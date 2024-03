John Mearsheimer über Moskaus Krieg gegen Kiew und was passieren wird

HÖHEPUNKTE:

Die Russen gewinnen und kontrollieren jetzt etwa 20% des ukrainischen Territoriums.

-Die Russen werden am Ende etwa 40% des ukrainischen Territoriums erobert haben.

-Die Russen werden alles tun, damit die Ukraine nicht der NATO beitritt.

-Die Ukraine wird nicht der NATO beitreten.

-Die Ukraine muss unbedingt ein neutraler Staat werden.

Wie wird dieser Krieg Ihrer Meinung nach enden und was sollte der Westen Ihrer Meinung nach tun? Sollte er die Militärhilfe für die Ukraine einstellen?

Ich glaube nicht, dass dies ein eingefrorener Konflikt ist.

Ich glaube, dass die Russen den Krieg gewinnen werden.

dass die Russen am Ende einen hässlichen Sieg erringen werden.

Ich glaube, dass die Russen jetzt etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums kontrollieren.

Das Kräfteverhältnis hat sich entscheidend zugunsten Russlands verschoben, sowohl was die Waffen angeht als auch die Arbeitskräfte, die in einem Zermürbungskrieg wie dem in der Ukraine notwendig sind.

Und ich glaube, dass die Russen am Ende etwa 40 Prozent des ukrainischen Territoriums erobert haben werden.

Ich glaube, sie haben jetzt vier weitere Oblaste und die Krim.

Meine Vermutung ist, und ich möchte betonen, dass es nur meine Vermutung ist, dass sie am Ende vier weitere Oblaste annektieren werden und am Ende 40 %, ungefähr 40 % des ukrainischen Territoriums haben werden.

Und was übrig bleibt, ist ein dysfunktionaler Rumpfstaat.

Mit anderen Worten: Die Ukraine wird ein dysfunktionaler Rumpfstaat sein.

Die Russen werden im Laufe der Zeit alles tun, um die Ukraine politisch und wirtschaftlich so zu schwächen, dass sie nicht Teil der NATO werden kann.

Aber ich glaube, das ist das wahrscheinliche Ergebnis.

Das ist das militärische Ende, von dem Sie sprechen.

Was ist mit dem politischen Ende?

Glauben Sie, dass die Ukraine am Ende der NATO beitreten wird?

Nein, ich glaube, dass die Russen politisch alles machen werden,

um sicherzustellen, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt.

Und ich glaube, dass der Westen eine dysfunktionale Ukraine nicht in die Allianz aufnehmen wird.

Deshalb glaube ich, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird.

Meinen Sie, der Westen sollte die

Militärhilfe für die Ukraine einstellen sollte, weil die Amerikaner

im Kongress blockiert ist und die Europäer

das Geld für diesen Krieg aufbringen?

Ja, das ist eine berechtigte Frage.

Ich denke, es ist das Beste für die

Ukraine, und das möchte ich unterstreichen.

Ich glaube, es ist das Beste für die Ukraine, den Krieg jetzt zu beenden und mit den Russen zu einer Einigung zu kommen.

Und das bedeutet zwei Dinge.

Erstens muss die Ukraine alle Sicherheitsbeziehungen mit dem Westen abbrechen

und nicht nur auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten.

Die Ukraine sollte ein wirklich neutraler Staat werden, indem sie alle militärischen oder sicherheitspolitischen Beziehungen zum Westen abbricht, denn die Hauptsorge Russlands ist die Möglichkeit eines NATO-Beitritts der Ukraine.

Das ist für die Russen eine existenzielle Bedrohung, und das akzeptieren sie nicht.

Deshalb halte ich es für unabdingbar, dass die Ukraine ein neutraler Staat wird.

Ich halte es auch für bedeutungsvoll, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine jegliche Unterstützung entziehen und die Europäer gemeinsam der Ukraine wirtschaftliche, nicht militärische Hilfe leisten, bis die Ukraine wieder auf eigenen Beinen steht.

John Joseph Mearsheimer ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen, der der realistischen Denkschule angehört. Er ist der R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor an der Universität von Chicago. Er wurde als der einflussreichste Realist seiner Generation bezeichnet.