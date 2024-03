Laut der amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) gibt es neue Hinweise darauf, dass sich Russland auf einen großen konventionellen Konflikt mit der NATO vorbereitet, berichteten verschiedene Medien am Donnerstag übereinstimmend.

„Nicht kurzfristig, aber wahrscheinlich kürzer als von einigen westlichen Analysten ursprünglich angenommen“, zitierten sie die Denkfabrik.

Bereitet sich Russland auf einen umfassenden Krieg mit der NATO vor? „Das ist natürlich völliger Unsinn, aber wenn man auf Sensationen aus ist oder die Kriegswut anheizen will, dann wäre eine solche Schlagzeile genau das Richtiget“, schreibt der Journalist David Boerstra.

Wie sieht es wirklich aus?



Wie sieht es wirklich aus?

Der Journalist Thomas Fazi hat die Recherchen des Think Tanks gelesen und ist von der Berichterstattung überrascht. Er liest in dem „Bericht“ nichts aus: „Es gibt buchstäblich nichts darin, was darauf hindeutet, dass Russland die NATO angreifen will, außer absurden Schlussfolgerungen […] und haltlosen Behauptungen zweier NATO-Mitglieder“.

Das ist selbst für ISW-Verhältnisse peinlich. In diesem „Bericht“ gibt es buchstäblich nichts, was darauf hindeutet, dass Russland einen Angriff auf die NATO plant – wie es der Wortlaut suggeriert – außer absurden Schlussfolgerungen („Russland baut seine militärischen Fähigkeiten aus, weil es die NATO angreifen will“; nein, es baut seine militärischen Fähigkeiten aus, weil es sich bereits indirekt im Krieg mit der NATO in der Ukraine FFS befindet) und unbegründeten Behauptungen von zwei … NATO-Mitgliedern. Russland baut seine militärischen Fähigkeiten aus, weil es die NATO angreifen will“; nein, es baut seine militärischen Fähigkeiten aus, weil es sich bereits indirekt im Krieg mit der NATO in der Ukraine befindet) und unbegründeten Behauptungen von zwei … NATO-Mitgliedern.

Die Untersuchung sei eindeutig Teil einer massiven Propagandakampagne des Westens, die darauf abziele, die Bevölkerung der NATO-Staaten davon zu überzeugen, dass Russland einen baldigen Einmarsch in Europa plane – eine absurde Behauptung -, um eine unbegrenzte militärische Aufrüstung […] und eine umfassendere Militarisierung der Gesellschaften […] voranzutreiben.]

Es überrascht nicht, dass das ISW an der Spitze dieser Propagandakampagne steht. Vorsitzende und Gründerin ist Kimberly Kagan, die mit dem bekannten Neokonservativen Frederick Kagan verheiratet ist.

Ihr Bruder Robert gründete in den 1990er-Jahren zusammen mit William Kristol, der im Vorstand des ISW sitzt, das Project for the New American Century (PNAC), eine neokonservative Denkfabrik, die eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung der Invasion des Irak durch die Bush-Regierung spielte.

Robert Kagan ist der Ehemann der scheidenden Außenministerin Victoria Nuland, die eine entscheidende Rolle bei dem von den USA unterstützten Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 spielte.

Im Laufe der Jahre wurde das ISW von großen Waffenherstellern wie General Dynamics und Raytheon, aber auch von Microsoft unterstützt. Fazi weist auch darauf hin, dass die Denkfabrik aus Kriegsfalken besteht.

„Analysen‘ liest, sollte man wissen, dass man Propaganda liest, die darauf abzielt, die Interessen des US-Imperiums voranzutreiben“, betont der Journalist.