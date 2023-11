John Ing – Gold: Der Tag der Abrechnung nähert sich

Warum scheint die Welt aus den Fugen zu geraten? Kriege, Pandemien, Antisemitismus, Polarisierung, und es geht weiter. Was ist aus der Zivilisation geworden? Wie konnte es so weit kommen?

Um die Weltwirtschaft nach der Krise von 2008 wieder anzukurbeln, haben sich die Regierungen in den letzten 16 Jahren auf eine enorme Ausgabenexplosion eingelassen, wobei Schulden und Ausgaben schneller als das BIP stiegen. In den USA, wo es an Ersparnissen mangelt, wurde die ohnehin schon hohe Schuldenlast noch weiter erhöht, denn als es darum ging, die wachsenden Haushaltsdefizite zu finanzieren, kaufte die Federal Reserve Dutzende von Milliarden von Anleihen und Hypotheken mit neu gedrucktem Geld (quantitative Lockerung) auf, so dass das Geld im Grunde kostenlos war.

Im Rahmen dieses kostenlosen fiskalpolitischen Angebots sanken die Zinssätze auf den niedrigsten Stand in der Geschichte. Das Angebot an Staatsanleihen explodierte um mehr als 25 Billionen Dollar oder das Fünffache seit dem Beginn der Finanzkrise 2008. Eine steigende Flut hebt alle Boote. Diese Liquidität hat die Inflation und mehrere Vermögensblasen, einschließlich der Immobilien- und Anleiheblasen, angetrieben. Und wenn man noch weiter zurückgeht, haben sowohl Präsident Obama als auch Präsident Trump ihre Ausgaben ungehindert getätigt, weil es keine Strafe gab, was die Anleger in Selbstzufriedenheit wiegte.