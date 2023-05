Journalist: UN, WHO und Bill Gates arbeiten daran, Pädophilie auf der ganzen Welt zu normalisieren

Die UN, die WHO und Nichtregierungsorganisationen wie die Gates Foundation wollen kleine Kinder sexualisieren“ und ihr natürliches Abwehrsystem“ gegen Sexualstraftäter zerstören“, so David Sorensen.

Die Vereinten Nationen (UN) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeiten daran, Pädophilie weltweit zu normalisieren, so der niederländische Autor und Journalist David Sorensen.

„Ich habe jetzt mehrere Monate daran gearbeitet, Beweise zu sammeln, die unbestreitbar und schlüssig zeigen, dass die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation und andere Organisationen wie Planned Parenthood und die Bill & Melinda Gates Foundation […] überall auf der Welt daran arbeiten […], die Erziehung in Kindergärten und Grundschulen vollständig zu übernehmen“, sagte Sorensen im Podcast Truth for Health, der von Dr. Elizabeth Lee Vliet moderiert wird.

Diese Organisationen wollen nicht nur „kleine Kinder sexualisieren“, sondern auch „ihr natürliches Abwehrsystem niederreißen, sodass sie für Sexualstraftäter völlig offen sind, überall und jederzeit.“

„Sie sagen buchstäblich, dass jedes Kind ab dem Alter von null Jahren ein sexuelles Wesen ist, dass es unabhängig vom Alter ein sexuelles Wesen ist“, fuhr er fort. „Und das heißt, Sex zu haben, ist ihr Menschenrecht. Deshalb muss jedes Kind Sexualpartner haben und von den Schulen angeleitet werden, vom jüngsten Alter an sexuelle Beziehungen einzugehen“.

In ihren „Internationalen technischen Leitlinien zur Sexualerziehung“ fördern die Vereinten Nationen eine „umfassende Sexualerziehung“, die darauf abzielt, „Kinder und Jugendliche mit Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Werten auszustatten, die sie in die Lage versetzen, […] respektvolle soziale und sexuelle Beziehungen zu entwickeln[.]“

In diesen Richtlinien werden Pädagogen angewiesen, Kinder ab dem Alter von neun Jahren über Masturbation aufzuklären.

Die „Standards für die Sexualerziehung in Europa“ der WHO sind sogar noch expliziter und beginnen in einem noch jüngeren Alter. So rät sie Erziehern, Kinder im Alter von null bis vier Jahren über „Genuss und Vergnügen bei der Berührung des eigenen Körpers“ und „frühkindliche Masturbation“ zu informieren.

Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren sollen über „Sex in den Medien (einschließlich Internet)“ unterrichtet werden, so die WHO-Leitlinien.

Ferner rät die WHO den Erziehern, Kinder im Alter von neun bis 12 Jahren in die Lage zu versetzen, „eine bewusste Entscheidung zu treffen, ob sie sexuelle Erfahrungen machen wollen oder nicht“, was fälschlicherweise impliziert, dass Kinder in einem so jungen Alter in der Lage sind, in Sex einzuwilligen.

Die Rutgers-Stiftung: Ein globales Netzwerk für Pädophilie?

Sorensen erzählte die Geschichte der niederländischen Rutgers-Stiftung, die „in 27 Ländern der Welt tätig ist“, um „Sexualerziehung“ zu lehren, und deren Gründer „regelmäßige Sexreisen nach Asien unternahm, wo er systematisch Kinder, asiatische Sexsklaven, missbrauchte“. Außerdem „veröffentlichte er eine Zeitschrift, die für Pädophilie warb“, so Sorensen.

Die Rutgers-Stiftung wird von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert und steht in enger Verbindung mit der WHO, den Vereinten Nationen und Planned Parenthood.

Der jüngste Sexualkundelehrplan von Rutgers, Spring Fever, „drängt das Thema Homosexualität aggressiv auf ahnungslose und verletzliche Kinder“, schreibt Sorensen in seinem Exposé. Er zeigt Bilder aus Comics, die im Lehrplan enthalten sind und die den Kindern vermitteln, dass es in Ordnung ist, Sex mit anderen Kindern zu haben, solange es „einvernehmlich“ ist und sie mindestens 9 Jahre alt sind.

Ein Kinderbuch, das von Rutgers für den Einsatz in Grundschulen empfohlen wird, lehrt Kinder über orales Sexualverhalten, wie die von Sorensen zur Verfügung gestellten Fotos zeigen.

Globale Eliten „dienen den Mächten der Finsternis

„Wissen Sie, diese Leute dienen den Mächten der Finsternis, den Mächten des Bösen in einer Weise, die Sie und ich nicht begreifen können“, sagte Sorensen zu Dr. Vliet.

„Laut dem Internationalen Juristenkomitee sollte Sex mit Kindern nicht als kriminelle Handlung betrachtet werden, wenn das Kind dem zustimmt. Dies ignoriert die Tatsache, dass Erwachsene einen starken mentalen Vorteil gegenüber einem kleinen Kind haben, das keine psychologische Verteidigung gegen die Überredungskünste eines gerissenen Raubtiers hat.“

„Sie verwenden sehr ausgeklügelte Techniken, um ein Kind mental zu präparieren und es davon zu überzeugen, dass dies wunderbar ist, dass es gut ist usw.“, so Sorensen. „Sehr selten geht es dabei um Gewalt oder Vergewaltigung. Nein, es geht immer um ‚Zustimmung‘. Es geht immer darum, ob sie Techniken, psychologische Techniken anwenden, um ein Kind zur ‚Einwilligung‘ zu bringen.“

Vorstoß der UN zur Entkriminalisierung der Pädophilie

Im April 2023 veröffentlichten drei UN-Organisationen einen Bericht, der die Entkriminalisierung von Sex mit Minderjährigen vorsah:

Was die Durchsetzung des Strafrechts betrifft, so muss jedes vorgeschriebene Mindestalter für die Einwilligung zum Geschlechtsverkehr in nicht diskriminierender Weise angewandt werden. Die Durchsetzung darf nicht an das Geschlecht der Beteiligten oder das Alter der Einwilligung in die Ehe geknüpft sein. Ferner können sexuelle Handlungen, an denen Personen beteiligt sind, die das im Inland vorgeschriebene Mindestalter für die Einwilligung zum Geschlechtsverkehr nicht erreicht haben, in der Tat, wenn auch nicht rechtlich, einvernehmlich sein. In diesem Zusammenhang sollte die Durchsetzung des Strafrechts die Rechte und die Fähigkeit von Personen unter 18 Jahren widerspiegeln, Entscheidungen über einvernehmliche sexuelle Handlungen zu treffen, sowie ihr Recht, in sie betreffenden Angelegenheiten gehört zu werden.

In einer anschließenden Erklärung versuchte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, die Bemerkungen in dem umstrittenen Dokument herunterzuspielen, indem er sagte, dass sie nur für „Jugendliche ähnlichen Alters für einvernehmliche, nicht-ausbeuterische sexuelle Aktivitäten“ untereinander gelten würden, obwohl der Bericht nie sagte, dass er nur für „Jugendliche ähnlichen Alters“ gilt.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im vollständigen Exposé von David Sorensen hier.