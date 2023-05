Plastik ist jetzt überall, auch in Ihrem Gehirn

Der durchschnittliche Mensch verbraucht pro Woche etwa 5 Gramm Plastik – das entspricht etwa der Menge einer Kreditkarte.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Weggeworfene Kunststoffe machen 18,5 % der Mülldeponien aus und 90 % des gesamten Mülls, der in die Weltmeere gelangt. Schätzungen gehen davon aus, dass unsere Ozeane bis 2050 mehr Plastik als Fische enthalten werden. In einigen Meeresgewässern überstieg der Plastikanteil 2006 bereits das Plankton um den Faktor 6:1

Kürzlich wurden in Tierversuchen Plastikpartikel in den Gehirnen von Mäusen gefunden, nur zwei Stunden nachdem die Tiere mikroplastikhaltiges Trinkwasser zu sich genommen hatten.

Wissenschaftler vermuten, dass die Verunreinigung unseres Gehirns mit Mikroplastik zu kognitiven Beeinträchtigungen, Neurotoxizität und veränderten Neurotransmitterwerten führen kann, was wiederum zu Verhaltensänderungen beitragen kann

In ähnlicher Weise kam eine im Januar 2022 veröffentlichte chinesische Studie zu dem Schluss, dass das Einatmen von Plastik mit „offensichtlicher Neurotoxizität“ verbunden ist

Die Kunststoffindustrie verkaufte den Verbrauchern die Idee, dass Kunststoff recycelbar und damit nachhaltig sei, obwohl sie wusste, dass dies finanziell nicht machbar war. Die Verbraucher wurden auch durch den Zusatz von Recyclingcodes auf Kunststoffprodukten getäuscht. Der Code erweckt den Anschein, dass alles Plastik recycelbar ist, was nicht stimmt

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, und Produkte, die für den kurzfristigen Verbrauch bestimmt sind, werden in Materialien verpackt, die Jahrhunderte überdauern können. Weggeworfene Kunststoffe machen 18,5 % der Mülldeponien und 90 % des gesamten Mülls, der in die Weltmeere gelangt.

Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden unsere Ozeane Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2050 mehr Plastik als Fisch enthalten. In einigen Meeresgewässern überstieg das Plastik im Jahr 2006 bereits das Plankton um den Faktor 6 zu 1.

Das Problem mit Plastik ist, dass es nicht biologisch abbaubar ist, sondern durch Licht abgebaut wird, was Hunderte von Jahren dauert. Forscher schätzen, dass eine einzige Kaffeekapsel aus Plastik bis zu 500 Jahre brauchen kann, was der Dauer des Römischen Reiches entspricht. Selbst wenn es abgebaut wird, verschwindet es nicht vollständig. Stattdessen verwandelt es sich in winzige Kunststoffpartikel, die gemeinhin als „Nurdles“ bezeichnet werden und wie Schwämme für giftige Chemikalien wirken.

Diese Partikel werden routinemäßig von Filtrierern im Meer gefressen, vergiften sie langsam und verursachen Verstopfungen. Wenn diese Filtrierer von größeren Lebewesen gefressen werden, wandern die Giftstoffe in der Nahrungskette nach oben und landen schließlich in unserem eigenen Körper. Plastikchemikalien gelangen auch über andere Wege in unseren Körper, zum Beispiel über das Trinkwasser.

Plastik im Wasser kann in Ihr Gehirn eindringen

Wie The Guardian am 1. Mai 2023 berichtete:

„Forscher der Universität Wien haben entdeckt Plastikpartikel im Gehirn von Mäusen entdeckt, nur zwei Stunden nachdem die Mäuse plastikhaltiges Trinkwasser zu sich genommen hatten. Einmal im Gehirn, ‚könnten Plastikpartikel das Risiko von Entzündungen, neurologischen Störungen oder sogar neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson erhöhen‘, so Lukas Kenner, einer der Forscher, in einer Erklärung … [Die] Forscher glauben auch, dass Mikroplastikverschmutzung in unseren Gehirnen kurzfristige gesundheitliche Auswirkungen wie kognitive Beeinträchtigungen, Neurotoxizität und veränderte Neurotransmitterwerte verursachen kann, die zu Verhaltensänderungen beitragen können. Das Team gab Mäusen Wasser, das mit Polystyrolpartikeln versetzt war – eine Art von Plastik, das häufig in Lebensmittelverpackungen wie Joghurtbechern und Styroporbehältern zum Mitnehmen vorkommt. Mithilfe von Computermodellen, mit denen die Ausbreitung der Kunststoffe verfolgt werden konnte, fanden die Forscher heraus, dass Nanokunststoffpartikel – die weniger als 0,001 Millimeter groß und für das bloße Auge unsichtbar sind – über einen bisher unbekannten biologischen „Transportmechanismus“ in die Gehirne der Mäuse gelangen konnten. Im Wesentlichen werden diese winzigen Kunststoffe von Cholesterinmolekülen auf der Oberfläche der Hirnmembran absorbiert. So in ihren kleinen Lipidpaketen verstaut, überwinden sie die Blut-Hirn-Schranke – eine Wand aus Blutgefäßen und Gewebe, die das Gehirn vor Giftstoffen und anderen schädlichen Substanzen schützt.“

Du atmest und isst auch Plastik

Andere Studien haben gezeigt, dass eingeatmeter Kunststoff auch in Ihr Gehirn gelangen kann. So kam beispielsweise eine chinesische Studie die im Januar 2022 veröffentlicht wurde, zu dem Schluss, dass eingeatmeter Kunststoff mit „offensichtlicher Neurotoxizität“ verbunden ist.

Genauer gesagt, verringerten die Kunststoff-Nanopartikel die Funktion von Enzymen im Gehirn, die bekanntermaßen bei Parkinson- und Alzheimer-Patienten nicht richtig funktionieren. Eingeatmeter Kunststoff kann also zu diesen Erkrankungen beitragen oder sie verschlimmern.

Ihre Gesundheit, einschließlich der Funktion Ihres Gehirns, hängt auch in hohem Maße von der Gesundheit Ihres Darms und der Funktion Ihrer Mitochondrien ab, und auch hier richtet Plastik Schaden an.

Eine Studie vom Januar 2023 aus Finnland ergab, dass hohe Dosen von mikroskopisch kleinem Polyethylen die Lebensfähigkeit von Zellen verringerten und die Produktion schädlicher reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in den Mitochondrien erhöhten, in denen der Großteil der Energie des Körpers produziert wird.

Wie Mikroplastik in Fleisch und Milch gelangt

Im Jahr 2022 bestätigten niederländische Wissenschaftler das Vorhandensein von Mikroplastik in Fleisch, Milch und Blut sowohl von Nutztieren als auch von Menschen. Insgesamt wurde in fast 80 % der getesteten Fleisch- und Milchprodukte Mikroplastik gefunden, darunter 5 von 8 Schweinefleischproben und 18 von 25 Milchproben. Dies berichtet die Plastic Soup Foundation, die die Untersuchung in Auftrag gegeben hat:

„Die mögliche Ursache könnte das Futter von Kühen und Schweinen sein: Alle 12 Proben von Futterpellets und geschreddertem Futter enthielten Plastik … Maria Westerbos, Direktorin der Plastic Soup Foundation, sagte: „Diese Studie gibt Anlass zu ernster Sorge über die Verunreinigung unserer Nahrungskette mit Mikroplastik. Es ist auch klar, dass die Landwirte dafür nicht verantwortlich sind. Es scheint, dass zumindest ein Teil der ehemaligen Lebensmittelprodukte, auch aus Supermärkten, zu Viehfutter mit Verpackung verarbeitet werden und alle … Die europäische Futtermittelverordnung 767/2009 verbietet den Zusatz von „Verpackungen und Teilen von Verpackungen, die aus der Verwendung von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie stammen“. Diese Verordnung sollte laut der Plastic Soup Foundation durchgesetzt werden. Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Konsumgütersicherheit (NVWA) verwendet jedoch einen so genannten Referenzwert, bei dem eine Verunreinigung unter 0,15 % toleriert wird.“

The very idea that food scraps used to make animal feed would be processed with plastic food packaging left on is shocking beyond belief. Who in their right mind would think of doing such a thing? Yet apparently, that is happening, and is common enough that the EU has regulations for it.

Mikroplastik überall gefunden

In der oben genannten Studie wiesen 100 % der Schweine und Kühe Mikroplastik in ihrem Blut auf. Beim Menschen wurden Plastikpartikel im Blut von 77 % der getesteten Personen gefunden. Die mittlere Konzentration von Kunststoffpartikeln im Blut betrug 1,6 µg/ml.

Einige der Blutproben enthielten bis zu drei verschiedene Arten von Kunststoffen; es wurden Stahlspritzennadeln und Glasröhrchen verwendet, damit kein Kunststoff in die Proben gelangt. Von den 17 Proben, in denen Kunststoffpartikel nachgewiesen wurden, waren:

Die Hälfte enthielt Polyethylenterephthalat (PET), das zur Herstellung von Wasser- und Limonadenflaschen aus Kunststoff verwendet wird

Ein Drittel enthielt Polystyrol, das häufig für Lebensmittelverpackungen verwendet wird

Ein Viertel enthielt Polyethylen, das für die Herstellung von Plastiktüten verwendet wird

In früheren Studien wurden auch mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel in menschlichen Fäkalien und im Plazentagewebe nachgewiesen, Wir wissen also, dass das Plastik durch den menschlichen Körper wandert. Beunruhigend ist, dass Säuglinge bis zu 10-mal mehr Plastik in ihren Fäkalien haben als Erwachsene.

„Zu den Auswirkungen der Exposition gegenüber Mikroplastik in der Gebärmutter gehören ein geringeres Gewicht des Fötus und der Plazenta, koronare Funktionsstörungen, Gefäßstörungen, negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung und neurologische Störungen.“

Tierversuche haben auch die Verbreitung und Anreicherung von Kunststoffen im Körper bestätigt. So wurden beispielsweise in einer Studie schwangere Ratten über die Lunge 20 nm großen Nanopolystyrolkügelchen ausgesetzt. Vierundzwanzig Stunden später wurden die Partikel in der Lunge, dem Herzen, der Milz und der Plazenta des Muttertiers sowie in Leber, Lunge, Herz, Niere und Gehirn des Fötus gefunden.

Zu den Auswirkungen dieser Exposition in der Gebärmutter gehörten ein verringertes Gewicht des Fötus und der Plazenta, Funktionsstörungen der Herzkranzgefäße, Störungen der Gefäße, negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung und neurologische Störungen bei den Nachkommen. Gibt es einen Grund zu der Annahme, dass dies nicht auch für menschliche Babys gilt?

Sie verbrauchen mehr Plastik, als Ihnen bewusst ist

Laut einer australischen Studie verbraucht der Durchschnittsmensch etwa 5 Gramm Plastik pro Woche – das entspricht in etwa der Menge, die in einer Kreditkarte enthalten ist – wir sprechen also nicht einmal mehr von winzigen Mengen. Das Potenzial für katastrophale biologische Folgen für den Menschen wächst eindeutig mit jedem weggeworfenen Stück Plastik.

Viele weichmachende Chemikalien ähneln in ihrer Struktur natürlichen Hormonen wie dem weiblichen Geschlechtshormon Östrogen, dem männlichen Geschlechtshormon Androgen und Schilddrüsenhormonen. Als solche stören sie die Entwicklung, die Fortpflanzung, die neurologischen Funktionen, den Stoffwechsel, die Sättigung und die Immunfunktion, und für viele dieser Chemikalien gibt es möglicherweise keine sichere Expositionsmenge.

Bisphenol-A (BPA) zum Beispiel ist dafür bekannt, dass es die Embryonalentwicklung stört und mit Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung gebracht wird. Phthalate dysregulieren die Genexpression und können Herzkrankheiten auslösen und Genitalanomalien verursachen – insbesondere bei Jungen -, die über mehrere Generationen vererbt werden können. DEHP wird mit einer verminderten Spermienzahl und zahlreichen Organschäden in Verbindung gebracht.

DARPA drängt auf mehr Plastik in der Lebensmittelversorgung

Als ob die Situation nicht schon schlimm genug wäre, hat die U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) im September 2020 der Iowa State University und Partnern einen Zuschuss in Höhe von 2,7 Millionen Dollar gewährt, um ein Verfahren zu entwickeln, mit dem aus Plastik- und Papierabfällen Nahrungsmittel hergestellt werden können!

Damit sollen die Männer und Frauen des Militärs, die ihr Leben der Verteidigung dieses Landes gewidmet haben, ernährt werden. Sie glauben, dass die Fähigkeit, Papier- und Plastikabfälle in Verbrauchsgüter umzuwandeln, bei der kurzfristigen „Ernährung“ helfen und die Militärlogistik für längere Einsätze verbessern könnte.

Sie schätzen, dass der Gesamtpreis bis zum Ende des Projekts 7,8 Millionen Dollar erreichen könnte. Weitere Partner in diesem Projekt sind die University of Delaware, Sandia National Laboratories und das American Institute of Chemical Engineering (AIChE)/RAPID Institute.

Im Wesentlichen geht es um die Umwandlung von Kunststoffabfällen in Fettalkohole und Fettsäuren, während Papierabfälle in Zucker umgewandelt werden sollen. Diese Grundstoffe werden dann von einzelligen Organismen zu einer – angeblich – essbaren Masse verarbeitet, die reich an Proteinen und Vitaminen ist.

Mit anderen Worten: Man hofft, dass Mikroorganismen die in Plastik enthaltenen endokrin wirksamen Chemikalien in wichtige Vitamine und Proteine umwandeln können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das klingt nach einer mehr als schrecklichen Idee. Die DARPA hat außerdem Forschern der Michigan Tech 7,2 Millionen Dollar für die Umwandlung von Plastikabfällen in Proteinpulver zugesprochen, ebenfalls unter Verwendung von Mikroorganismen.

Zwar konzentriert sich die DARPA angeblich darauf, giftige Kunststoffe in „Lebensmittel“ für das US-Militär zu verwandeln, aber wenn man bedenkt, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der synthetisches, im Labor hergestelltes Fleisch höher geschätzt wird als regenerativ angebautes echtes Fleisch, ist es nicht weit hergeholt, sich vorzustellen, dass der nächste Schritt plastikbasierte Lebensmittel für alle sein werden.

Plastikrecycling war schon immer ein Betrug

Eines der Verkaufsargumente, die die Welt für Plastik begeistert haben, war, dass es recycelt werden kann. Wie NPR im September 2020 berichtete:

„Laura Leebrick, Managerin bei Rogue Disposal & Recycling im südlichen Oregon, steht am Ende der Deponie und beobachtet, wie sich eine Lawine von Plastikmüll aus einem Sattelschlepper ergießt … Keiner dieser Kunststoffe wird zu neuen Plastikgegenständen verarbeitet. Es wird alles vergraben … Aber als Leebrick versuchte, den Leuten die Wahrheit zu sagen … wollten sie sie nicht hören. Ich erinnere mich an die erste Sitzung, in der ich einem Stadtrat sagte, dass es mehr kostet, zu recyceln, als das gleiche Material als Müll zu entsorgen“, sagt sie. „Es war, als ob im Saal Ketzerei gesprochen worden wäre: Ihr lügt. Das ist Gold. Wir nehmen uns die Zeit, es zu reinigen, die Etiketten zu entfernen, es zu trennen und hierher zu bringen. Es ist Gold. Das ist wertvoll.‘ Aber es ist nicht wertvoll, und das war es auch nie. Mehr noch, die Hersteller von Plastik – die größten Öl- und Gasunternehmen des Landes – wussten das die ganze Zeit … NPR und PBS Frontline haben monatelang in internen Dokumenten der Industrie gegraben und ehemalige Spitzenbeamte befragt. Wir fanden heraus, dass die Industrie der Öffentlichkeit eine Idee verkauft hat, von der sie wusste, dass sie nicht funktionieren würde – dass der Großteil des Plastiks recycelt werden könnte und würde – während sie gleichzeitig Milliarden von Dollar damit verdiente, der Welt neues Plastik zu verkaufen … Die Industrie gab Millionen aus, um den Menschen zu sagen, dass sie recyceln sollten, denn, wie ein ehemaliger Top-Insider der Industrie gegenüber NPR erklärte, verkaufte der Verkauf von Recycling Plastik, auch wenn es nicht stimmte … Aus Dokumenten geht hervor, dass Vertreter der Industrie bereits in den 1970er Jahren wussten, dass das Recycling von Kunststoffen eine Realität ist.“

Propaganda verführte die Verbraucher zur Akzeptanz von Plastik

Seit den Anfängen des Recyclings wurden weniger als 10 % des produzierten Kunststoffs recycelt, aber das kann man nicht wissen, wenn man sich die Aussagen der Industrie ansieht, die mit ihren äußerst wirksamen Propagandakampagnen auf absoluten Betrug beruht.

In den späten 1980er Jahren wurde die Realität des Plastikmülls bekannt und die Öffentlichkeit zeigte sich besorgt über die Auswirkungen auf die Umwelt. Der Gesetzgeber erwog Verbote für die Verwendung von Kunststoffen. Die Kunststoffindustrie befand sich in Aufruhr und versuchte herauszufinden, wie sie im Geschäft bleiben konnte, da Kunststoff einen schlechten Ruf hatte.

Die Lösung, die sie fand, war, wie üblich, Propaganda. 1989 startete die Kunststoffindustrie eine 50 Millionen Dollar teure Werbekampagne, um die angeblichen Vorteile von Kunststoff zu propagieren.

Im selben Jahr startete die Industrie auch mehrere Wohlfühl-Recyclingprojekte. „Sie finanzierte Sortiermaschinen, Recyclingzentren, gemeinnützige Organisationen und sogar teure Bänke vor Lebensmittelgeschäften, die aus Plastiktüten hergestellt wurden“, schreibt NPR, aber Mitte der 1990er Jahre waren alle diese Projekte gescheitert und wurden aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Recycling war einfach zu teuer. Es ist viel billiger, neue Dinge herzustellen und die alten zu vergraben. Mit der Zeit schwand das öffentliche Interesse. Einem Vertreter einer Handelsgruppe zufolge schien „die Botschaft, dass Kunststoff recycelt werden kann, zu verklingen“. Die Krise der Industrie ging vorüber.

Recycling-Codes wurden zu einer Greenwashing-Hilfe

In den frühen 1990er Jahren begann die Industrie, Lobbyarbeit in den Staaten zu betreiben, um Recycling-Symbole auf allen Kunststoffprodukten vorzuschreiben. Umweltschützer, die diesen Plan unterstützten, hatten den Eindruck, dass dies den Verbrauchern helfen würde, die Kunststoffe zu trennen, wodurch das Recycling ein wenig erschwinglicher würde.

Es gibt Hunderte von Kunststoffen, die nicht zusammen verarbeitet werden können. Einige können überhaupt nicht recycelt werden. Die Recyclingsymbole sollten die Trennung erleichtern, aber sie haben die Verbraucher nur zu der Annahme verleitet, dass ALLE Kunststoffe mit einem Symbol recycelt werden können, was die Situation noch verschlimmert hat.

Die Recycler bekamen tonnenweise nicht recycelbare Kunststoffe ins Haus geliefert. Sie mussten nun nicht nur mehr Geld für die Sortierung ausgeben, sondern die Beseitigung des nicht verwertbaren Kunststoffs schmälerte auch ihre ohnehin schon geringen Gewinne. Auch wenn dieses Endergebnis vielleicht nicht beabsichtigt war, war sich die Kunststoffindustrie sicherlich bewusst, dass es der Recyclingindustrie mehr schadet als alles andere.

In einem Bericht aus dem Jahr 1993 gab eine Lobbygruppe aus Washington D.C. unumwunden zu, dass die Codes missbraucht wurden. Die Unternehmen benutzen sie als „grünes“ Marketinginstrument“, hieß es in dem Bericht. Kurz gesagt, die Industrie wusste, dass die auf der Unterseite aufgedruckten Codes die Verbraucher zu der Annahme verleiten würden, dass alle Kunststoffe recycelbar seien, da sich kaum jemand die Zeit nahm, sich die einzelnen Codes einzuprägen.

Reduzieren Sie Ihre Abhängigkeit von Plastik

Es kann außerordentlich schwierig sein, Plastik zu vermeiden, wenn man bedenkt, dass die meisten Lebensmittel und Konsumgüter in Plastikverpackungen verpackt sind. Allerdings können Sie Ihre Abhängigkeit von diesen Produkten durchaus minimieren. Denken Sie zum Beispiel daran:

Bevorzugung von Produkten, die in Glasbehältern verkauft werden, anstelle von Plastik, wann immer dies möglich ist.

Suche nach plastikfreien Alternativen für gängige Gegenstände wie Spielzeug und Zahnbürsten.

Wiederverwendbare Produkte dem Einmalgebrauch vorziehen – dazu gehören Einwegrasierer, waschbare Damenhygieneprodukte für Frauen, Stoffwindeln, Glasflaschen für Getränke, Stoffeinkaufstaschen, Taschentücher anstelle von Papiertaschentüchern und ein altes T-Shirt oder Lumpen anstelle von Papiertüchern.

Trinken Sie gefiltertes Leitungswasser anstelle von Wasser in Flaschen und nehmen Sie Ihre eigenen wiederauffüllbaren Flaschen mit, wenn Sie ausgehen.

Kaufen Sie Vorratsbehälter aus Glas statt aus Plastik.

Eigene wiederverwendbare Stoffeinkaufstaschen mitbringen.

Bringen Sie Ihre eigene Glasschale für Essensreste mit, wenn Sie auswärts essen.

Verzichten Sie auf Plastikbesteck und verwenden Sie Ihr eigenes Silberbesteck, wenn Sie etwas zum Mitnehmen kaufen.

