John Whitehead zeigt die gefährliche Realität für Amerika 2024 auf: Eine Regierung mit zu viel Macht wird das „kontrollierte Chaos“ nutzen, um ihre Macht zu erhalten

Von John und Nisha Whitehead

Vor dem Hintergrund eines turbulenten und unvorhersehbaren neuen Jahres ist dies eine Pflichtlektüre des Verfassungsanwalts und Freiheitsaktivisten John Whitehead, Gründer des Rutherford Institute.

Bild eins: Man schaltet einfach ein paar ihrer Maschinen, Radios, Telefone und Rasenmäher aus … und wirft sie für ein paar Stunden in die Dunkelheit, und dann lehnt man sich zurück und beobachtet das Muster. Bild zwei: Und dieses Muster ist immer das gleiche? Bild eins: Mit wenigen Variationen. Sie suchen sich den gefährlichsten Feind aus, den sie finden können … und das sind sie selbst. Und alles, was wir tun müssen, ist, uns zurückzulehnen … und zuzusehen … und sie sich selbst zerstören zu lassen. „Die Monster sind in der Maple Street fällig“, Twilight Zone

Wird 2024 das Jahr sein, in dem die Übung des Tiefen Staates in kontrolliertem Chaos endlich einer apokalyptischen Demontage unserer konstitutionellen Republik oder dem, was von ihr übrig ist, den Weg ebnet?

Alle Anzeichen scheinen in diese Richtung zu deuten.

Seit Jahren treibt uns die Regierung an den Rand eines nationalen Nervenzusammenbruchs.

Dieser Zusammenbruch – ausgelöst durch polarisierende Zirkuspolitik, von den Medien geschürte Massenhysterie, Militarisierung und Militainment (das Verkaufen von Krieg und Gewalt als Unterhaltung), ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht angesichts wachsender Korruption, die Entfremdung der Regierung von der Bevölkerung und eine Wirtschaft, die einen Großteil der Bevölkerung um ihr Überleben kämpfen lässt – hat sich in dem polarisierten, manipulierten Chaos, dem Wahnsinn und der Tyrannei manifestiert, die heute das Leben im amerikanischen Polizeistaat ausmachen.

Warum baut der tiefe Staat diesen gesellschaftlichen Wahnsinn auf? Was springt für die Regierung dabei heraus?

Was sich vor uns abspielt, ist eine abschreckende Lektion in Social Engineering, die die Bevölkerung auf politische Zirkusvorstellungen und zeitlich günstig zeitlich aufeinander abgestimmte Spektakel fixiert, davon ablenkt, sich zu sehr auf die Machtübernahme der Regierung zu konzentrieren, und unfähig ist, geschlossen für die Verteidigung unserer Freiheiten einzutreten.

Das ist nicht verschwörerisch.

Es ist ein Machtspiel.

Rod Serling, der Schöpfer der Twilight Zone, verstand die Dynamik hinter diesem Machtspiel.

In der Twilight-Zone-Episode „The Monsters Are Due on Maple Street“ stellte sich Serling eine Welt vor, in der die Machthaber ein soziales Experiment durchführen, um herauszufinden, wie lange es dauern würde, bis sich die Bewohner einer kleinen amerikanischen Nachbarschaft, verängstigt durch einen plötzlichen Stromausfall und gefangen in der Angst vor dem Unbekannten, in einen irrationalen Mob verwandeln und gegeneinander hetzen würden.

Es dauert gar nicht lange.

Auch in dem apokalyptischen Netflix-Thriller Leave the World Behind (produziert vom Studio von Barack und Michelle Obama) führen unerklärliche Krisen zu einem technologischen Blackout, der die Bevölkerung ohne Verbindung, desorientiert, isoliert, misstrauisch und von mysteriösen Krankheiten und einander angegriffen zurücklässt.

Wie einer der Charaktere von Leave the World spekuliert, könnte der Schuldige hinter den eskalierenden Katastrophen, die von WiFi-Ausfällen und mysteriösen Gesundheitsproblemen bis hin zu Städten reichen, die von abtrünnigen Kräften belagert werden, das Ergebnis einer militärischen Kampagne sein, die darauf abzielt, eine Nation zu destabilisieren, indem sie die Menschen zwingt, sich gegeneinander zu wenden.

Dieses Szenario ist gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, auf welch vielfältige Weise die Regierung bereits in der Lage ist, Krisen zu inszenieren, um Angst zu schüren, Hysterie zu schüren, die Nation zu destabilisieren und das Kriegsrecht zu verhängen.

Wir dürfen nie vergessen, dass die Regierung nicht mehr existiert, um dem Volk zu dienen, seine Freiheiten zu schützen und sein Glück zu sichern.

Vielmehr sind „wir, das Volk“ die unglücklichen Opfer der teuflischen Machenschaften eines in epischem Ausmaß durchgeführten Programms, dessen einziger Zweck es ist, die Machthaber dauerhaft (und gewinnbringend) zu beschäftigen.

So entsteht Tyrannei, und die Freiheit fällt.

Fast jede Tyrannei, die von der US-Regierung gegen die Bürger ausgeübt wird – angeblich, um unsere Sicherheit und die Sicherheit der Nation zu gewährleisten – ist das Ergebnis einer Bedrohung, die auf die eine oder andere Weise von unserer eigenen Regierung erzeugt wurde.

Denken Sie darüber nach: Cyberkriegsführung. Terrorismus. Bio-chemische Angriffe. Das atomare Wettrüsten. Überwachung. Die Drogenkriege. Extremismus im Inland. Die COVID-19-Pandemie.

In fast jedem Fall hat die US-Regierung in ihrer typischen machiavellistischen Art und Weise die Saat des Terrors im In- und Ausland gesät, um ihre eigenen totalitären Befugnisse auszuweiten.

Bedenken Sie, dass dieselbe Regierung jede Technologie, die uns als zu unserem Besten verkauft wird – GPS-Geräte, Überwachungssysteme, nicht-tödliche Waffen usw. -, gegen uns eingesetzt hat, um uns zu verfolgen, zu fangen und zu kontrollieren.

Verstehen Sie jetzt, worum es geht?

Die US-Regierung schützt uns nicht vor Bedrohungen unserer Freiheiten.

Die US-Regierung schafft die Bedrohungen für unsere Freiheiten.

Es ist bezeichnend, dass in Leave the World Behind die Hauptfiguren – auf dem Weg in den Familienurlaub – vor der Katastrophe völlig vergesslich sind, mit ihren elektronischen Geräten verbunden und voneinander und von der Welt um sie herum abgeschottet. Hinzu kommt, dass die Teenager-Tochter der Familie, Rose, darauf fixiert ist, sich Episoden von Friends anzusehen, selbst als die Welt um sie herum zusammenbricht. Wie die Fernsehkritikerin Jen Chaney erklärt, unterstreicht die Präsenz der Sitcom in der Geschichte, „wie sehr sich die Menschen nach Eskapismus sehnen, anstatt sich auf die tatsächliche Gegenwart einzulassen, eine andere Art, die Welt hinter sich zu lassen„.

Wir befinden uns in einer ähnlichen eskapistischen Blase und leiden unter einer „Krise des Jetzt„, die uns ablenkt, täuscht, amüsiert und von der Realität isoliert.

Professor Jacques Ellul untersuchte dieses Phänomen der überwältigenden Nachrichten, des kurzen Gedächtnisses und des Einsatzes von Propaganda, um versteckte Ziele zu fördern. „Ein Gedanke verdrängt den anderen; alte Fakten werden von neuen verfolgt“, schrieb Ellul.

„Unter diesen Bedingungen kann es kein Denken geben. Und in der Tat denkt der moderne Mensch nicht über die aktuellen Probleme nach, er fühlt sie. Er reagiert, aber er versteht sie nicht, und er übernimmt auch keine Verantwortung für sie. Er ist noch weniger in der Lage, Widersprüche zwischen aufeinanderfolgenden Fakten zu erkennen; die Fähigkeit des Menschen, zu vergessen, ist unbegrenzt. Dies ist einer der wichtigsten und nützlichsten Punkte für die Propagandisten, die immer sicher sein können, dass ein bestimmtes Propagandathema, eine Aussage oder ein Ereignis innerhalb weniger Wochen vergessen sein wird.“

Doch wir lassen uns nicht nur von unseren elektronischen Geräten ablenken und von Unterhaltungsspektakeln ablenken, sondern wir werden auch durch politisches Theater polarisiert, das darauf abzielt, uns zu spalten und im Krieg miteinander zu halten.

Dies ist die eigentliche warnende Geschichte von Leave the World Behind und „The Monsters Are Due on Maple Street“: Wir werden von Kräften manipuliert, die sich unserer Kontrolle entziehen.

Ein populäres Meme, das vor einiger Zeit kursierte, beschrieb dies folgendermaßen:

„Wenn du 100 rote Feuerameisen und 100 große schwarze Ameisen fängst und sie in ein Glas steckst, wird zunächst nichts passieren. Wenn man aber das Glas heftig schüttelt und sie wieder auf den Boden wirft, kämpfen die Ameisen, bis sie sich schließlich gegenseitig umbringen. Das Problem ist, dass die roten Ameisen die schwarzen Ameisen für den Feind halten und umgekehrt, während der wahre Feind die Person ist, die das Glas geschüttelt hat. Das ist genau das, was heute in der Gesellschaft passiert. Liberal gegen konservativ. Schwarz gegen Weiß. Pro Maske vs. Anti Maske. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wer das Glas schüttelt … und warum?“

Wie ich in meinem Buch „Schlachtfeld Amerika“ deutlich mache: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries (Die Tagebücher von Erik Blair) deutlich mache, hat die Regierung nie aufgehört, das Glas zu schütteln.