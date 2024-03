Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA muss in sozialen Medien und auf Websites veröffentlichte Botschaften entfernen, in denen Menschen aufgefordert werden, die Einnahme von Ivermectin gegen COVID-19 abzubrechen. Das geht aus einem Vergleich hervor, den die Behörde geschlossen hat.

Die FDA hat bereits eine Seite entfernt, auf der es hieß: „Sollte ich Ivermectin zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID-19 einnehmen? ‚NEIN.

In den nächsten Tagen wird die FDA auch eine weitere Seite mit dem Titel „Warum Sie Ivermectin nicht zur Behandlung oder Prävention von COVID-19 verwenden sollten“ entfernen.

Auf dieser Seite heißt es auch, dass Daten nicht belegen, dass Ivermectin gegen COVID-19 wirksam ist, während einige Studien zeigen, dass das Medikament gegen die Krankheit wirksam ist, schreibt die Zeitung The Epoch Times.

Die FDA muss auch mehrere Social-Media-Posts entfernen, in denen sie sich gegen die Verwendung von Ivermectin ausspricht, darunter einen mit der Aufschrift „Du bist kein Pferd. Du bist keine Kuh. Hör auf, hör auf.

Mehrere Ärzte haben Klage gegen die FDA eingereicht. „Die FDA verliert ihren Krieg gegen Ivermectin und erklärt sich bereit, alle Social-Media-Posts und Verbraucherhinweise zu Ivermectin und COVID zu entfernen, einschließlich des beliebtesten FDA-Tweets aller Zeiten“, sagte Mary Talley Bowden, eine der Ärzte, in einer Erklärung.

Die FDA verliert ihren Krieg gegen Ivermectin und erklärt sich bereit, alle Social-Media-Beiträge und Verbraucherrichtlinien zu Ivermectin und COVID zu entfernen, einschließlich ihres beliebtesten Tweets in der Geschichte der FDA. Dieser bahnbrechende Fall stellt einen wichtigen Präzedenzfall dar, um die Übergriffe der FDA in die Arzt-Patienten-Beziehung einzudämmen.

🚨BREAKING:

FDA loses its war on ivermectin and agrees to remove all social media posts and consumer directives regarding ivermectin and COVID, including its most popular tweet in FDA history.



This landmark case sets an important precedent in limiting FDA overreach into the… pic.twitter.com/HWYkkZLpoJ