Es ist nicht die wirklich unverhohlene Propaganda, die Sie ansteckt

Caitlin Johnstone

Einer meiner Lieblingsfollower auf Twitter ist derzeit ein kleinerer Account, der von einem antiimperialistischen Aktivisten betrieben wird, der sich „Left I on the News“ nennt, weil er ein echtes Talent dafür hat, Artikel in der Mainstream-Presse durchzugehen und die banalen kleinen Manipulationen hervorzuheben, mit denen wir jeden Tag gefüttert werden, um unser Weltbild im Einklang mit dem US-Imperium zu gestalten.

Eine Geschichte, die er kürzlich hervorhob, war ein Artikel der New York Times mit dem Titel „Russland feuert Drohnen und Raketen auf die Südukraine“, der mit der Zeile beginnt: „Russische Streitkräfte haben am frühen Dienstag Drohnen und Raketen vom Schwarzen Meer aus auf Städte in der Südukraine abgefeuert, sagten ukrainische Beamte, einen Tag nachdem Moskau Kiew für einen Angriff auf eine Brücke verantwortlich machte, die die besetzte Halbinsel Krim mit Russland verbindet.“

Können Sie in diesem Satz etwas Witziges entdecken? Auf den ersten Blick ist es nicht besonders offensichtlich.

„Schauen Sie, wie die NYT diese Zwischenüberschrift formuliert, um Russland besonders böse erscheinen zu lassen“, twitterte ich mit einem Screenshot des Artikels. „Nicht ‚einen Tag, nachdem Kiew die Kertsch-Brücke angegriffen hat‘, sondern einen Tag, nachdem Russland sie dafür verantwortlich gemacht hat (als ob das nur eine wilde Anschuldigung wäre). Denken Sie daran – die wirksamste Propaganda ist die subtilste.“

Schauen Sie, wie die NYT diesen Untertitel formuliert, um Russland noch böser klingen zu lassen. Nicht „einen Tag, nachdem Kiew die Kertsch-Brücke angegriffen hatte“, sondern einen Tag, nachdem Russland ihnen die Schuld dafür gegeben hatte (als wäre es nur eine wilde Anschuldigung). Denken Sie daran: Die wirksamste Propaganda ist die subtilste.

Look how the NYT phrases this subhead to make Russia sound extra evil. Not “a day after Kyiv attacked the Kerch Bridge”, but a day after Russia blamed them for doing it (as if it’s just some wild accusation). Remember — the most effective propaganda is the subtlest. pic.twitter.com/P8EO0Qnz6I — Left I on the News (@leftiblog) July 18, 2023

„Die wirksamste Propaganda ist die subtilste“ ist ein Satz, den Sie sich merken sollten, weil er so wahr ist.

Es ist in der Tat lächerlich, dies als eine wilde Beschuldigung Russlands hinzustellen, als ob Moskau die Möglichkeit hätte offen lassen müssen, dass die Brücke von Bolivien oder Nepal angegriffen wurde. CNN berichtet, dass sich ukrainische Beamte zu dem Anschlag bekannt haben, und erst vor wenigen Tagen hat der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister öffentlich eingeräumt, dass die Ukraine hinter dem Anschlag auf dieselbe Brücke im vergangenen Jahr stand. Kein ernsthafter Mensch bezweifelt, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt, auch nicht diejenigen, die die Ukraine unterstützen.

Aber diese subtile Manipulation ist Ihnen nicht wirklich aufgefallen, als Sie sie zum ersten Mal gesehen haben, oder?

Wie wir bereits erörtert haben, machen diese subtilen kleinen Wahrnehmungsänderungen den größten Teil der Propaganda aus, die westliche Menschen Tag für Tag über die Nachrichtenmedien aufnehmen. Das liegt daran, dass die wirklich offene, plumpe Propaganda nicht das ist, was effektiv ist; was effektiv ist, sind die heimlichen kleinen Lügen, die sich unkontrolliert unter das kritische Denkvermögen der Menschen schleichen.

Im Jahr 2014 veröffentlichte die Washington Post, eine bösartige antikommunistische Propagandamaschine, die beliebteste prominente Überläuferin der Rechtsextremen @YeonmiParkNK und ihre Geschichten über das Leben in Nordkorea. Millionen von Dollar, zwei Buchverträge später und viele Lügen später „passen die Geschichten nicht zusammen“

In 2014, the Washington Post, vicious anti-communist propaganda machine, published the far-right’s favorite celebrity defector @YeonmiParkNK & her stories about life in North Korea.



Millions of dollars, two book deals later, & many lies later, the stories "don't add up" pic.twitter.com/1cpLrY9qyQ — Manolo De Los Santos (@manolo_realengo) July 17, 2023

Vergleichen Sie das obige Beispiel mit der Reaktion auf Yeonmi Park, deren haarsträubende, überlebensgroße propagandistische Lügen darüber, wie es ist, in Nordkorea zu leben, sie in ein Internet-Mem verwandelt haben. Sie wurde so sehr verspottet, dass selbst die Washington Post, die sie nach ihrer Ankunft in den USA im Jahr 2014 als eine vertrauenswürdige nordkoreanische Überläuferin propagierte, ihre Glaubwürdigkeit nun offen infrage stellt.

Das liegt daran, dass Propaganda nur funktioniert, wenn sie bei den Menschen keine kognitiven Alarmglocken auslöst. Man kann den Menschen keine Propaganda unterjubeln, wenn sie den Würgereflex des kritischen Denkens auslöst. Wenn man jemandem das Essen vergiften will, kann man das nur tun, wenn er das Gift nicht schmeckt oder es auskotzt, bevor es wirkt.

Die meiste Propaganda ist also nicht von der Sorte „Kommunisten sind so arm, dass sie Schlamm essen und aus dem Zug aussteigen und ihn schieben müssen, weil es keinen Strom gibt“ wie bei Yeonmi Park. Sie ist subtiler. Es sind diese winzig kleinen Anpassungen, bei denen über US-Verbündete wohlwollender berichtet wird als über US-Feinde, über Behauptungen bündnisfreier Regierungen wird mit viel mehr Nachdruck und Skepsis berichtet als über bündnisgebundene Regierungen, und die Sünden, die innerhalb der zentralisierten Machtstruktur der USA begangen werden, werden übersehen, während die außerhalb dieser Struktur verstärkt und verurteilt werden.

Wir haben diese winzig kleinen Manipulationen unser ganzes Leben lang aufgenommen, wie Mikroplastik in unserer Wasserversorgung, und sie sammeln sich in unseren Realitätstunneln an, um unsere Wahrnehmung dessen, was in der Welt vor sich geht, erheblich zu verzerren.

Und die Tatsache, dass es sich um so viele winzig kleine Lügen über Jahre hinweg handelt, bedeutet, dass es sehr viel schwieriger ist, das gesamte Wahrnehmungsmanagement aus unserer Weltsicht zu entfernen, wenn wir erst einmal entdeckt haben, dass es passiert. Wären es nur ein paar wirklich große Lügen, könnten wir uns relativ schnell auf die Wahrheit ausrichten, indem wir sie einfach erkennen, aber da es sich um so viele winzige Manipulationen handelt, braucht es Jahre aufrichtiger Arbeit, um sich vollständig von all den Verzerrungen und falschen Annahmen zu befreien, mit denen man aufgewachsen ist.

Aber es lohnt sich, denn positive Veränderungen können nur aus dem Bewusstsein für die Wahrheit entstehen, egal ob es sich um den Einzelnen oder die Menschheit als Ganzes handelt. Unsere Aufgabe als Menschen ist es, so weit wie möglich zu einer auf Wahrheit basierenden Beziehung zur Realität zu gelangen, und das bedeutet, dass wir uns furchtlos in die lange, harte Arbeit stürzen müssen, um die Fakten von der Fiktion zu unterscheiden, eine Lüge nach der anderen, egal wie subtil sie ist.