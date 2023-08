WEF setzt der Klima-Propaganda die Krone auf

Der Klimaaktivist Mike Hudema, der früher für Greenpeace arbeitete, macht auf ein dystopisches Video des Weltwirtschaftsforums aufmerksam. Hier auf Facebook zu finden)

Wenn wir in den nächsten Jahrzehnten keine Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, werden laut WEF die Eiskappen in den 2030er-Jahren schmelzen und den Meeresspiegel um nicht weniger, als 20 Zentimeter ansteigen lassen.

Das WEF warnt auch davor, dass 90 Prozent der Korallenriffe durch menschliche Aktivitäten bedroht sind und rund 60 Prozent vom Aussterben bedroht sind.

Allerdings war die Korallendichte im Great Barrier Reef noch nie so hoch wie heute.

So wird die Welt in den nächsten 100 Jahren aussehen … wenn wir nicht handeln. Wir haben keine Zeit für den Tagesablauf. Keine Zeit zu verlieren, kein Planet B.

This is what the world will look like over the next 100 years…if we fail to act. We have no time for business as usual.



No time to waste, no planet B. #ActOnClimate #climateemergency #climate #energy #tech #solar #wind #GreenNewDeal pic.twitter.com/x8RO1mCLja