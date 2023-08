Putin bereitet einen noch größeren Krieg in der Ukraine vor. Der Westen vergisst Russlands Ressourcen

Ein Gesetz, das dem Kreml erlaubt, weitere Hunderttausende Soldaten in den Kampf zu schicken, offenbart eine traurige Wahrheit: Weit davon entfernt, einen Ausweg aus dem Krieg in der Ukraine zu suchen, bereitet sich Wladimir Putin auf einen noch größeren Krieg vor.

Verständlicherweise wollen viele in der Ukraine und im Westen glauben, dass der russische Präsident in die Enge getrieben wird. Der Westen bleibt vorerst in seiner Unterstützung Kiews geeint, und Ströme moderner Waffen und Geldes unterstützen die ukrainischen Kriegsanstrengungen. Schließlich wecken der von Wagners Söldnerführer Jewgeni Prigoschin inszenierte Aufstand und sichtbare Machtkämpfe unter den obersten russischen Militärs die Hoffnung, dass die Kriegsmaschinerie des Kreml zusammenbricht. Doch die Verbündeten von Wolodymyr Selenskyj vergessen, über welche Ressourcen Russland verfügt – es kann sich einen langen Krieg leisten, warnt der Politologe Alexandr Gabuev, Direktor des Carnegie Eurasia Center in Berlin.

Trotz der Sanktionen ist die Kriegskasse des Kremls noch prall gefüllt, dank der Energiegewinne des vergangenen Jahres und auch dank der Anpassungsfähigkeit der russischen Rohstoffexporteure, die neue Kunden gefunden haben und ihre Zahlungen weitgehend in Yuan abwickeln.

Sollte sich der Haushaltsdruck verschärfen, könnte die russische Zentralbank den Rubel weiter abwerten, was die Bezahlung von Soldaten und Arbeitern in der Rüstungsindustrie erleichtern würde.

Was den Krieg selbst angeht, scheint Putin von der ukrainischen Gegenoffensive noch unbeeindruckt zu sein. Auch wenn Kiew weitere Vorstöße unternimmt, kann der Kreml diese als vorübergehend abtun. Putin geht davon aus, dass die potenziell mobilisierbaren Arbeitskräfte Russlands drei- bis viermal so groß sind wie die der Ukraine, und die einzige dringende Aufgabe besteht darin, diese Ressource nach Belieben zu nutzen: viel mehr Menschen zu mobilisieren, sie zu bewaffnen, auszubilden und in den Kampf zu schicken.

Die obere Altersgrenze für die Wehrpflicht wurde von 27 auf 30 Jahre angehoben und könnte in Zukunft noch weiter angehoben werden. Diese Maßnahmen und die massiven staatlichen Investitionen in den Ausbau der Rüstungsproduktion sollen Putin helfen, eine größere und besser ausgerüstete Armee aufzubauen.

Eine parallele Taktik ist die Strangulierung der ukrainischen Wirtschaft. Da der Kreml weiß, dass der ukrainische Haushalt von der Unterstützung seiner westlichen Verbündeten abhängt, will er Kiew alle Einnahmequellen entziehen. Deshalb zog sich Moskau nicht nur aus dem Getreideabkommen zurück, das ukrainische Agrarexporte über das Schwarze Meer ermöglichte, sondern startete auch massive Luftangriffe auf ukrainische Häfen, um jede Möglichkeit einer Wiederbelebung des Abkommens zu zerstören.

Dieselbe Logik liegt den russischen Luftangriffen auf zivile Infrastruktur zugrunde: Sie zielen darauf ab, ukrainische Städte unbewohnbar zu machen und den Wiederaufbau zu behindern.

Das schnelle Wiedererstarken des russischen Militärs und die fortschreitende Dezimierung der ukrainischen Wirtschaft und Streitkräfte werden zu wachsender Frustration im Westen und einem Rückgang der materiellen Unterstützung für Kiew führen. Um diesen Prozess zu beschleunigen und den Willen des Westens zu brechen, droht Moskau mit Eskalation, einschließlich der Ausweitung des Konflikts auf NATO-Territorium über Weißrussland mithilfe der dort stationierten Wagner-Söldner.

Putin hat viele Fehler begangen. Aber solange er an der Macht ist, wird er seine immer noch enormen Ressourcen einsetzen, um seine Besessenheit, die Ukraine zu zerstören und zu unterwerfen, zu verwirklichen. Während die westlichen Staats- und Regierungschefs über Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine im dritten Jahr dieses katastrophalen Krieges nachdenken, muss jede langfristige Strategie diese Realität berücksichtigen.