Terroranschlag in Moskau — Wer war es?

Auf der Liste der „üblichen Verdächtigen“ stehen die Ukraine und ISIS. Für beide gibt es gute Argumente. Ich stelle drei Videos ein – einige davon wiederholen sich – die den Angriff und das sehr merkwürdige Verhalten der Biden-Administration diskutieren. Gehen wir die Chronologie der Ereignisse durch.

Am 7. März gab die US-Botschaft in Moskau folgende Warnung heraus:

Die Botschaft verfolgt Berichte über bevorstehende Pläne von Extremisten, große Versammlungen, einschließlich Konzerte, in Moskau anzugreifen, und rät US-Bürgern, größere Versammlungen in den nächsten 48 Stunden zu meiden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Warnung nicht nach Ermessen der Botschaft ausgesprochen wurde. Sie wurde von der Zentrale in Washington D.C. autorisiert und erforderte nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die als hinreichend spezifisch und „glaubwürdig“ eingestuft wurden. Als ich 1990 mit der Terrorismusbekämpfung der Regierung begann, geschah dies nach dem Bombenanschlag auf Pan 103. In der Öffentlichkeit herrschte der Glaube vor, dass das Außenministerium und die CIA im Voraus Informationen über den terroristischen Bombenanschlag auf dieses Flugzeug gehabt und unsere Mitarbeiter davor gewarnt hätten, an Bord zu gehen. Das stimmte nicht, aber es warf die Frage auf, wann und wie man die Öffentlichkeit vor einer möglichen Bedrohung warnen sollte. Wir haben ein System entwickelt, das auf konkreten und glaubwürdigen Informationen beruht. Je spezifischer und glaubwürdiger die Informationen sind, desto weniger muss die Öffentlichkeit gewarnt werden. Wenn wir zum Beispiel wüssten, dass am Freitag in einer öffentlichen Konzerthalle von einer bestimmten Gruppe ein Terroranschlag verübt werden sollte, könnten wir die zuständigen Behörden warnen und Vorkehrungen treffen, um den Anschlag zu verhindern, ohne die Öffentlichkeit zu alarmieren.

Wenn die Informationen jedoch nicht sehr detailliert waren, aber aus einer glaubwürdigen Quelle stammten, würden wir uns die Zeit nehmen, eine öffentliche Warnung herauszugeben. Genau das geschah, als die US-Botschaft in Moskau am 7. März eine Warnung herausgab. Sie hatten Informationen, die sie für glaubwürdig hielten, die aber nicht sehr konkret waren. Das wirft eine wichtige Frage auf: Haben die USA die russischen Behörden gewarnt? Normalerweise hätten wir zu meiner Zeit die Informationen an die zuständigen Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, um zu versuchen, den Anschlag zu verhindern. Nach den öffentlichen Erklärungen von Maria Sacharowa und Dmitri Medwedew nach der Warnung vom 7. März und nach dem heutigen Anschlag zu urteilen, scheinen die Vereinigten Staaten keine ihrer Informationen mit Russland geteilt zu haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass es heute Abend einen Bericht im Wall Street Journal gibt, der besagt, dass die Vereinigten Staaten gewarnt haben, während die russischen Behörden darauf bestehen, nicht gewarnt worden zu sein.

Was die ganze Situation so bizarr und fragwürdig macht, ist die Tatsache, dass das Außenministerium innerhalb von zwei Stunden nach dem Bombenanschlag – wir wussten noch nicht, wie viele Angreifer es gab, mit welchen Waffen, wie viele Opfer, ob es Geiseln gab oder nicht – eine Erklärung herausgegeben hat, in der es hieß, die Ukraine sei für diesen Angriff nicht verantwortlich. Woher wusste das Außenministerium das? Das deutet stark darauf hin, dass die Vereinigten Staaten über Informationen verfügten, die sie nicht mit Moskau teilten.

Dann haben wir diese sehr ungewöhnliche X-Message (früher Twitter), die heute Morgen, am 22. März, um 3.30 Uhr von OSINTdefender gepostet wurde (was ich für eine CIA-Fassade halte, um Nachrichten zu verbreiten, die die CIA dort haben will):

Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten und des Weißen Hauses seien zunehmend frustriert über die „unautorisierten und dreisten Aktionen“ der Ukraine gegen Russland, einschließlich der jüngsten Kampagne von Langstrecken-Drohnenangriffen, die auf mindestens 25 Ölraffinerien, Terminals, Depots und Lagereinrichtungen in ganz Westrussland abzielten; einige Beamte der Biden-Administration glauben, dass diese Angriffe zu einem Anstieg der weltweiten Ölpreise und zu einer erheblichen Eskalation und Vergeltung gegen die Ukraine führen werden, wie sie heute Abend bei dem großangelegten Raketenangriff zu beobachten war.

Halten Sie es für einen glücklichen Zufall, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem in Moskau ein massiver Terroranschlag verübt wird, das Weiße Haus Biden die Ukraine wegen ihrer „unerlaubten und dreisten Aktionen“ beklagt? Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass das Biden-Amt versucht hat, einem Angriff zuvorzukommen, von dem es wusste, dass er kommen würde.

Im Laufe des Tages tauchten einige Behauptungen auf, dass sich ISIS zu dem Anschlag bekannt habe. Das Interessante daran ist, dass wir Beweise dafür haben, dass einige ISIS-Mitglieder in der Ukraine gegen Russland gekämpft haben, also entlastet das nicht unbedingt die Ukraine oder die Vereinigten Staaten.

Wie auch immer, in den folgenden Videos werde ich diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten:

Verständnis der Auswirkungen des heutigen Terroranschlags in Russland

INTEL Roundtable w/ Johnson & McGovern: Roundup on Ukraine and Gaza