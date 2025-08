JPMorgans Basisszenario für den Ukraine-Krieg wird sichtbar: Die Option „Georgien“

Stephen Bryen

JPMorgan Chase, die größte Bank der Vereinigten Staaten, verfügt über eine Beratungsorganisation für globale Trends, das Center for Geopolitics. Eine ihrer jüngsten Studien geht davon aus, dass das wahrscheinliche Ergebnis des Ukraine-Kriegs ein gemischtes Abkommen zwischen Russland und der Ukraine ohne ausländische Truppen oder Sicherheitsgarantien ist. Dieses Ergebnis könnte sich abzeichnen, wenn Steven Witkoff, der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, nach Moskau reist.

Im Mai veröffentlichte das JPMorgan Chase Center eine kurze Studie mit dem Titel „The Russia-Ukraine Endgame and the Future of Europe“. Die Autoren, Derek Chollet, geschäftsführender Direktor und Leiter des Centers, und Lisa Sawyer, leitende Direktorin für Geopolitik, waren unter Joe Biden im Verteidigungsministerium und, in Chollets Fall, auch im Außenministerium tätig. Beide sind überzeugte Atlantiker und haben eine liberale Einstellung. Auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, haben beide in einer Zeit gedient, in der die USA die Ukraine mit Dutzenden von Milliarden unterstützt haben – durch die Finanzierung von Militärhilfe, Regierungsgehältern, Soldatenrenten und Wiederaufbaumaßnahmen.

Während die Endgame-Studie in den Vereinigten Staaten wenig Aufmerksamkeit oder Interesse fand, wurde sie Berichten zufolge von der ukrainischen Führung sehr ernst genommen. Die in der Studie skizzierten „Szenarien“ wurden in einem kürzlich geführten Interview mit Kiril Budanow, dem Leiter der dem Verteidigungsministerium unterstellten ukrainischen Hauptverwaltung für Nachrichtendienste (GUR), erörtert. Budanow gilt als einer der härtesten und cleversten Agenten in der Ukraine, und seine Organisation hat angeblich Attentate und Bombenanschläge in Russland und anderswo verübt.

In der Studie wurde „vorhergesagt“, dass bis zum Ende des zweiten Quartals (Ende Juni 2025) eine Einigung zwischen der Ukraine und Russland erzielt werden würde. Diese Vorhersage war natürlich falsch. Dennoch bot die Studie vier „mögliche Ergebnisse“ für das Endspiel an und gab die prozentuale Wahrscheinlichkeit für jedes dieser Ergebnisse an.

Zu den vier Szenarien gehört der beste Fall, das Modell „Südkorea“, dem die Autoren eine Wahrscheinlichkeit von 15 % für die Annahme beimessen. Das zweite Szenario wird als „Israel“ bezeichnet, dem die Autoren eine Erfolgschance von 20 % zuweisen.

Das dritte Szenario heißt „Georgien“, für das die Autoren eine 50-prozentige Chance auf Akzeptanz sehen. Schließlich gibt es noch das vierte Ergebnis, den „schlimmsten Fall“, den die Autoren als „Belarus“ bezeichnen.

Das südkoreanische Modell sieht nicht vor, dass die Ukraine etwas von ihrem Gebiet zurückerhält, das jetzt unter russischer Kontrolle steht. Das südkoreanische Modell sieht jedoch die Anwesenheit einer europäischen militärischen Eingreiftruppe vor, die „durch eine amerikanische Sicherheitsgarantie abgesichert ist“. In diesem „besten Fall“ behält die Ukraine 80 % ihres Territoriums, was zu einem stabilen Ergebnis für die Ukraine führt.

Eine Version des Ergebnisses in Südkorea sieht vor, dass die eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau in der Ukraine verwendet werden sollen. Der Deal ähnelt dem mit Südkorea, weil die USA und andere als Stolperdraht für Nordkorea dienen und weil die südkoreanische Wirtschaft boomt.

Das Ergebnis in Südkorea dürfte für Russland kaum akzeptabel sein, da es NATO-ähnliche Streitkräfte in der Ukraine belassen würde. Außerdem würden russische Vermögenswerte zur Entschädigung der Ukraine herangezogen, was Russland nicht akzeptieren wird. Außerdem bleibt die eigentliche territoriale Frage ungeklärt und ungelöst, was bedeutet, dass die Ukraine nicht gezwungen wäre, den Verlust von Gebieten an Russland zu akzeptieren.

Das Szenario sagt nichts über westliche Sanktionen aus. Schließlich könnte der Krieg jederzeit wieder aufflammen und sich schnell zu einem Krieg in Europa, nicht nur in der Ukraine, ausweiten. Die Option „Südkorea“ wäre daher nicht nur für Russland, sondern auch für Europa und die Vereinigten Staaten ein Problem und würde sich sogar für die NATO verschlechtern, die einen Konsens zur Aktivierung von Artikel 5 des NATO-Vertrags über kollektive Verteidigung benötigt.

Das zweite Ergebnis, das als „Israel“ bezeichnet wird, würde keine Truppenpräsenz auf ukrainischem Boden beinhalten und hat eine 20 %ige Chance, von den Kriegsparteien angenommen zu werden. Diese Option, die nach Ansicht der Autoren „immer noch in Ordnung“ ist, bietet Russland nichts und räumt ein, dass „der Krieg immer vor der Haustür [der Ukraine] stattfinden würde“.

Die Autoren vermuten, dass der russische Präsident Wladimir Putin dem Szenario vielleicht zustimmen würde, wenn es eine Lockerung der Sanktionen beinhaltet. Das zweite Szenario würde der Ukraine also nur dann Vorteile bringen, wenn sie echte Zusicherungen erhält, unter anderem in Bezug auf Waffenlieferungen, Bargeld für die Regierung und eine gewisse Integration in die europäische Wirtschaft.

Die USA können ohne einen Vertrag mit der Ukraine und die Zustimmung des Kongresses, die künftige Entscheidungen des Kongresses binden würde, keine finanziellen Garantien geben. Für einen Vertrag ist eine Zweidrittelmehrheit im US-Senat erforderlich.

Auch wenn ein Vertrag ausgearbeitet werden könnte, ist es wahrscheinlich, dass es zu Änderungen und Verzögerungen bei der Umsetzung kommt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Israel keine schriftlichen amerikanischen Garantien hat und die Hilfe für Israel jährlich vom Kongress genehmigt werden muss.

Das dritte Szenario ist mit „Georgien“ bezeichnet und hat laut den Autoren des Berichts eine 50 %ige Chance auf Annahme. Dieses Szenario schließt ausländische Truppen und andere Sicherheits- und Finanzgarantien aus. Es würde möglicherweise ein Paket mit Wiederaufbauhilfe beinhalten, wobei jedoch keine eingefrorenen russischen Vermögenswerte für diesen Zweck verwendet würden.

Im Rahmen dieses Szenarios würde die Ukraine weder in die Europäische Union noch in die NATO integriert werden. Die Autoren sind der Ansicht, dass die Ukraine im Falle einer Entscheidung für Georgien aus handelspolitischen und anderen Gründen unweigerlich in die russische Umlaufbahn abdriften wird.

Die Autoren argumentieren, dass „Beschränkungen der militärischen Größe und Kapazität – falls sie Teil einer Verhandlungslösung sind – den dynamischen ukrainischen Verteidigungs- und Technologiesektor vorzeitig ersticken und einen potenziellen Wachstumsmotor der Nachkriegszeit auslöschen könnten.

Vor dem Krieg verfügte die Ukraine über einen dynamischen und relativ kostengünstigen Technologiesektor, insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung. Europäische und israelische Unternehmen arbeiteten als Unterauftragnehmer für den ukrainischen Technologiesektor. Ein Teil dieses Sektors hat wegen des Krieges an militärischen Projekten gearbeitet.

Es gibt jedoch keinen Grund, warum der militärische Sektor der einzig mögliche Weg für High-Tech-Beschäftigung in der Ukraine ist. Tatsächlich ist der kommerzielle Sektor im Allgemeinen besser bezahlt und oft dynamischer als militärische Projekte. Darüber hinaus sind einige der bei militärischen Projekten entwickelten Fähigkeiten, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, heutzutage sehr geschätzt und auf den globalen Märkten gefragt.

Damit das Ergebnis für Georgien funktioniert, wären harte Vereinbarungen über Gebiete, Grenzen, Handel und damit zusammenhängende Fragen sowie die Aufhebung von Sanktionen und andere vertrauensbildende Maßnahmen für beide Seiten erforderlich. Außerdem müsste die NATO einen Schritt zurück machen, was für die ideologisch engagierten Europäer schwer zu schlucken sein wird.

Das Endergebnis wird als „Belarus“ bezeichnet, das den „schlimmsten Fall“ des Berichts darstellt. Die beiden Hauptmerkmale sind, dass die USA die Ukraine im Stich lassen und dass Europa nicht allein einspringen kann. Die Autoren sagen, dass Russland die „totale Kapitulation“ der Ukraine anstreben und „das Land in einen Vasallenstaat Moskaus verwandeln“ würde.

Russland hat zwar eine Liste von Forderungen, aber die „totale Kapitulation“ gehört nicht dazu. Wie dem ersten „Südkorea“-Szenario räumen die Autoren des Berichts auch dem „Belarus“-Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 15 % ein.

Wie der ukrainische Geheimdienstchef Budanow in seinem Interview sagte, gibt es viele andere Szenarien als die vier im JPMorgan-Bericht genannten. Das Interessanteste an dem Bericht ist jedoch die starke Fokussierung auf das Ergebnis „Georgien“, und zwar so sehr, dass das Abkommen, falls es zustande kommt, wahrscheinlich diesem Modell ähneln wird.

Es ist eine andere Art zu sagen, ohne es zu sagen, dass die Russen gewinnen und dies wahrscheinlich das Beste ist, was man unter den gegebenen Umständen erhoffen kann. Diese Woche erwartet Russland die Ankunft Witkoffs. Laut Trump haben die Russen um das Treffen gebeten.

Letzte Woche sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass die Verhandlungen zwischen Russland und den USA „zu Ergebnissen führen“. Trump will einen Waffenstillstand, was Russland ablehnt. Wird die Option Georgien auf dem Tisch liegen oder etwas anderes?

Stephen Bryen ist Sonderkorrespondent der Asia Times und ehemaliger stellvertretender US-Verteidigungsstaatssekretär für Politik. Dieser Artikel, der ursprünglich in seinem Substack Newsletter Weapons and Strategy erschien, wird mit Genehmigung wiederveröffentlicht.