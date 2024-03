Es begann als Militäroperation und eskalierte nach dem Eingreifen des Westens – WIR SIND JETZT IM KRIEG

Die russische Militäroperation in der Ukraine habe sich zu einem ausgewachsenen Krieg entwickelt, nachdem sich der Westen in den Konflikt eingemischt habe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit russischen Medien.

Moskau werde weiterhin sein Ziel verfolgen, sicherzustellen, dass das ukrainische Militär keine Bedrohung für russische Bürger oder russisches Territorium darstellen könne, sagte der Sprecher der Zeitung Argumenti i Fakty.

Peskow betonte, dass Russland nicht zulassen könne, dass an seinen Grenzen ein Staat existiere, der öffentlich behaupte, die Krim und die neuen russischen Territorien zu erobern, womit er die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Regionen Saporoschje und Cherson meinte.

„Wir befinden uns im Krieg“, sagte Peskow und erklärte, dass der Konflikt zwar als spezielle Militäroperation begonnen habe, aber sobald „der kollektive Westen auf der Seite der Ukraine daran teilnahm, wurde es für uns zum Krieg“.

In einem Telefongespräch mit Journalisten erklärte Peskow später am Tag, dass der Konflikt, obwohl er sich „de facto in einen Krieg verwandelt“ habe, in Russland rechtlich weiterhin als militärische Sonderoperation eingestuft werde und sich in dieser Hinsicht nichts geändert habe.

Das russische Verteidigungsministerium teilte kürzlich mit, dass seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022 mehr als 13.000 Ausländer an den Kämpfen aufseiten der Kiewer Streitkräfte teilgenommen haben.

Von diesen Kämpfern, die Moskau als Söldner bezeichnet, wurden nach Angaben des Ministeriums etwa 5.962 „eliminiert“. Die meisten von ihnen stammten aus Polen, Georgien, den USA, Kanada, Großbritannien, Rumänien, Deutschland und Frankreich, berichtete das Ministerium.

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, hatte Anfang der Woche behauptet, Frankreich bereite seine Streitkräfte auf einen Einsatz in der Ukraine vor und wolle angeblich bis zu 2.000 Soldaten in den Kampf um Kiew schicken.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in den vergangenen Wochen die mögliche Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine angedeutet und erklärt, er könne diese Möglichkeit nicht „ausschließen“, während er Russland als „Gegner“ bezeichnete.

Moskau hat davor gewarnt, dass ein solcher Schritt wahrscheinlich zu einer direkten Konfrontation zwischen russischen und NATO-Streitkräften führen würde, was laut Präsident Wladimir Putin „nur einen Schritt von einem echten Dritten Weltkrieg“ entfernt wäre.