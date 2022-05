Journalist: „Schwabs Weltwirtschaftsforum hat seine eigene paramilitärische Polizeitruppe“.

Am Montag wurde der amerikanische Journalist Jack Posobiec auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos verhaftet. Nachdem sich die Reporterin Savanah Hernandez von Rebel News näherte und zu filmen begann, blies die Polizei zum Angriff.

Im Gespräch mit TurningPointUSA erklärt Posobiec, was genau passiert ist. Er sagte, dass das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab über eine eigene paramilitärische Polizeitruppe verfügt.

Zwei Lieferwagen voller Polizeibeamter trafen ein. Die Beamten stürmten mit vorgehaltenen Maschinengewehren hinaus. Der Journalist und seine Kollegen mussten ihre Taschen leeren und wurden durchsucht.

Exclusive Interview LIVE from Davos🚨👇@JackPosobiec spoke to @theisabelb on being detained by WEF Police while covering the World Economic Forum #greatreset pic.twitter.com/9kkJLXnuRu