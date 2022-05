US-Militärexperte: Russland erringt wichtige Siege im Donbass, muss sich auf neues „NATO-Spiel“ einstellen

Die NATO hat den Einsatz erhöht, indem sie die Ukraine mit schweren Waffen überschwemmt und versucht, den Konflikt in die Länge zu ziehen, sagt Scott Ritter, ein Militäranalyst und ehemaliger Geheimdienstoffizier der US-Marine.

Sputnik: In einem kürzlich geführten Sputnik-Interview sagten Sie, wenn Russland in der Lage sei, „eine Art von nachweisbarem Sieg auf dem Schlachtfeld zu erringen, der so groß ist, dass die unvermeidliche Niederlage der Ukraine der europäischen Gemeinschaft vorgespielt wird, würde das die Bereitstellung von Waffen [durch den Westen] in einer vergeblichen Übung dämpfen.“ Könnte die Kapitulation des ukrainischen Militärs, der Nationalgarde und der Neonazis in Asowstal als ein solcher Sieg betrachtet werden?

Scott Ritter: Es ist ein beeindruckender Sieg. Es ist ein wichtiger Sieg. Es ist ein strategischer Sieg, aber es ist nicht der Sieg über westliche Waffen, von dem ich gesprochen habe. Es war ein statischer Sieg, der erreicht wurde, nachdem die Verteidiger in den Untergrund getrieben worden waren. Das war die zweite Hälfte der Schlacht. Es war kein Kampf gegen ukrainische Truppen, die vor allem mit dieser neuen Welle militärischer Hilfe ausgebildet und ausgerüstet worden waren. Jetzt findet diese Schlacht statt. Ich denke, mit dem, was wir im Donbass sehen, sehen wir die potenzielle Bildung mehrerer Kessel, die das Potenzial haben, viele Tausende von ukrainischen Truppen einzukesseln. Das ist der Sieg, der meiner Meinung nach das Blatt wenden könnte, wenn es darum geht, die Meinung in Europa und anderswo zu formen oder zu beeinflussen.

Sputnik: Am 21. Mai unterzeichnete Biden ein 40 Milliarden Dollar schweres Militärhilfepaket für die Ukraine. Könnte die Bereitstellung neuer Waffen zu einem Wendepunkt für Kiew werden?

Scott Ritter: Das könnte es nicht, es ist ein Wendepunkt. Das heißt aber nicht, dass die Ukraine das Spiel gewinnt. Aber Russland begann die spezielle Militäroperation mit einer begrenzten Anzahl von Truppen und mit klar definierten Zielen, die mit dieser begrenzten Anzahl von Truppen erreicht werden sollten.

Heute hat Russland immer noch dieselbe Anzahl von Truppen und dieselben Ziele. Aber anstatt auf das ukrainische Militär zu treffen, wie es zu Beginn des Konflikts existierte, trifft es jetzt auf ein ukrainisches Militär, das durch ein Waffenpaket unterstützt wird, das allein schon fast dem Verteidigungshaushalt Russlands in einem Jahr entspricht. Ich glaube, der Verteidigungshaushalt Russlands belief sich 2021 auf rund 43 Milliarden Dollar.

Dieses Paket, das gerade bereitgestellt wurde, entspricht fast diesem Betrag, und wenn man es zu dem hinzurechnet, was in den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 bereits bereitgestellt wurde, sind es 53 Milliarden Dollar. Das sind fast 10 Milliarden Dollar mehr, als Russland in einem Jahr für sein gesamtes Militär ausgibt. Das ändert das Spiel. Noch einmal: Das 40-Milliarden-Dollar-Paket besteht nicht nur aus Waffen. Ein großer Teil davon ist humanitäre Unterstützung und dann noch andere finanzielle Unterstützung. Aber es ist immer noch… Die Menge an Geld, die in Form von Waffen bereitgestellt wird, ist sehr hoch.

Die Vereinigten Staaten und die NATO stellen den Ukrainern auch nachrichtendienstliche Unterstützung in Echtzeit zur Verfügung. Das ist ein entscheidender Faktor. Und die NATO-Länder haben der Ukraine jetzt eine strategische Tiefe zur Verfügung gestellt, die über Polen und Deutschland zurückreicht, wo Stützpunkte genutzt werden, um die ukrainischen Streitkräfte an den neuen Waffen zu schulen, die zur Verfügung gestellt werden.

Das Spiel hat sich geändert. Es ist heute ein völlig anderes Spiel als das, das am 24. Februar begann. Russlands spezielle Militäroperation operiert weiterhin mit den Ressourcen, die auf der Grundlage der am 24. Februar bestehenden militärischen Fähigkeiten zugewiesen wurden. Diese militärische Fähigkeit, diese militärische Realität hat sich geändert. Russlands Fähigkeiten haben sich nicht geändert. Es ist also ein anderes Spiel. Das bedeutet nicht, dass Russland verlieren wird, aber es bedeutet, dass Russland sich wahrscheinlich an diese neue Realität anpassen muss.

Wir können hier sitzen und das 40-Milliarden-Dollar-Paket angreifen. Wir können sagen, dass ein Großteil davon alte Waffen sind. Wir können sagen, dass die Ukrainer an einigen dieser Waffen nicht ausgebildet sind, dass die Wartung der Waffen schwierig wäre, dass Russland in der Lage sein könnte, einige dieser Waffen zu stoppen, bevor sie auf das Schlachtfeld gelangen. Und all das ist wahr. 40 Milliarden Dollar sind eine Menge Geld, und damit kann man eine Menge Waffen kaufen. Das ist eine Menge an Verbotsmaßnahmen. Und ich glaube nicht, dass Russland bewiesen hat, dass es alles bekommen kann. Wir haben gesehen, dass einige dieser modernen Waffen an der Front auftauchen, was bedeutet, dass Russland sie nicht verbietet.

Sputnik: Könnten Sie bitte eine Prognose darüber abgeben, wie sich die militärische Situation nach dem Fall von Asowstal entwickeln wird? Wird es Russland gelingen, 8.000-15.000 Streitkräfte der Ukraine in Richtung Slawisch-Kramatorsk einzukesseln?

Scott Ritter: Nun, zunächst zum letzten Teil Ihrer Frage. Wenn ich meine Fähigkeiten mit einem unvollständigen Datensatz nutze, glaube ich, dass Russland seine erklärten operativen Ziele auf dem Schlachtfeld im Donbass erreicht, einschließlich des Potenzials, Zehntausende von ukrainischen Streitkräften einzukreisen. Und einige dieser Umzingelungen finden in diesem Moment statt, vor allem in der Nähe von Sewerodonezk, um einige andere Gebiete zu erobern. Ich glaube also, dass Russland kurz davor steht, einige sehr wichtige Siege auf dem Schlachtfeld zu erringen, die seine Ziele der zweiten Phase, die Befreiung des Donbass von den ukrainischen Streitkräften, immens vorantreiben werden.

Wir erfuhren erst Ende März von der zweiten Phase der speziellen Militäroperation, als Russland plötzlich sagte: Okay, Phase eins ist vorbei. Jetzt beginnen wir Phase zwei. Wenn wir nun die erste Phase bewerten wollen, müssen wir fragen, was die Ziele der ersten Phase waren – und Russland sagte, die Ziele seien die Gestaltung des Schlachtfeldes. Das heißt, das Ziel der Befreiung des Donbass und andere unausgesprochene, aber offensichtliche Ziele wie die Sicherung der Wasserversorgung der Krim zu erreichen, und deshalb sehen wir den Brückenkopf von Cherson, die Schaffung einer Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass und der Russischen Föderation. Und das ist auch der Grund für den Vorstoß an der Asowschen Küste. Ich denke, das ist Teil des Pakets zur Befreiung des Donbass.

Und anscheinend war Russland im März, Mitte oder Ende März, der Meinung, dass es alle Ziele der ersten Phase erreicht hatte, d. h., es hatte das Schlachtfeld geformt, es hatte genügend ukrainische militärische Kapazitäten zerstört oder neutralisiert, sodass es sich nun auf eine erfolgreiche Schlacht in Phase zwei konzentrieren konnte, die sich auf den Donbass konzentrierte.

Und in Phase zwei sollen die Aufgaben, die militärischen Aufgaben der Befreiung des Donbass, der Bau der Landbrücke und die Sicherung der Wasserversorgung der Krim abgeschlossen werden. Und das scheint ein wichtiger militärischer Sieg zu sein. Und das ist er auch. Aber jetzt gehen wir zurück zu Phase eins. Denn Russland hat gesagt, dass es zusätzlich zu den territorialen Aspekten dieses Sieges zwei weitere militärische Aufgaben zu erfüllen hat, nämlich die Entnazifizierung und die Entmilitarisierung, und diese militärischen Aufgaben werden erfüllt. Und das ist der wirklich wichtige Teil, ein politisches Ziel.

Die Ziele Russlands in dieser Sache – und das hat Russland gesagt – eine dauerhaft neutrale Nicht-NATO-Ukraine, verbunden mit den strategischen Zielen, die von Russland umrissen wurden. Ich glaube, am 17. Dezember, als sie zwei Vertragsentwürfe vorlegten, einen an die Vereinigten Staaten, einen an die NATO, hieß es, dass Russland die derzeitige Situation in Europa, d.h. die Situation zwischen der NATO und Russland, für inakzeptabel hält, und das geht über die Ukraine hinaus, über ein einfaches Nein zur Osterweiterung der NATO. Und es beinhaltet, dass die NATO mit Russland zusammenarbeiten muss, um neu zu definieren, wie die europäische Sicherheit aussieht, und dass der neue europäische Sicherheitsrahmen den Rückzug der NATO auf die Linien von 1990-1997 beinhalten muss. Das sind die erklärten Ziele Russlands.

Und jetzt spricht der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin davon, diesen Konflikt zu nutzen, um Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, indem er so viele Opfer fordert, dass Russland so geschwächt wird, dass es nie wieder eine solche Operation in Europa durchführen kann.

Das ist ein völlig anderes Ziel als das, was die Vereinigten Staaten zu Beginn sagten. Und die NATO hat sich auf dieses Ziel eingelassen. Ich will damit sagen, dass Russland nach Abschluss der zweiten Phase immer noch mit einer feindseligen Ukraine konfrontiert sein wird, die heute enger mit der NATO verbunden ist als zu Beginn des Konflikts. Und mit einer NATO, die nicht bereit ist, Russlands Forderungen nach einem neuen europäischen Sicherheitsrahmen, in dem beide Seiten in Frieden miteinander leben können, zu akzeptieren, sondern die sich vielmehr darauf konzentriert, Russland und die Ukraine durch kontinuierliche Kampfeinsätze zu vernichten. Das bedeutet, dass Russland besser eine dritte Phase ins Auge fasst, denn dieser Krieg ist nicht vorbei, wenn sie mit Phase zwei fertig sind.