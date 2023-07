US-Behörde CDC änderte Definition des Durchbruchs von COVID über „Impfversagen“ schwärzt, aber die Stelle mit der Begründung, warum.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben ihre Definition von COVID-19-Fällen unter Geimpften geändert, was zu einer geringeren Anzahl von Fällen führt, die als Durchbruch eingestuft werden, wie aus Dokumenten hervorgeht, die The Epoch Times erhalten hat.

Laut einem der Dokumente definierte die CDC Anfang 2021 die Nachimpfungsfälle als Personen, die sieben oder mehr Tage nach Erhalt einer Primärimpfungsserie positiv getestet wurden.

Die Definition wurde am 2. Februar 2021 dahin gehend geändert, dass sie nur noch Fälle umfasst, die mindestens 14 Tage nach einer primären Impfserie festgestellt wurden, wie ein anderes Dokument zeigt.

„Wir haben die Falldefinition überarbeitet“, schrieb Dr. Marc Fisher, der Leiter des Vaccine Breakthrough Case Investigation Teams der CDC, damals an seine Kollegen.

Die Begründung für diese Änderung wurde geschwärzt.

Ein CDC-Sprecher verteidigte die geänderte Definition.

„Die CDC hat die Definition des Zeitraums für eine Durchbruchsinfektion aufgrund der aktuellsten Daten geändert, die zeigen, dass der Zeitraum von 14 Tagen für eine wirksame Antikörperreaktion auf die Impfstoffe erforderlich ist“, erklärte Scott Pauley, der Sprecher, in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Dies, in Kombination mit den Daten, die zeigen, dass viele Fälle von COVID-19 bis zu zwei Wochen inkubieren, bevor sie symptomatisch werden, erforderte die Änderung, den Zeitraum zu verfeinern, um Fälle zu eliminieren, in denen die Exposition stattfand, bevor die Impfreaktion wirksam wurde“, fügte Pauley hinzu.

Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health, sagte, es gebe „keine stichhaltige Begründung“ für den Ausschluss früher Fälle und anderer Ereignisse unter den Geimpften, unabhängig davon, ob sie innerhalb von sieben oder 14 Tagen auftraten.

„Bei beiden Verzögerungen hat sich die CDC mit der Frage beschäftigt, was das theoretisch Beste ist, was die Impfung erreichen kann. Wenn die Impfstoffe in den ersten 7 oder 14 Tagen nicht wirken oder das Risiko, in diesem Zeitraum an Covid-19 zu erkranken, erhöhen, gehört das dazu, wenn sie in einer Bevölkerung eingesetzt werden“, erklärte Dr. Risch gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

Dr. Jay Bhattacharya, Professor für Gesundheitspolitik an der Stanford University, sagte, die CDC hätte sich darauf konzentrieren sollen, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie unmittelbar nach der Impfung nicht so gut geschützt sind.

„Anstatt mit der Definition von Durchbruchsfällen zu spielen“, so Dr. Bhattacharya in einer E-Mail an The Epoch Times, hätte die CDC „kürzlich geimpfte, gefährdete ältere Menschen warnen sollen, dass sie in dieser Zeit einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sich zu infizieren.“

Unterzählung

Die CDC schloss einige Nachimpfungsfälle aus, weil sie nicht der aktualisierten Definition entsprachen, wie aus den Dokumenten hervorgeht, und vermittelte so ein übertriebenes Bild von der Wirksamkeit der Impfung.

Aus einem Dokument geht zum Beispiel hervor, dass Kansas Anfang 2021 37 Fälle unter den Geimpften meldete.

Vierunddreißig wurden nicht gezählt, weil sie nach Erhalt einer Dosis auftraten, nicht nach zwei. Bis in jüngster Vergangenheit bestand die erste Serie für beide Impfstoffe aus zwei Dosen, wobei die zweite Dosis frühestens 21 Tage nach der ersten Dosis empfohlen wurde.

Die anderen drei Fälle traten nach einer zweiten Dosis auf, wurden aber von der CDC nicht als Durchbruchsfälle gezählt, da sie innerhalb von 13 Tagen nach Abschluss einer Primärserie auftraten, so Dr. Fisher in einer E-Mail an seine Kollegen.

Am 29. Januar 2021 erfuhr die CDC in einem Telefongespräch mit Gesundheitsbehörden in Maryland, dass ein Cluster offenbar von einer Person stammte, die mit einer einzigen Dosis geimpft worden war, bevor Symptome auftraten. Ein CDC-Beamter sagte, es handele sich um einen „möglichen Durchbruchsfall“, aber der Fall wäre nicht unter der Definition eines früheren oder späteren Durchbruchs gezählt worden.

Eine weitere wahrscheinliche Form der Unterdrückung der tatsächlichen Zahl der Fälle besteht darin, dass die Bundesstaaten bis Februar 2021 keine Fälle über das National Notifiable Diseases Surveillance System melden konnten, wie aus einer der E-Mails hervorgeht. Kansas war der erste Staat, der die 37 Fälle über das System meldete, wie aus einer E-Mail vom 1. Februar 2021 hervorgeht.

Laut einer weiteren E-Mail konnten die Staaten auch Fälle außerhalb des Systems durch Anrufe melden, ebenso wie Gesundheitsdienstleister. Berichte an das Vaccine Adverse Event Reporting System (Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfungen) wurden ebenfalls auf eine mögliche Aufnahme hin analysiert.

Die CDC begann am 15. April 2021 mit der Berichterstattung über die Anzahl der Durchbruchsfälle. Einige der Durchbruchsfälle führten zu Krankenhausaufenthalten und zum Tod. CDC-Beamte sprachen sporadisch in der Öffentlichkeit über Durchbruchsfälle, stellten aber auch falsche Behauptungen über die Wirksamkeit des Impfstoffs auf, darunter im März 2021 die Behauptung, dass geimpfte Menschen nicht krank geworden seien.

Die Änderung erfolgte nach E-Mails über „Impfversagen“.

Die Definition von Durchbruchsfällen wurde überarbeitet, nachdem mehrere CDC-Beamte per E-Mail mitgeteilt hatten, dass die Impfstoffe die Infektion nicht verhindern konnten.

Dr. Fisher sagte in einem Schreiben vom 21. Dezember 2020, er sei von einem Vorgesetzten angewiesen worden, „mit der Arbeit an einem Protokoll zur Bewertung von COVID-Impfstoffversagen oder Durchbruchsfällen zu beginnen“.

Dr. Rochelle Walensky, die damalige CDC-Direktorin, hob einen Leitartikel vom 30. Januar 2021 hervor, in dem Varianten als „wachsende Bedrohung“ beschrieben wurden, die dem Impfschutz entgingen, und sagte, sie habe mit dem Leiter der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA über diese Angelegenheit gesprochen.

Etwa zur gleichen Zeit verbreiteten CDC-Beamte ein einseitiges Dokument über die Untersuchung von Nachimpfungsfällen.

„Was? Es gibt einen einseitigen Bericht von Tom über Impfversagen?“ sagte Dr. Nancy Messionnier, eine weitere hochrangige CDC-Beamtin, am 27. Januar 2021, nachdem sie von dem Dokument erfahren hatte, das von dem CDC-Mediziner Dr. Thomas Clark verteilt worden war.

Die Version des Dokuments, die die Epoch Times erhielt, war vollständig redigiert. Nachdem Dr. Clark um eine ungeschwärzte Version gebeten wurde, weigerte sich die CDC, andere Versionen des Dokuments zur Verfügung zu stellen.

Dr. Fisher hielt außerdem Ende Januar 2021 eine Präsentation über bahnbrechende Fälle und schickte diese Folien an Kollegen, nachdem er betont hatte, dass er sie „für den internen Gebrauch“ entwickelt hatte und die Folien „von niemandem überprüft oder freigegeben wurden“. Dr. Fisher antwortete nicht, als er nach den Folien gefragt wurde.

Kurz nach der Änderung wurde die CDC auf einen College-Sportler aufmerksam gemacht, der etwa drei Wochen nach Abschluss einer Primärserie von Pfizer positiv auf COVID-19 getestet wurde. Ein CDC-Beamter bezeichnete ihn als „potenziellen Durchbruchsfall“ und sagte, die Daten müssten überprüft werden, um zu sehen, ob er gezählt würde.

In einem Dokument, das an die Bundesstaaten verteilt wurde, erläuterte die CDC eine Reihe von Möglichkeiten, wie Nachimpfungsfälle, auch solche, die mindestens 14 Tage nach einer Primärserie festgestellt wurden, nicht gezählt werden können. Dazu gehört der Ausschluss von Personen, die einen in den Vereinigten Staaten nicht zugelassenen Impfstoff erhalten haben, von Personen, die nur einen positiven Antikörpertest haben, und von Personen, die innerhalb von 44 Tagen nach ihrem letzten Test positiv getestet wurden.

Zeitlicher Ausschluss

Die CDC hatte ursprünglich in Erwägung gezogen (pdf), eine Person bereits sieben Tage nach Abschluss einer Primärimpfung als „vollständig geimpft“ zu betrachten, sich aber schließlich auf 14 Tage nach Abschluss der Impfung geeinigt.

Die CDC lehnte es ab, den Namen des Beamten zu nennen, der über die Definition des Begriffs „vollständig geimpft“ entschied. In ihrer Antwort auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act teilte die Behörde außerdem mit, dass sie keine Aufzeichnungen über den Ausschluss von Fällen hat, die mindestens 35 Tage nach der ersten Impfdosis auftreten.

Die Beamten verwiesen auf Unterlagen der US-Arzneimittelbehörde (FDA), in denen die Ergebnisse klinischer Studien von Pfizer und Moderna, den Herstellern der 2020 von der FDA zugelassenen Impfstoffe, dargelegt sind.

Die Studien ergaben, dass die Wirksamkeit gegen symptomatisches COVID-19 innerhalb weniger Tage nach der Impfung deutlich geringer war. In der Studie von Pfizer beispielsweise lag die Zahl der Verdachtsfälle innerhalb von sieben Tagen nach einer Impfstoffdosis bei 409 unter den Geimpften gegenüber 287 unter den Placeboempfängern. Moderna schätzte eine 50,8-prozentige Wirksamkeit innerhalb von 14 Tagen nach der ersten Dosis, verglichen mit 92 Prozent Wirksamkeit 15 oder mehr Tage nach der Dosis.

Beobachtungsdaten deuten auch auf eine geringere oder negative Abschirmung in den Tagen nach der Impfung hin, und fast unmittelbar nach der Einführung der Impfstoffe berichteten einige Geimpfte, dass sie sich trotzdem infiziert hatten.