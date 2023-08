Journalist: Gonzalo Lira an ungarischer Grenze festgenommen – ihm drohen 8 Jahre Haft

Der ukrainekritische Blogger Gonzalo Lira ist seit mehr als 36 Stunden nicht mehr erreichbar. Möglicherweise ist er erneut vom ukrainischen Geheimdienst verhaftet worden, teilte der russisch-amerikanische Publizist und Politologe Mark Sleboda mit, der mit Lira in Kontakt stand. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme gibt es nicht.

Der chilenisch-amerikanische Blogger und Politkommentator Gonzalo Lira ist erneut verschwunden. Sein letztes Video postete er am frühen Dienstagmorgen. Er setzte sich eine Frist von zwölf Stunden für den Grenzübertritt nach Ungarn, wo er politisches Asyl beantragen wollte. Eine Nachricht im Vorfeld des Ausreiseversuchs lautete: „Wenn Ihr in den nächsten zwölf Stunden nichts von mir hört, dann bin ich auf dem Weg in ein Arbeitslager! Wünscht mir Glück.“