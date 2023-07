Ein Priester hat die Lösung gegen die Satanisten des Great Reset

Pater Sorin Croitoru aus Italien, dessen einschlägige Stellungnahmen bereits von ActiveNews veröffentlicht wurden, hat eine einfache, klare und wirksame Lösung gegen den Great Reset parat, die wir auch bei den ActiveNews – State of Freedom Konferenzen zu diesem Thema vorgestellt haben. Aber Pater Sorin Croitoru bringt diese Lösung besser auf den Punkt als wir, weshalb wir seine kurze und prägnante Rede in voller Länge übernehmen:

Ich habe im Internet gesehen, dass die Menschen irgendwie verstanden haben, was weltweit passiert.

Eine Minderheit vermögender Menschen will die Zahl der Menschen auf der Erde drastisch reduzieren, damit sie und ihre Nachkommen für viele hundert Jahre über die Ressourcen des Globus verfügen können. Und sie wollen aus denen, die von ihren Herren nicht „reduziert“ werden, die nicht zu rebellischen Reaktionen fähig sind, perfekte Sklaven machen, echte gehorsame Roboter. Das ist so ziemlich das, was sie alle verstehen.

Viele kommentieren im Internet aus verschiedenen Blickwinkeln, von denen die meisten keinen Bezug zum christlichen Geistesleben haben.

Brüder, es reicht nicht aus, das Problem zu verstehen, man muss auch Lösungen dafür haben.

Die Wahrheit ist viel komplexer und erschreckender. Die Wahrheit ist, dass diese kleine Elite von Millionären eigentlich eine satanische Sekte von Luziferanbetern ist. Sie haben sich an Satan verkauft und sind ihm völlig ausgeliefert. Und der Teufel ist nicht an unserem materiellen Wohlstand interessiert, sondern an unseren Seelen! Er nähert sich langsam den Seelen, seine Diktatur ist sehr pervers und listig.

Unter dem Vorwand des Pandämoniums haben sie sich einfach zuerst Zugang zum intimen Universum unseres Körpers verschafft. Sie haben einen Präzedenzfall geschaffen, da sie in der Lage sind, mit jeder beliebigen Technologie, ob medizinisch oder elektronisch, in unseren Körper einzudringen.

Aber warum?

Damit sie von der Ebene unseres Blutes, unserer Hormone und unseres neuronalen Netzes aus unsere intimen Denkprozesse beeinflussen können.

Das heißt, dass sie über den Körper beginnen, die Seele zu kontrollieren. Sie so zu kontrollieren, dass sie sie zerstören kann.

Wer kann eine solche technologische Aktion auf den menschlichen Geist stoppen?

Nur der Heilige Geist!

Deshalb sage ich, dass es nicht ausreicht, das Problem zu verstehen, man muss auch das Endziel des Problems verstehen und die Lösung des Problems zur Hand haben.

Und die Lösung findet sich im Schoß der Heiligen Orthodoxen Kirche: „Nehmt den Heiligen Geist!“

Ich bin überrascht, dass die Priester diese Dinge nicht offen aussprechen…

Gott segne Sie alle!