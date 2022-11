John Kerry plaudert auf der COP27-Sitzung der Vereinten Nationen aus dem Nähkästchen

Großer Vorstoß, den Kapitalismus durch ein neues Wirtschaftssystem zu ersetzen

Die Agenda des Weltwirtschaftsforums zum Klimawandel wurde nach dem Vorbild der Bemühungen um die Einführung von Impfstoffen während der COVID-Pandemie erstellt“, erklärte der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für das Klima, John Kerry, am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion auf der COP27 in Ägypten.

Das bedeutet, dass die Amerikaner sich auf Hochdruck- und Zwangstaktiken der Regierung freuen können, und zwar nicht nur der Regierung, sondern auch der Unternehmenseliten.

In seiner Rede an der Seite des WEF-Präsidenten Børge Brende und verschiedener Führungskräfte aus der Wirtschaft sagte Kerry, es sei dringend notwendig, dass sich der Privatsektor mit den Regierungen zusammentut, um das Ziel zu erreichen, den globalen Temperaturanstieg zu verhindern und in der angeblich drohenden globalen Klimakrise leben zu retten, wie Breitbart berichtete.

Kerry sagte in einer Rede vor dem Gremium:

„Wir haben eine enorme Herausforderung vor uns, um neue Technologien zur Skalierung zu bringen und die äußerst fähigen Kapazitäten der Unternehmer des Privatsektors zu nutzen, um sie an den Tisch zu bringen, denn ohne sie reicht das Geld der Regierung nicht aus … Wir benötigen jeden dahinter.“

König Charles hat sich ähnlich geäußert, nämlich dass die Nationen ihre Ressourcen bündeln und eine Billion Dollar zur Bekämpfung des Klimawandels aufbringen müssen.

Kerry warb außerdem für die vom WEF ins Leben gerufene First Movers Coalition, die seiner Meinung nach „notwendig ist, um Nachfragesignale auf dem Markt zu schaffen, wo es sie noch nicht gab, und das erfordert Kühnheit und Mut von diesen Führungskräften, die die Entscheidung getroffen haben, sich daran zu beteiligen.“ Das heißt, sie wollen künstlich eine Nachfrage nach Elektroautos, nach im Labor gezüchtetem Fleisch, nach tierischem Eiweiß, das durch Grillen und andere Insekten ersetzt wird, und nach Solar- und Windenergie anstelle von zuverlässiger Kohle, Erdgas und Erdöl schaffen, wo es noch keine gibt.

So funktioniert der Kapitalismus nicht. Aber das ist es, was sie versuchen werden, der Welt durch ESGs und ein chinesisches Punktesystem aufzuzwingen, das jene Unternehmen und Einzelpersonen bestraft, die sich weigern, sich dem neuen System von Regierungs- und Unternehmenszwang zu unterwerfen.

Auch Papst Franziskus hat nach COVID alle dazu aufgerufen, den Kapitalismus durch ein „neues Wirtschaftsmodell“ zu ersetzen.

Wie die Katholische Nachrichten-Agentur berichtet, kritisierte der Papst in seiner Generalaudienz am 30. September im Hof von San Damaso im Vatikan den Kapitalismus und nannte ihn „ungerecht“ und „unhaltbar“:

„Und wir können sicherlich nicht erwarten, dass das Wirtschaftsmodell, das einer ungerechten und nicht nachhaltigen Entwicklung zugrunde liegt, unsere Probleme löst. Das hat es nicht und wird es nicht tun, weil es das nicht kann, auch wenn einige falsche Propheten weiterhin das ‚trickle-down‘ versprechen, das nie eintritt.“

Der Papst fügte hinzu: „Ihr habt selbst die Theorie des Glases gehört: Es ist wichtig, dass das Glas voll ist und dann zu den Armen und anderen überläuft, und sie erhalten Reichtum. Aber es gibt ein Phänomen: Das Glas fängt an, sich zu füllen, und wenn es fast voll ist, wächst es, wächst es und wächst es, und läuft nie über. Wir müssen vorsichtig sein.“

Dem Independent Sentinel zufolge will Franziskus „die UNO – den Club der Diktatoren – mit diesem neuen System, das sehr nach dem System des Weltwirtschaftsforums klingt, an die Spitze der Welt stellen.“