Tausende von ahnungslosen Menschen fallen auf gefälschte, von künstlicher Intelligenz (KI) generierte Mädchen herein. Der Aufstieg des KI-E-Girls.

Tausende von ahnungslosen Menschen fallen auf gefälschte, von künstlicher Intelligenz (KI) generierte Mädchen herein, die provokative Fotos online posten, wobei viele „virtuelle Influencer“ Hunderttausende von Abonnenten und Abonnenten anhäufen.

Ein „Mädchen“ namens Milla Sofia behauptet, eine „virtuelle Influencerin und Modemodel“ aus Finnland zu sein und wird von über 50.000 Menschen auf Instagram, 100.000 Menschen auf TikTok und knapp 15.000 Menschen auf Twitter verfolgt. In ihrem Profil heißt es: „Ob auf dem Laufsteg oder in der digitalen Welt, meine Leidenschaft ist es, die neuesten Trends zu präsentieren und die Grenzen der sich ständig weiterentwickelnden Modeindustrie zu verschieben.“

Ihr Profil macht keinen Hehl daraus, dass sie eine „KI-Kreation“ ist, wirkt aber so lebensecht, dass die meisten Menschen, die ihr auf verschiedenen Social-Media-Plattformen folgen, noch gar nicht wissen, dass sie gar nicht existiert. In den Kommentaren von Männern zu ihren Posts ist regelmäßig zu lesen: „Du bist so unwiderstehlich, egal welche Farbe du trägst, Divine Millia Sofia“ oder „Du siehst wunderbar, unglaublich hübsch, wunderschön, umwerfend und atemberaubend aus“.

Der Aufstieg virtueller Influencer ist eine „rätselhafte neue Wendung auf dem Weg zu KI-Inhalten“, erklärt Victor Tangermann von Futurism und fügt hinzu: „Wenn wir menschlichen Influencern folgen, um einen parasozialen Eindruck von einem glamourösen Lebensstil zu bekommen, warum sollten wir dann einem Bot folgen?

Obwohl KI erst in jüngster Vergangenheit eingeführt wurde, entwickelt sie einen immer stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft. Die Technologie wird unter anderem eingesetzt, um russische Soldaten dazu zu bringen, strategische Informationen an die ukrainische Armee weiterzugeben, und Komiker geben zu, dass ihnen „die Ideen ausgehen“.