Die Covid-Täuschung: Die schwerwiegenden Folgen der mangelnden Rechenschaftspflicht

Paul Craig Roberts

„Dies ist vorsätzlicher, absichtlicher Massenmord. Daran gibt es absolut keinen Zweifel, denn alles andere ergibt keinen Sinn. Wir werden sie bekommen.“ – Rechtsanwalt Reiner Fuellmich

Ein Forscher hat herausgefunden, dass 5 % der Covid-„Impfstoff“-Chargen für die große Zahl von „Impfstoff“-Todesfällen und Gesundheitsschäden in den USA verantwortlich sind. Ferner sind die Analysten zu dem Schluss gekommen, dass die aufeinanderfolgende Kennzeichnung der Chargen nach Toxizitätsgraden ein Beweis für eine vorsätzliche Verletzung der Bundesvorschriften ist, die eine einheitliche Dosierung vorschreiben.

Bei Pfizer waren 4 % der Impfstoffchargen für alle Todesfälle durch den Pfizer-Impfstoff verantwortlich und 5 % der Modena-Dosen für alle Todesfälle durch den Modena-Impfstoff.

Die Toxizität bestimmter Chargen erklärt, warum einige Menschen durch die Covid-Impfung getötet oder gesundheitlich geschädigt wurden, während bei anderen – zumindest bisher – keine unerwünschten Reaktionen auftraten.

Der Forscher stellte fest, dass die hochgiftigen Chargen ein Verteilungsmuster zwischen den Bundesstaaten aufwiesen, und man fragt sich, ob die Verteilung hauptsächlich in den roten Bundesstaaten erfolgte. Die beunruhigendste Schlussfolgerung des Forschers ist jedoch, dass der höchst ungewöhnliche Unterschied in der Toxizität und das ungewöhnliche Verteilungsmuster auf ein „bedeutendes Verbrechen“ hinweisen, das „untersucht werden muss“.

Reiner Fuellmich, der zusammen mit Tausenden Anwälten und Wissenschaftlern, die im deutschen Corona-Untersuchungsausschuss versammelt sind, die Toxizität des Impfstoffs untersucht hat, hat enorme Beweise dafür gesammelt, dass der Impfstoff toxisch ist. Es stellt sich die Frage, warum einige Menschen den Tod oder Verletzungen erlitten haben und andere nicht. Die Antwort liegt in der Inkonsistenz der Impfstoffchargen. Experten wie der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, und der ehemalige Vorsitzende des Gesundheitsausschusses der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Dr. Wolfgang Wodran, sind zu dem Schluss gekommen, dass „kriminelle Handlungen begangen werden“ und dass „ein großes Verbrechen so offensichtlich ist.“

Artikel dazu hier zu finden. Ich ermutige Sie, dies zu tun. Ich werde nun auf die Auswirkungen eingehen.

Wir wissen mit Sicherheit, dass die „Covid-Pandemie“ eine von Angst getriebene Inszenierung war und dass kein Aspekt des Behandlungsprotokolls wirksam oder sinnvoll war. Die Masken schützen nicht. Die Abriegelungen haben mehr geschadet als genutzt. Die Menschenrechte wurden durch erzwungene, unfreiwillige Impfungen mit einer nicht getesteten Substanz verletzt, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung eingesetzt wurde, die voraussetzte, dass es keine bekannten Behandlungs- oder Heilmethoden gab.

Das Erfordernis der Notfallverwendung bedeutete, dass bekannte Heilmittel, die in anderen Ländern wie Brasilien und Indien erfolgreich eingesetzt werden, in den USA und anderen Teilen der westlichen Welt verweigert und verboten werden mussten. Die US-Gesundheitsbehörden und die Presstituierten logen nach Strich und Faden, dass Ivermectin und HCQ gefährliche und nicht zugelassene Medikamente seien. Es hieß, Ivermectin sei ein für den Menschen gefährliches Pferdemedikament. Tatsächlich waren beide Medikamente seit Langem für den menschlichen Gebrauch zugelassen und wurden seit vielen Jahrzehnten verwendet, und ihre Sicherheit war einwandfrei. Ivermectin wird routinemäßig zur Vorbeugung von Flussblindheit in den Teilen Afrikas eingesetzt, in denen der Parasit weitverbreitet ist, und HCQ wird seit Langem zur Vorbeugung von Malaria verwendet.

Korrekt wäre gewesen, dass weder Ivermectin noch HCQ von der FDA für die Behandlung von Covid zugelassen wurden, aber Covid war neu und daher waren die jahrelangen Studien, die Teil des Zulassungsverfahrens sind, nicht erforderlich. In der US-amerikanischen medizinischen Praxis liegt es jedoch im Ermessen der Ärzte, nach Möglichkeiten zu suchen, ihren Patienten zu helfen. Dennoch wurden Ärzte, die mit Ivermectin und HCQ Leben gerettet haben, bestraft. Wenn sie Angestellte der Unternehmensmedizin waren, wurden sie entlassen. Wenn sie in unabhängiger Praxis tätig waren, wurde versucht, ihnen die ärztliche Zulassung zu entziehen. Viele Apotheken wurden daran gehindert, Rezepte für Ivermectin und HCQ auszustellen.

Heute wissen wir, dass kaum jemand an Covid gestorben ist, außer Menschen mit bestehenden Krankheiten, denen die Behandlung verweigert wurde. Erinnern Sie sich an das Covid-Protokoll. Wenn Sie krank wurden, sollten Sie zu Hause bleiben, und wenn es Ihnen schlechter ging und Sie Atemprobleme bekamen, sollten Sie ins Krankenhaus gehen, wo man Sie mit Beatmungsgeräten umbrachte. Offensichtlich sah das Protokoll Atemprobleme als Lungenentzündung an, aber das eigentliche Problem bestand darin, dass das künstlich erzeugte Virus die roten Blutkörperchen daran hinderte, Sauerstoff zu transportieren.

Man darf auch nicht vergessen, dass die Krankenhäuser einen Anreiz hatten, die Zahl der Covid-Todesfälle zu maximieren, da sie für jeden Covid-Todesfall etwa 39.000 Dollar erhielten. Folglich wurden fast alle Todesfälle als Covid-Todesfälle gemeldet, sogar Motorradunfälle, wodurch die gemeldete Covid-Todesrate maximiert und die Menschen zur Impfung getrieben wurden.

Es sei daran erinnert, dass der PCR-Test, der zur Diagnose von Covid verwendet wurde, nach Aussage seines Erfinders nicht in der Lage war, Covid zu diagnostizieren. Der PCR-Test produzierte bis zu 97 % falsch-positive Ergebnisse und übertrieb damit die Pandemie ins Unermessliche.

Bedenken Sie auch, dass die ursprüngliche Erklärung für Covid infiziertes Fledermausfleisch war, das auf einem chinesischen Markt verkauft wurde. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass Covid ein gentechnisch verändertes Virus war und dass der „gain-of-function“-Aspekt, der es ansteckend machte, vom NIH an der Universität von North Carolina finanziert wurde, und dass die Finanzierung nach Wuhan in China verlagert wurde, als Kritik aufkam, weil man befürchtete, dass es gegen die Biowaffen-Konvention verstößt. Bedenken Sie auch, dass ursprünglich die DARPA an der Herstellung des Virus beteiligt war.

Die neue Geschichte besagt, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan entwichen ist, aber wachsamere Menschen glauben, dass das Covid-Virus absichtlich freigesetzt wurde.

Es gibt viele unabhängige Wissenschaftler ohne Interessenkonflikte mit Big Pharma, die den „Impfstoff“ nicht nur für tödlicher als Covid halten, sondern auch für eine Biowaffe. Die jetzt aufgedeckte Tatsache, dass 5 % der Dosen für die unerwünschten Wirkungen verantwortlich sind, deutet eindeutig auf ein Motiv und eine Absicht hin. Dies muss von unabhängigen Wissenschaftlern und Organisationen untersucht werden. Es ist schwer zu erwarten, dass der Kongress, dessen Mitglieder von den Wahlkampfgeldern der Big Pharma abhängig sind, und die für die öffentliche Gesundheit zuständigen Behörden FDA, NIH und CDC, bei denen es sich um Drehtür-Marketingagenten der Big Pharma handelt, die „Covid-Pandemie“ und die toxischen Chargen des Impfstoffs ehrlich untersuchen werden.

Wenn es keine Untersuchung und keine Rechenschaftspflicht gibt, können Sie in naher Zukunft mit noch schlimmeren inszenierten Pandemien rechnen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die USA mit der Bewaffnung von Ebola experimentiert haben, und in den vergangenen zwei Jahren habe ich berichtet, dass zweimal Fläschchen mit tödlichen Pocken entdeckt wurden, die auf dem Ladentisch herumlagen, anstatt unter Verschluss zu sein.

Die Menschen meiner Generation wurden gegen Pocken geimpft, und ein weltweiter Vorstoß löschte die Krankheit aus, wodurch die Impfung der Bevölkerung beendet wurde. Aus welchen Gründen auch immer wurden die Kulturen des Virus in angeblich hochsicheren Labors unter Verschluss gehalten.

Pocken sind von Natur aus hoch ansteckend. Sollte das Virus entweichen oder freigesetzt werden, wäre die Todesrate weitaus höher als bei Covid. Notfallprotokolle würden die Freiheit der Menschen im Wesentlichen beenden, und die menschliche Bevölkerung würde erheblich reduziert werden.

Wegen des Blowbacks sind Biowaffen als Kriegswaffen im Grunde nutzlos, es sei denn, sie können so konstruiert werden, dass sie nur den Feind angreifen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es vor einiger Zeit mehrere Berichte gab, einer davon aus Russland, wonach die CIA russische genetische Informationen sammelte. Russische Wissenschaftler vermuteten, dass Washington Biowaffenforschung betreibt, die sich gegen die Russen richtet.

Biowaffenforschung ist satanisch und verstößt gegen die Biowaffenkonvention. Dass die USA diese illegale Forschung fortsetzen, ist eine Gefahr für jeden Amerikaner und für die ganze Welt. Weiterhin zeugt es von einer rücksichtslosen Gleichgültigkeit der US-Regierung und ihrer Wissenschaftler gegenüber dem Gesetz und dem Leben.

Regierungsbehörden, die im Geheimen außerhalb des Gesetzes operieren, können den Kongress ewig belügen und sich auf die „nationale Sicherheit“ berufen, eine heilige Kuh für den Kongress, und sich der Rechenschaftspflicht entziehen. Wir beobachten derzeit, wie das FBI und das Justizministerium Joe und Hunter Biden weiterhin schützen, während sie Präsident Trump mit falschen Anschuldigungen verfolgen.

Ein Nuklearkrieg ist eine reale Möglichkeit. Die Feindseligkeit der Neokonservativen gegenüber allen Ländern, die dem Unilateralismus der USA Einhalt gebieten können, führt zusammen mit der endlosen Toleranz des Kremls gegenüber Provokationen zu einem Atomkrieg.

Genauso groß ist die Gefahr, dass wir durch die Bewaffnung mit tödlichen Viren durch die US-Regierung ausgerottet werden. Diese Arbeit geht ungehindert weiter und wird mit jeder Art von falschen Argumenten gerechtfertigt. „Unsere Feinde tun es, also müssen wir es auch tun, um uns zu schützen“. Oder wie Fauci, Gates und andere behaupten, wir müssen tödliche Viren herstellen, um sie zu studieren, damit wir ihnen mit Impfstoffen zuvorkommen können.

Diese Argumente sind falsch. Außerdem sind die Folgen eines Atomkriegs und von Biowaffen für die Menschheit und alles Leben so entsetzlich, dass das Streben nach Frieden das höchste aller Ziele ist. Doch Washington strebt nach Hegemonie, was eine Garantie für Krieg ist.

Die Gefahr, in der wir uns befinden, kann nicht überschätzt werden. Nur wenn die Verantwortlichen für die inszenierte Covid-Pandemie zur Rechenschaft gezogen werden, kann das menschliche Leben wieder wichtiger werden als die Profite von Big Pharma und die Freiheit vor der Tyrannei gerettet werden.