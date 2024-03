Sadhguru – ein weiterer Pseudo-Guru, der die tödlichen Covid-19-Impfstoffe befürwortete und auch auf dem Weltwirtschaftsforum auftrat.

Von Marica Micallef

Ein weiterer Pseudo-Guru ist Sadhguru oder Jagadish Vasudev, allgemein bekannt als Jaggi. Er wird als indischer spiritueller Lehrer beschrieben und ist Gründer der Isha Foundation mit Sitz in Coimbatore, Indien. „Die 1992 gegründete Stiftung betreibt einen Ashram und ein Yoga-Zentrum, in dem pädagogische und spirituelle Aktivitäten stattfinden. Sadhguru lehrt Yoga seit 1982. Er ist Autor der New York Times-Bestseller Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy und Karma: A Yogi’s Guide to Crafting Your Destiny und ein häufiger Redner auf internationalen Foren.

Sadhguru setzt sich auch für den Schutz der Umwelt vor dem Klimawandel ein und leitet zahlreiche Initiativen wie Project GreenHands (PGH), Rally for Rivers, Cauvery Calling und Journey to Save Soil. Im Jahr 2017 erhielt er den Padma Vibhushan, Indiens zweithöchste zivile Auszeichnung, für seine Beiträge zu Spiritualität und humanitären Diensten. Ebenfalls 2017 enthüllte Sadhguru die Adiyogi Shiva Statue, die weltweit größte Büste, in Coimbatore, Indien“.

Dass er sich gegen den Klimawandel einsetzt, sollte schon aufhorchen lassen, denn dies ist eine weitere politische Agenda im Rahmen der Klimapolitik, deren unheiliges Ziel ein globales Reset-Instrument ist.

Ferner trägt Sadhguru auch zur Agenda des Weltwirtschaftsforums bei. Er wird beschrieben als „Yogi, Mystiker, Visionär und Bestsellerautor, der einen großen Teil der Öffentlichkeit beeinflusst, sich für naturbasierte Klimalösungen einzusetzen und direkt vor Ort zu handeln. Vor drei Jahrzehnten gründete er die Isha Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich dem menschlichen Wohlbefinden verschrieben hat. Er war einer der Hauptredner beim Weltwirtschaftsforum der Vereinten Nationen und bei der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, ein regelmäßiger Redner beim Weltwirtschaftsforum India Economic Summit und bei TED. Empfänger des Padma Vibhushan der indischen Regierung (2017), der höchsten zivilen Auszeichnung, die jährlich vergeben wird.

Sadhguru hat auch mit zahlreichen Artikeln zum Klimawandel zum Forum beigetragen, zuletzt mit dem Artikel „Yogi Sadhguru reflektiert über die Erschöpfung der Ressourcen in einer zukünftigen Welt„, der Teil der Davos Agenda 2022 ist.

Wie der Dalai Lama sprach sich auch Sadhguru für den tödlichen Impfstoff Covid-19 aus. Während einer virtuellen Kommunikation auf dem Bengaluru Tech Summit 2020 drängte Sadhguruurging darauf, dass Hochrisikobevölkerungen, wie Frontarbeiter, vorrangig mit Covid-19 geimpft werden sollten.

„Wenn Sie mich nach Impfstoffen fragen, wäre ich die letzte Person, die sich gegen eine Pandemie impfen lassen würde, einschließlich Covid-19. Höchste Priorität sollte den Risikogruppen wie Polizisten, Ärzten und Randgruppenarbeitern eingeräumt werden. Sie sollten zuerst geimpft werden, um die Pandemie in Indien einzudämmen“, sagte der spirituelle Führer.

„Er fügte hinzu, dass der Impfstoff auch gefährdeten (älteren) Menschen verabreicht werden sollte“, die aufgrund ihrer geringen Immunität und Komorbiditäten ein höheres Risiko haben, an der schweren Krankheit zu erkranken.

Offensichtlich ist Sadhguru, wie viele Pseudo-Gurus, nur ein weiterer sprechender Kopf des Deep-State-Kults, in dem man nicht empor steigen kann, ohne die Regeln der globalistischen Eliten zu befolgen.