbereiten, auf eine Version des Virus zu reagieren, die sich längst verändert hat, sodass die natürliche Immunantwort fehlschlägt“.

Die Befürworter einer fortgesetzten COVID-19-Impfung argumentieren, dass dies der Grund für die neue bivalente Impfung gegen die BA,5-Omikron-Variante ist, die nach einer Studie an acht Mäusen und keinem Menschen genehmigt wurde.

Doch bereits jetzt ist eine neue Variante auf dem Vormarsch, sodass die neue Impfung genauso irrelevant ist wie die vorherigen und wahrscheinlich kontraproduktiv, argumentiert Horowitz.

Die CDC berichtet, dass die neue BA.4.6-Variante inzwischen 13 % aller COVID-19-Fälle ausmacht und stark zunimmt. Auch andere Varianten brechen immer mehr aus.

Dr. Meryl Nass, Epidemiologin und Ärztin für Innere Medizin, hat Horowitz‘ Artikel auf ihrer Substack-Seite hervorgehoben.

Sie fragte sich, ob die Studie zustande kam, weil Kaiser begann, sich Sorgen über den Krankheitsüberschuss zu machen, den es beobachtete.

„Kaiser könnte bereit sein, ein wenig die Wahrheit zu sagen“, schrieb sie, „während es versucht, zu berechnen, wer für diesen unerwarteten Schlag zahlen wird, der vermutlich nicht im Jahr 2021 aufhört, sondern weitergeht.“

Im australischen Bundesstaat Victoria – wo etwa 95 % der Erwachsenen COVID-Impfstoffe erhalten haben und die meisten mit mRNA-Impfungen geimpft werden – stiegen die Todesfälle nach offiziellen Regierungsangaben im August auf den höchsten Stand seit mindestens 13 Jahren.

Britische Regierungsdaten zeigen, dass Erwachsene im Alter von 40-74 Jahren, die eine mRNA-Auffrischungsimpfung erhalten haben, doppelt so häufig ins Krankenhaus eingeliefert werden wie diejenigen, die nicht geimpft wurden.

Im Juni kam eine Analyse der COVID-Impfstoffstudien von Pfizer und Moderna durch den Herausgeber des British Medical Journal, Dr. Peter Doshi, und andere Mediziner zu dem Ergebnis, dass die mRNA-Impfung eher zu einem Krankenhausaufenthalt führt, als dass sie vor schweren Nebenwirkungen schützt.

Vergessen Sie nicht, sich auffrischen zu lassen.

Bidens oberster Gesundheitsberater, Dr. Anthony Fauci, war letzte Woche in der CBS-Sendung The Late Show with Stephen Colbert“ zu Gast und warb gemeinsam mit dem Moderator für die neue bivalente Auffrischungsimpfung.

Die beiden nahmen einen Sketch auf, der am Mittwoch ausgestrahlt wurde und in dem sie das Studio verließen und die Straße zu einer Apotheke hinuntergingen, nachdem Fauci in einem Interview gesagt hatte, dass er für eine weitere Auffrischungsimpfung infrage käme.

Nachdem Fauci vier Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatte, was bedeutet, dass er „doppelt geboostet“ war, wurde er im Juni positiv auf COVID-19 getestet.

In einer Walgreens-Filiale scherzte Colbert mit Fauci über die verschiedenen Produkte in den Regalen, als sie sich auf den Weg zur Apotheke machten, um die Impfung zu bekommen.

„OK, ich weiß, dass Sie die Leute davon überzeugen wollen, sich diese Spritze zu holen, richtig? Das ist das Coolste, was man tun kann. OK, was könnte überzeugender sein, als die Spritze mit einem Paar sexy Kätzchenohren zu bekommen?“ sagte Colbert, als er den Artikel aus dem Regal in der Halloween-Abteilung zog.

Nach Colberts Zureden schaute Fauci, der die Kätzchenohren trug, gemeinsam mit dem Komiker in die Kamera und sagte: „Vergessen Sie nicht, Ihre Auffrischungsimpfung zu holen.“

Dr. Fauci was eligible for his COVID booster shot so Stephen took him next door to the pharmacy to get vaccinated — and they had quite the journey. #Colbert pic.twitter.com/1GZo2u89RC — The Late Show (@colbertlateshow) October 6, 2022

Ende letzten Monats forderte ein führender Londoner Kardiologe, der zu den ersten gehörte, die den COVID-19-Impfstoff einnahmen und im britischen Fernsehen dafür warben, die Impfungen auszusetzen, und argumentierte in einer wissenschaftlichen Abhandlung, dass das Risiko eines Schadens nachweislich größer sei als der Nutzen.