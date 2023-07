John Kerry gibt auf, als er mit FAKTEN über Co2 konfrontiert wird: „Dies ist kein ernsthaftes Gespräch“.

2019 sagte der Klimaalarmist John Kerry bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses über die nationalen Sicherheitsrisiken des Klimawandels aus. Der Abgeordnete Thomas Massie befragte ihn zur Menge des Kohlendioxids in der Atmosphäre. Als Kerry nicht in der Lage war, mit den Fakten zu argumentieren, tat er das, was alle Klimaalarmisten tun: Er beendete das Gespräch auf die einzige Art und Weise, die er kannte, indem er erklärte, es sei kein „ernsthaftes Gespräch“.

Bevor wir zu Kerrys Aussage im Jahr 2019 kommen, wollen wir mit einigen Hintergrundinformationen beginnen, um zu verdeutlichen, was oder wen John Kerry vertritt.

John Kerry ist ein Multimillionär und Weltuntergangskultist. Mit einem geschätzten Nettovermögen von 250 Millionen Dollar ist der selbst gefällige Kerry der präsidiale Sonderbeauftragte für das Klima von Präsident Joe Biden.

Im Mai 2023 hielt Kerry eine bizarre Rede, in der er kurz und bündig vorschlug, die Lebensmittelversorgung der Menschen zu unterbrechen, um sie vor dem Verhungern zu retten.

Im Januar 2023 hielt er auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums eine Rede, die seine elitären Überzeugungen verdeutlichte. „Dass wir, eine ausgewählte Gruppe von Menschen“, zusammenkommen können, um über die Rettung des Planeten zu sprechen, ist fast außerirdisch“, sagte er.

Ein Beispiel für die Heuchelei, die mit seinem elitären Denken einhergeht: Im August 2021 stellte die New York Post fest, dass der benzinschluckende Privatjet, der der Familie des Klimazaren John Kerry gehört, allein in diesem Jahr bereits 16 Flüge absolviert hat“. Das Außenministerium behauptete damals, Kerry fliege nur mit kommerziellen oder militärischen Flugzeugen im Rahmen seiner offiziellen Aufgabe, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Vor allem aber ist das der wahre Grund, warum Kerry und seine elitären Kumpane den Betrug mit den Kohlenstoffemissionen vorantreiben: um den Reichen zu ermöglichen, auf dem Rücken der Armen noch reicher zu werden.

Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden Kerrys Aussage vor dem House Oversight Committee im April 2019 wiedergegeben. Der Abgeordnete Thomas Massie begann mit der Feststellung von Kerrys „wissenschaftlichen“ Qualifikationen. „Ich denke, es ist angemessen, dass jemand mit einem pseudowissenschaftlichen Abschluss heute vor unserem Ausschuss Pseudowissenschaften vertritt“, sagte Massie.

Massie: „Ist Ihnen bewusst, dass der durchschnittliche [atmosphärische Kohlendioxidgehalt] bei über 1.000 Teilen pro Million liegt, seit es Säugetiere auf der Erde gibt?“

Kerry: „Ja, aber da waren wir noch nicht auf der Erde. Wir wissen jetzt definitiv, dass zumindest in den letzten 800.000 Jahren der atmosphärische CO2-Gehalt zu keinem Zeitpunkt so hoch war wie heute.“

Massie: „Der Grund, warum Sie sich für die Zeit vor 800.000 Jahren entschieden haben, ist, dass der Wert 200 Millionen Jahre davor höher war als heute.“

Kerry: „Ja, aber da gab es noch keine Menschen. Es war eine andere Welt, Leute. Wir hatten keine 7 Milliarden Menschen, die hier lebten.“

Massie: „Also – wie ist es auf 2.000 Teile pro Million gekommen, wenn es uns Menschen nicht gab?

Kerry: „Weil es auf der Erde alle möglichen geologischen Ereignisse gab, die…“

Massie: „Hat die Geologie aufgehört, als wir den Planeten betraten?“

Kerry: „Herr Vorsitzender, das ist einfach keine ernsthafte Unterhaltung.“